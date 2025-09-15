Sorin Cârțu a comentat furia lui Rădoi la adresa lui Baiaram. „Bă, tu trebuie să te uiți la el ca la Dumnezeu!”. Comparație surprinzătoare cu Yamal!

Universitatea Craiova a câştigat cu 2-0 meciul împotriva Farului Constanţa şi îşi cimentează statutul de lider în SuperLiga. Dar, lucrurile nu sunt liniştite în Bănie. şi voia să îl scoată în final de meci, după ce abia l-a introdus pe teren.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a comentat furia lui Rădoi la adresa lui Baiaram. „Bă, tu trebuie să te uiți la el ca la Dumnezeu!”

Sorin Cârţu a comentat la FANATIK SUPERLIGA situaţia, spunând că şi Ştefan Baiaram a greşit faţă de antrenor şi i-a dat dreptate lui Mircea Lucescu pentru că nu l-a folosit în meciul cu Cipru, după ce îl criticase pe selecţioner în primă instanţă:

„Tu, Baiaram, sau orice jucător, când eşti pe teren, trebuie să faci ce-ţi spune antrenorul. Este cel mai în formă fotbalist român la ora actuală. Am comentat că n-a jucat la echipa naţională, i-am reproşat lui Mircea Lucescu acest lucru.

ADVERTISEMENT

E acolo datorită muncii lui, dar şi lui Rădoi. Trebuie să te uiţi la el ca la Dumnezeu. Indiferent cum te cheamă, trebuie să faci ceea ce îţi spune antrenorul. Nu ai voie, ca jucător, să ieşi din cuvântul antrenorului.

„Mircea Lucescu a avut dreptate cu el, că a fost reţinut să îl bage în teren”

Este un anumit scor pe care să îl conservi. Eu aşa zic, că a greşit. S-a enervat pe el pentru că nu a primit răspunsul din teren. A greşit Baiaram. Uite, fac un comentariu şi vis-a-vis de reproşul adus lui nea Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mă simt eu ca om de fotbal, pentru comentariile pe care le-am făcut faţă de Baiaram. Mircea Lucescu a avut dreptate cu el, că a fost reţinut să îl bage în teren. Au fost nişte probleme fizice.

ADVERTISEMENT

Nu că bat în retragere, dar îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Baiaram este un fotbalist foarte bun, mereu l-am lăudat. Dar în acest moment avem nevoie de un echilibru maxim. Nu avem nevoie de alte incidente”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Şumudică, paralelă între Lamine Yamal şi Ştefan Baiaram

Marius Şumudic . Antrenorul a dezvăluit că vedeta Barcelonei a primit o „pălmuţă” în weekend de la antrenor, care a folosit şi pretextul că starul spaniol acuză şi o uşoară accidentare:

ADVERTISEMENT

„Uite ce se întâmplă la Barcelona cu Yamal. Îl lasă în afara lotului? Şi Barcelona bate cu 6-0. Trebuie să le mai dai şi câte o pălmuţă. Yamal e şi uşor accidentat, dar am văzut nişte declaraţii în care se spune că pune accentul pe grup, că nu se joacă individual.

De asta am făcut paralela asta, că poate şi Baiaram are nevoie de o pălmuţă”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.