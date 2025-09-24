Sorin Căliniuc a câștigat lupta cu o accidentare horror: „Am avut retina dezlipită”. Revenire explozivă în Colosseum Tournament. Exclusiv

Sorin Căliniuc (29 de ani) Cel mai bun kickboxer român la categoria 70 kg va urca din nou în ring după o pauză de doi ani. O accidentare gravă l-a ținut pe bară.

Sorin Căliniuc, revenire explozivă în Colosseum Tournament: „N-am mai avut voie să ridic nicio pungă de cumpărături”

Sorin Căliniuc le-a făcut o surpriză uriașă fanilor de sporturi de contact din România. Absent din lumina reflectoarelor în ultimii doi ani, din cauza unei accidentări la ochi, „Babyface” pentru a își anunța marea revenire. Căliniuc n-a mai luptat din octombrie 2023, când a pierdut meciul cu Stoyan Koprivlenski, în co-main event-ul de la Glory 89.

„A mai fost vorba despre o revenire în acești doi ani, dar nu s-a finalizat. De la ultimul meci din Glory, am continuat antrenamentele cu și mai multă seriozitate. A fost o perioadă complicată din cauza schimbării de regulament în Glory. Mă refer la scoaterea categoriei 70 kg. Au venit apoi alte oferte de a mă lupta în K1 și la campionatul mondial de box.

Din cauza uzurii, a apărut o accidentare la ochi, dar și încheierea colaborării cu vechea echipă. Din cauza antrenamentelor tari, am avut retina dezlipită, așa că am fost nevoit să opresc brusc efortul fizic de orice fel. După operație, n-am mai avut voie să ridic nicio pungă de cumpărături”, a declarat Sorin Căliniuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Sunt pregătit să intru din nou în promoția în care am crescut”

În gala de la Brașov, Sorin Căliniuc a venit însoțit de noua sa echipă. „Babyface” s-a consacrat în Colosseum Tournament, promoție în care a luptat în perioada 2020-2022 și în care este neînvins.

„Foarte important este că am făcut o recuperare bună (n.r. – 6 luni) și totul a decurs exact cum am vrut eu. Acum sunt pregătit să intru din nou în promoția în care am crescut ca sportiv. Noul meu manager, Cătălin Petre Raț este foarte atent cu pregătirea mea și cu îmi oferă tot ce am nevoie. Are o gândire pozitivă și multe proiecte pregătite.

Cătălin este un prieten vechi, care a fost mereu alături de mine încă de la începutul carierei. Între noi este o adevărată prietenie”, a adăugat luptătorul în vârstă de 29 de ani.

„Noua echipă este mult mai mare și mult mai puternică”

Sorin Căliniuc n-a mai luptat în Colosseum Tournament de la ediția cu numărul 35, organizată în 30 septembrie 2022. Atunci, „Babyface” l-a învins la puncte, prin decizie unanimă, pe Jordi Requejo. Kickboxerul român va reveni în arena „gladiatorilor” pe 12 decembrie, la gala Colosseum Tournament 48, de la Ploiești, adversarul său urmând să fie anunțat ulterior.

„Noua sală la care mă antrenez se numește PredatorsGym, unde mă pregătesc alături de Emanuel Ciuta, Ricardo Andrei și Antonio Calina. Este foarte important că avem aceeași mentalitate, dar și foarte multe alte lucruri în comun.

Antrenamentele sunt serioase și vreau să anunț că sunt pregătit pentru următorul meci, care va avea loc pe 12 decembrie. Noua echipă este mult mai mare și mult mai puternică decât cea veche”, a mai spus „Babyface”.