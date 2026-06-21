Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”

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Sorin Căliniuc (29 de ani) se bate, din nou, după o perioadă lungă de absență. Cel mai galonat kickboxer român la categoria 70 kg a acceptat provocarea de a urca, de această dată, în cușca de MMA. El trebuia să îl înfrunte pe Ismael Kewal, un olandez care cântărește 140 de kilograme. Uriașul nu a mai răspuns însă la telefon, astfel că „Babyface” va avea un alt adversar, pe Giovani Adrian.

Sorin Căliniuc se bate cu Giovani Adrian la PFC 1: „O să îl răcoresc bine”

Au trecut aproximativ trei ani de când Sorin Căliniuc și-a pus mănușile pentru un meci oficial. dar și de probleme birocratice cu fostul său antrenor. Pe 27 iunie, Căliniuc trebuia să urce în cușca de MMA împotriva lui Isamel Kewal. FANATIK a aflat în exclusivitate că olandezul de 2,00 m a primit avansul din partea organizatorilor, dar nu a mai răspuns la telefon. Astfel, meciul de tip „David vs. Goliath” a picat, dar Căliniuc se va bate în continuare la PFC 1. Giovani Adrian este numele noului adversar, un sportiv român, care se pregătește în Olanda. Cei doi se vor bate pe reguli de kickboxing și vor fi main event în gala de sâmbătă, 27 iunie, de la ora 20:00, la Club One, din București.

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„Inițial nu am vrut să accept, dar am făcut-o pentru prietenul meu, Emanuel Ciuta. Eu nici nu prea mai am voie să lupt din cauza problemelor la ochi. Pentru mine este destul de periculos. Oferta a fost însa una bună și am acceptat. Meciul trebuia să fie unul demonstrativ, împotriva lu Ismael Kewal. Chiar mă antrenam cu Teodor Tender pentru acest meci, dar probabil că s-a speriat și nu a mai răspuns la telefon.

Așa că mă voi bate cu Giovani Adrian, un adversar de rezervă, care și el trebuia să aibă meci în PFC. Eu nu am vrut să pice meciul meu, mai ales că sunt și main event. Giovani e un băiat la început de drum, dar are ceva experiență, se antrenează în Olanda și e și pentru el o provocare să se bată cu mine. El știe unde vine. O să îi dau K.O.! O să îl răcoresc bine”, a declarat Sorin Căliniuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Se retrage Sorin Căliniuc? „Doctora a zis că sunt nebun”

Meciul de la PFC 1 ar putea fi ultimul din cariera lui Sorin Căliniuc. Bucureșteanul ia în calcul retragerea din cauza problemelor de vedere. În urmă cu aproximativ trei ani, „Babyface” a suferit o intervenție chirurgicală complicată, după ce a suferit o dezlipire de retină la ochiul drept. „E posibil să fie meciul de retragere. Dar nu vreau să iau vreo decizie. Eu mă pregătesc bine, am aproximativ două luni de pregătire și sunt nerăbdător să lupt. Mai ales că e o gală nouă, un concept nou, de care se va mai auzi cu siguranță. Vor veni foarte multe persoane, oameni din show-biz ș.a.m.d.

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(n.r. – Chiar te gândești la retragere?) Sincer, da. Pentru mine, problema cu ochiul e foarte importantă. Doctora care m-a operat a zis că sunt nebun la cap când a auzit că vreau să intru să mă bat și că îmi recomandă să mă protejez cât mai mult. Dacă voi mai suferi o operație pe viitor, nu îmi garantează nimeni că îmi va mai putea fi lipită retina la loc și să îmi recuperez vederea. Eu și acum am dificultăți de vedere la ochiul drept”, a adăugat sportivul bucureștean.

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Mihai Stoica, invitat de onoare

Sorin Căliniuc îl așteaptă la gala din 27 iunie și pe Mihai Stoica (61 de ani). . În trecut, Căliunic s-a pregătit inclusiv la baza din Berceni a roș-albaștrilor și a fost susținut din public de MM Stoica la multe dintre galele în care a luptat.

„Nu m-am prea uitat la meciuri, dar am fost foarte supărat când au avut acele rezultate mai puțin bune. M-a deranjat și mi s-a părut absurd atunci când oamenii spuneau că nu își apără corect șansele. Nici vorbă de așa ceva. Atât s-a putut, cred eu, în sezonul trecut. Eu o să îl invit și pe MM Stoica la gală. Chiar vreau să profit de ocazie și să îl invit la meciul meu pe Mihai Stoica. E prietenul meu și îl aștept”, a transmis Căliniuc.

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Unde se vede gala PFC 1: Predator’s Origin

din România. Acolo va avea loc și show-ul PFC 1: Predator’s Origin, sâmbătă, 27 iunie, ora 20:00. Atât biletele, cât și abonamentele de tip Pay-Per-View pot fi achiziționate de pe site-ul . Pe lângă main event-ul dintre Sorin Căliniuc și Ismael Kewal, mai sunt anunțate și alte super fight-uri: