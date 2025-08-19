Sorin Cârţu a analizat Csikszereda – Universitatea Craiova: “Asta trebuie să facă o echipă cu ştaif, care vrea recunoaştere internaţională”

, însă duelul de la Miercurea Ciuc a fost foarte complicat pentru gruparea din Bănie. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității, a analizat disputa la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu a analizat partida Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai rău în partida de la Miercurea Ciuc. În minutul 3, . Mai apoi însă, oaspeții au revenit prin „dubla” lui Steven Nsimba și au obținut o nouă victorie importantă, a cincea la rând în Superligă.

Președintele de onoare al Universității, Sorin Cârțu, a vorbit despre succesul obținut pe terenul celor de la Csikszereda. „Au fost multe schimbări în echipă. Am început prost, cu acel autogol. Nimănui nu-i convine să înceapă o partidă în acest fel, exceptând ciucanilor, lor le convenea să înceapă meciul cu 1-0.

Pe lângă dezavantajul de pe tabelă, mai este și starea pe care ți-o creează modul în care ai primit gol. Am egalat mai apoi, iar partida a fost echilibrată până prin minutul 60, când s-au făcut niște schimbări. Au intrat niște jucători mai obișnuiți cu această postură, de a apărea în echipa Universității, precum Cicâldău sau Teles. Au schimbat fața jocului, începând din acel moment chiar am avut jocul sub control.

Am câștigat și era ceva normal, meritat. Așa sunt aceste meciuri cu adversari din partea de jos a clasamentului. Când câștigi, lumea spune că era normal, iar dacă nu câștigi, vin toate criticile, toate impresiile negative. E bine că am luat aceste trei puncte. Conform hârtiei, am îndeplinit o normalitate. A fost foarte greu”, a transmis fostul mare fotbalist la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, încântat de parcursul „nebun” al Universității Craiova

Deși jocul echipei a suferit în unele momente, Universitatea Craiova are un parcurs aproape perfect în campionat, iar pe plan european a ajuns în faza play-off-ului din UEFA Conference League. Sorin Cârțu e de părere că modul în care gruparea din Bănie a obținut victorii în acest sezon este un semn bun pentru viitor.

„Ceea ce ni se întâmplă e ceva plăcut într-un fel. Sigur, din punct de vedere fizic e mai extenuant, psihic la fel, dar asta își dorește o echipă cu ștaif, o echipă care vrea să recapete recunoașterea internațională pe care a avut-o Craiova Maxima.

Faptul că suntem pe locul 1 în campionat, la 4 puncte de a doua clasată și că suntem în play-off-ul Conference League, cu gândul de a intra în grupe, este un moment deosebit pentru noi, e exact ceea ce ne doream de foarte mult timp. Pe lângă oboseală și tot ceea ce ni se întâmplă, este o plăcere deosebită și o stare de spirit bună”, a transmis oficialul liderului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

