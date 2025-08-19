Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârţu a analizat Csikszereda – Universitatea Craiova: “Asta trebuie să facă o echipă cu ştaif, care vrea recunoaştere internaţională”

Universitatea Craiova s-a impus cu mare dificultate pe terenul ultimei clasate Csikszereda. Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre meciul de la Miercurea Ciuc.
FANATIK
19.08.2025 | 16:03
Sorin Cartu a analizat Csikszereda Universitatea Craiova Asta trebuie sa faca o echipa cu staif care vrea recunoastere internationala
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a analizat succesul obținut de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Csikszereda. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova a obținut a cincea victorie consecutivă în Superligă, 2-1 pe terenul ultimei clasate Csikszereda, însă duelul de la Miercurea Ciuc a fost foarte complicat pentru gruparea din Bănie. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității, a analizat disputa la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a analizat partida Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2

Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai rău în partida de la Miercurea Ciuc. În minutul 3, Nikola Stevanovic şi-a trimis balonul în proprie poartă. Mai apoi însă, oaspeții au revenit prin „dubla” lui Steven Nsimba și au obținut o nouă victorie importantă, a cincea la rând în Superligă.

Președintele de onoare al Universității, Sorin Cârțu, a vorbit despre succesul obținut pe terenul celor de la Csikszereda. „Au fost multe schimbări în echipă. Am început prost, cu acel autogol. Nimănui nu-i convine să înceapă o partidă în acest fel, exceptând ciucanilor, lor le convenea să înceapă meciul cu 1-0.

ADVERTISEMENT

Pe lângă dezavantajul de pe tabelă, mai este și starea pe care ți-o creează modul în care ai primit gol. Am egalat mai apoi, iar partida a fost echilibrată până prin minutul 60, când s-au făcut niște schimbări. Au intrat niște jucători mai obișnuiți cu această postură, de a apărea în echipa Universității, precum Cicâldău sau Teles. Au schimbat fața jocului, începând din acel moment chiar am avut jocul sub control. 

Am câștigat și era ceva normal, meritat. Așa sunt aceste meciuri cu adversari din partea de jos a clasamentului. Când câștigi, lumea spune că era normal, iar dacă nu câștigi, vin toate criticile, toate impresiile negative. E bine că am luat aceste trei puncte. Conform hârtiei, am îndeplinit o normalitate. A fost foarte greu”, a transmis fostul mare fotbalist la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Sorin Cârțu, încântat de parcursul „nebun” al Universității Craiova

Deși jocul echipei a suferit în unele momente, Universitatea Craiova are un parcurs aproape perfect în campionat, iar pe plan european a ajuns în faza play-off-ului din UEFA Conference League. Sorin Cârțu e de părere că modul în care gruparea din Bănie a obținut victorii în acest sezon este un semn bun pentru viitor.

ADVERTISEMENT
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa

„Ceea ce ni se întâmplă e ceva plăcut într-un fel. Sigur, din punct de vedere fizic e mai extenuant, psihic la fel, dar asta își dorește o echipă cu ștaif, o echipă care vrea să recapete recunoașterea internațională pe care a avut-o Craiova Maxima. 

Faptul că suntem pe locul 1 în campionat, la 4 puncte de a doua clasată și că suntem în play-off-ul Conference League, cu gândul de a intra în grupe, este un moment deosebit pentru noi, e exact ceea ce ne doream de foarte mult timp. Pe lângă oboseală și tot ceea ce ni se întâmplă, este o plăcere deosebită și o stare de spirit bună”, a transmis oficialul liderului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Sorin CÂRȚU, ÎN EXTAZ după ce U Craiova S-A DISTANȚAT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI din SuperLiga

Adrian Mititelu, reacţie despre scandalul momentului de la FC U Craiova: “E unul...
Fanatik
Adrian Mititelu, reacţie despre scandalul momentului de la FC U Craiova: “E unul care se crede Gică Popescu! A zis că se lasă de fotbal dacă nu îl las să se transfere”
Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA...
Fanatik
Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA în Cupa României: “Mai greu de atât nu se putea!”
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul...
Fanatik
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Popovici l-a bătut pe Popovici. Românul a intrat în istorie cu un record...
iamsport.ro
Popovici l-a bătut pe Popovici. Românul a intrat în istorie cu un record remarcabil
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!