Sport

Sorin Căliniuc a câștigat lupta cu o accidentare horror: „Am avut retina dezlipită”. Revenire explozivă în Colosseum Tournament. Exclusiv

Sorin Căliniuc, cel mai bun kickboxer român la categoria 70 kg, a câștigat lupta cu o accidentare cumplită și e gata de revenirea în Colosseum Tournament
Cristian Măciucă
24.09.2025 | 12:05
Sorin Caliniuc a castigat lupta cu o accidentare horror Am avut retina dezlipita Revenire exploziva in Colosseum Tournament Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Sorin Căliniuc a câștigat lupta cu o accidentare cumplită: „Am avut dezlipire de retină”. Revenire explozivă în Colosseum Tournament. FOTO: arhivă Sorin Căliniuc

Sorin Căliniuc (29 de ani) revine în Colosseum Tournament! Cel mai bun kickboxer român la categoria 70 kg va urca din nou în ring după o pauză de doi ani. O accidentare gravă l-a ținut pe bară.

ADVERTISEMENT

Sorin Căliniuc, revenire explozivă în Colosseum Tournament: „N-am mai avut voie să ridic nicio pungă de cumpărături”

Sorin Căliniuc le-a făcut o surpriză uriașă fanilor de sporturi de contact din România. Absent din lumina reflectoarelor în ultimii doi ani, din cauza unei accidentări la ochi, „Babyface” și-a făcut apariția la Colosseum Tournament 47 pentru a își anunța marea revenire. Căliniuc n-a mai luptat din octombrie 2023, când a pierdut meciul cu Stoyan Koprivlenski, în co-main event-ul de la Glory 89.

„A mai fost vorba despre o revenire în acești doi ani, dar nu s-a finalizat. De la ultimul meci din Glory, am continuat antrenamentele cu și mai multă seriozitate. A fost o perioadă complicată din cauza schimbării de regulament în Glory. Mă refer la scoaterea categoriei 70 kg. Au venit apoi alte oferte de a mă lupta în K1 și la campionatul mondial de box.

ADVERTISEMENT

Din cauza uzurii, a apărut o accidentare la ochi, dar și încheierea colaborării cu vechea echipă. Din cauza antrenamentelor tari, am avut retina dezlipită, așa că am fost nevoit să opresc brusc efortul fizic de orice fel. După operație, n-am mai avut voie să ridic nicio pungă de cumpărături”, a declarat Sorin Căliniuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Sunt pregătit să intru din nou în promoția în care am crescut”

În gala de la Brașov, Sorin Căliniuc a venit însoțit de noua sa echipă. „Babyface” s-a consacrat în Colosseum Tournament, promoție în care a luptat în perioada 2020-2022 și în care este neînvins.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

„Foarte important este că am făcut o recuperare bună (n.r. – 6 luni) și totul a decurs exact cum am vrut eu. Acum sunt pregătit să intru din nou în promoția în care am crescut ca sportiv. Noul meu manager, Cătălin Petre Raț este foarte atent cu pregătirea mea și cu îmi oferă tot ce am nevoie. Are o gândire pozitivă și multe proiecte pregătite.

ADVERTISEMENT
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a...
Digisport.ro
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU

Cătălin este un prieten vechi, care a fost mereu alături de mine încă de la începutul carierei. Între noi este o adevărată prietenie”, a adăugat luptătorul în vârstă de 29 de ani.

sorin căliniuc
Sorin Căliniuc (mijloc), alături de managerul Cătălin Petre Raț (primul din stânga), de Gabriel Georgescu, promotorul Colosseum Tournament (al doilea de la dreapta la stângă) și de restul echipei sale. FOTO arhivă Sorin Căliniuc

„Noua echipă este mult mai mare și mult mai puternică”

Sorin Căliniuc n-a mai luptat în Colosseum Tournament de la ediția cu numărul 35, organizată în 30 septembrie 2022. Atunci, „Babyface” l-a învins la puncte, prin decizie unanimă, pe Jordi Requejo. Kickboxerul român va reveni în arena „gladiatorilor” pe 12 decembrie, la gala Colosseum Tournament 48, de la Ploiești, adversarul său urmând să fie anunțat ulterior.

ADVERTISEMENT

„Noua sală la care mă antrenez se numește PredatorsGym, unde mă pregătesc alături de Emanuel Ciuta, Ricardo Andrei și Antonio Calina. Este foarte important că avem aceeași mentalitate, dar și foarte multe alte lucruri în comun.

Antrenamentele sunt serioase și vreau să anunț că sunt pregătit pentru următorul meci, care va avea loc pe 12 decembrie. Noua echipă este mult mai mare și mult mai puternică decât cea veche”, a mai spus „Babyface”.

  • 6 victorii și 0 înfrângeri, acesta este palmaresul lui Sorin Căliniuc în Colosseum Tournament
  • 2 ani au trecut de la ultimul meci profesionist de kickboxing disputat de „Babyface”
Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Fundașul lateral român, dorit de o forță...
Fanatik
Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Fundașul lateral român, dorit de o forță a Europei
Gigi Mustaţă, mesaj fără precedent pentru jucătorii FCSB: “Prietenia se termină aici! Dacă...
Fanatik
Gigi Mustaţă, mesaj fără precedent pentru jucătorii FCSB: “Prietenia se termină aici! Dacă îţi baţi joc, avem o problemă! Unii nu înţeleg unde joacă”
Reghecampf şi Vivi Răchită, contre în direct despre degringolada FCSB: “Nu mă provoca!”...
Fanatik
Reghecampf şi Vivi Răchită, contre în direct despre degringolada FCSB: “Nu mă provoca!” / “Nu îşi mai respectă liderul”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
S-a aflat după aproape 30 de ani! Dubla istorică dintre Gloria Bistrița și...
iamsport.ro
S-a aflat după aproape 30 de ani! Dubla istorică dintre Gloria Bistrița și un gigant din Europa a fost, de fapt, blătuită: 'Jean Pădureanu s-a înțeles cu ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!