Sorin Cârțu a analizat Rapid – Craiova 1-1. Robert Niță nu l-a menajat: „Sunteți în direct! V-ați trezit?”. Exclusiv

Contre tari în direct între Sorin Cârțu și Robert Niță după Rapid - Universitatea Craiova 1-1. Replici geniale între cele două tabere după remiza din Giulești.
Mihai Dragomir
09.03.2026 | 20:31
Rapid și Universitatea Craiova au dat-o la pace în ultima rundă a sezonului regular după 1-1 în Giulești. Sorin Cârțu a intrat în direct și s-a contrat cu Robert Niță. Ce și-au spus cei doi.

Ultimul meci al sezonului regular pentru Universitatea Craiova a reprezentat o deplasare cu Rapid, în Giulești. Meciul dintre cele două combatante la titlu s-a încheiat cu scorul final de 1-1.

După remiza înregistrată în etapa 30 din SuperLiga, Sorin Cârțu a intrat în direct a doua zi la FANATIK SUPERLIGA pentru analiza partidei. Președintele de onoare al oltenilor a fost luat tare de către Robert Niță încă din startul intervenției sale telefonice.

„Ultima etapă din play-off o să fie tot în aceeași situație. Vreau 3 puncte noi și Rapid în spatele nostru!”, și-a început Sorin Cârțu intervenția. „Bună dimineața nea Sorin! Sunteți în direct, v-ați trezit? Terminați cu visele astea!”, a fost răspunsul lui Robert Niță.

Sorin Cârțu a analizat meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova. Robert Niță, ripostă furibundă: „Ce frică nea Sorin?”

Deși Craiova s-a ales cu 3 jucători suspendați pentru prima etapă din play-off, iar Al Hamlawi s-a accidentat, Sorin Cârțu a mărturisit că oltenii au controlat jocul și că rezultatul a fost echitabil. Robert Niță a avut o nouă replică pentru fostul mare fotbalist român.

„Am avut meciul sub control în marea majoritate a timpului. Au fost niște posibilități bune acolo și în ultimele minute. În general, două echipe care s-au respectat foarte mult. Rapid a știut ce calități avem și a încercat să le combată prin așezare, tot timpul în spatele mingii. A fost foarte greu să rupem acest lucru. Golul lor a venit dintr-o situație care putea fi rezolvată într-un alt mod.

(n.r. – Craiova a avut probleme la toate cornerele Rapidului) Până la urmă, eu zic că a fost echitabil rezultatul. Noi nu am arătat exact ceea ce am fost în cele 30 de etape… la conducerea jocului, posesie. Avem de lucrat la jocul pozițional.

E un lucru bun dacă lumii le este frică de noi, e un avantaj pe care trebuie să îl exploatăm! Ambele echipe și-au dorit să nu piardă”, a mai spus Sorin Cârțu.

„Ce frică nea Sorin? Dacă nu vă dădeam noi, nu ajungeați la poartă. Ocaziile mari ale Craiovei… Rezultatul e echitabil”, a mai spus și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

  • 60 este numărul de puncte cu care Universitatea Craiova a încheiat sezonul regular
  • 56 este punctajul obținut de Rapid în 30 de etape 
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
