Eventuala neprezentare a campioanei CFR Cluj cu FC Argeș a fost comentată de președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu. Fostul mare jucător al României spune că echipa din „Gruia” ar da dovadă de demnitate dacă și-ar respecta promisiunea făcută public.

Imediat după jocul pierdut cu Gaz Metan Mediaș, oficialii clujenilor au ieșit și au declarat că CFR nu se va prezenta cu FC Argeș în meciul din etapa viitoare din Liga 1. Ba mai mult, tehnicianul Dan Petrescu a spus că își va da demisia în curând.

Până la jocul cu argeșenii, CFR Cluj o înfruntă pe AS Roma în etapa a treia a grupelor UEFA Europa League. Din păcate pentru ardeleni, Burcă a fost testat pozitiv, iar Petrescu mai are doar un fundaș central apt pentru duelul de pe „Olimpico”.

Sorin Cârțu a comentat eventuala neprezentare a CFR-ului: „Ar da dovadă de demnitate”

Clujenii nu au acceptat faptul că au pierdut pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș și au dat vina pe arbitrul George Găman. Printre altele, oficialii campioanei sunt supărați că a fost delegat un arbitru din Craiova la acest joc. De asemenea, au fost aruncate cuvinte grele către ministrul Ionuț Stroe, iar Neluțu Varga, omul cu banii de la CFR, a anunțat că echipa nu se va prezenta cu FC Argeș.

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a comentat o eventuală neprezentare a CFR-ului: „Sunt niște atacuri pe care le face o echipă a Clujului. Noi suntem de serviciu, dar nu numai CFR atacă, același lucru face și FCSB. Aceste lucruri fac parte din strategia lor. În toate polemicile, principalul lucru este să iei ceea ce spun specialiștii, nu să interpreteze oricine. Dacă spui clar că a fost sau nu ofsaid la golul CFR-ului înseamnă că nu ai nevoie de VAR. Acolo a fost clar o fază de arbitraj video, nu a contat că arbitrul Găman este din Craiova, putea să fie oricine. A fost ghinion pentru ei, o neșansă. Noi nu am vrea să avem arbitri din Craiova la meciurile noastre.

CFR ar da dovadă de mare demnitate dacă nu s-ar prezenta cu Argeș. Ne-ar da un exemplu. I-aș elogia în toate discursurile mele, ar avea un mare respect. Am putea să urmăm și noi un astfel de scenariu, noi ceilalți din campionat. Eu mă aștept să facă aceste lucruri, la fel și demisia lui Dan Petrescu, dar nu cred că o să accepte conducerea. CFR Cluj este o echipă cu prestanță, care are oameni cu prestanță în interiorul clubului,” a declarat „Sorinaccio” la Oltenia TV.

Adrian Porumboiu a înaintat o propunere ca Alexandru Tudor să devină președinte al CCA, lucru de neinmaginat pe Sorin Cârțu. În acest moment, fostul arbitru este angajatul FCSB-ului: „Cum să îl pui pe Tudor să fie președinte CCA? Nu-l punem direct pe Gigi Becali în fruntea arbitrajului? Alexandru Tudor este omul care stă în curtea FCSB-ului, cum să fie acolo? Porumboiu poate să vorbească pentru că nu mai este în fotbal. Nu are cum Tudor să mai lucreze în arbitraj. Când o arbitra pe Craiova împotriva Stelei vedea mereu.”

„Ar fi super să avem o medie de două puncte pe meci!” Ce spune președintele Științei despre transferurile efectuate

Universitatea Craiova își poate consolida poziția din clasament, dar trupa lui Cristiano Bergodi trebuie să dea piept cu o formație a Chindiei Târgoviște care arată mai bine decât în sezonul trecut, consideră președintele Sorin Cârțu: „Chindia primește gol foarte greu. Arată foarte bine de când e Emil Săndoi.” În emisiunea „Fotbal Plus” a intrat prin telefon și tehnicianul dâmbovițenilor: „Avem probleme de efectiv. Îmi pusesem mari speranțe în meciul cu FCSB, dar asta este. Am spus-o tot timpul, am mare respect pentru domnul președinte Cârțu, pentru oamenii din club, am jucat o viață pentru acest club și am fost și sunt trup și suflet pentru această echipă, dar nu mă voi da la o parte în acest meci.”

Legat de evoluția echipei, Sorin Cârțu a declarat: „Cu Hermannstadt, jucătorii noștri au avut situații bune, am avut multe ocazii. Cred că atunci când Mamut va marca va avea o altfel de gândire, va fi optimist. Cartea de vizită a unui atacant este golul. Îmi plac jucătorii care au venit acum, au calitate. Baiaram are un progres, se vede, dar să joci 90 de minute meci de meci este mult pentru el. A fost conjunctura asta cu problema legată de COVID-19 și regula U21. Și-a creat destule ocazii. Poate să fie un al doilea Mihăilă într-un an sau doi. Experiența lui Marius Constantin a fost definitorie în transferul său la Universitatea Craiova pentru a aduce un plus defensivei. A fost un transfer pentru rezultate imediate.

Trebuie să câștigăm aceste meciuri pentru a ne atinge obiectivul. Se vede că au venit jucători pe parcurs. Sunt mulțumit de ceea ce am văzut la echipă până în momentul de față. Ne dorim să avem cât mai multe puncte, măcar să avem o medie două puncte pe meci, ar fi super. Nu poți să termini un campionat fără să treci prin acest sentiment al înfrângerii, ar fi prea ușor. Trebuie să învățăm din înfrângeri și să tragem concluzii pentru a vedea ce trebuie îmbunătățit,” a punctat oficialul echipei din Bănie.