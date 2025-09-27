Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!”. Exclusiv

Ștefan Baiaram, , a primit un cadou scump de la antrenorul său. Sorin Cârțu a dezvăluit cât de mult îl îndrăgește Mirel Rădoi pe tânărul internațional român și ce i-a oferit.

Cadoul de 18.000 de euro pe care Mirel Rădoi i l-a făcut lui Ștefan Baiaram

Mirel Rădoi, , dar și cu , este cunoscut pentru eleganța sa, atât în teren cât și în afara lui. Antrenorul, bănuit că i-a dat o lecție lui Baiaram lăsându-l pe bancă la deplasarea cu Oțelul, îl iubește de fapt foarte mult.

Sorin Cârțu a dezvăluit că tehnicianul i-a oferit tânărului internațional român un cadou deosebit: un ceas marca Rolex în valorare de 18.000 de euro, infirmând astfel faptul că Rădoi ar avea ceva cu jucătorul.

„Ca să vezi cât de mult ține la el!”

„Rădoi îl iubește pe Baiaram. L-a plăcut fantastic. I-a dat un ceas, un Rolex de 18.000 de euro, că ține la el. Așa am auzit eu, au fost multe comentarii. Așa este. Ca să vezi cât de mult ține la el.

De când a intrat Baiaram am fost mult mai dinamici și am avut vreo 4-5 ocazii, posibilități. Nu știu ce s-a întâmplat, eu tot zic că poate a fost o jenă”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Valoarea ceasului lui Mirel Rădoi, purtat la conferința de presă înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir

Înaintea meciului retur Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, Mirel Rădoi s-a prezentat la conferința de presă purtând un ceas extrem de valoros.

Mai exact, pe mâna tehnicianului a putut fi observat un ceas superb, marca Richard Mille RM 011, care valorează nu mai puțin de 185.000 de euro. Ceasul, care a fost realizat în colaborare cu Felipe Massa, fostul pilotul brazilian de Formula 1, are un preț de catalog de 200.000 de euro.