Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!". Exclusiv

Detalii din „casa” oltenilor. Sorin Cârțu a dezvăluit cadoul pe care Ștefan Baiaram l-a primit de la antrenorul Mirel Rădoi.
Mihai Dragomir
27.09.2025 | 11:35
Sorin Cartu a dat din casa Ce cadou de 18000 de euro ia facut Radoi lui Baiaram Mirel il iubeste Exclusiv
Cadou scump făcut de Mirel Rădoi lui Ștefan Baiaram. Ce i-a oferit jucătorului său. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ștefan Baiaram, fotbalistul pedepsit de Mirel Rădoi în Oțelul – Universitatea Craiova și lăsat pe bancă, a primit un cadou scump de la antrenorul său. Sorin Cârțu a dezvăluit cât de mult îl îndrăgește Mirel Rădoi pe tânărul internațional român și ce i-a oferit.

Cadoul de 18.000 de euro pe care Mirel Rădoi i l-a făcut lui Ștefan Baiaram

Mirel Rădoi, cel care s-a afișat în trecut cu un ceas de bașkan, dar și cu un bolid de sute de mii de euro, este cunoscut pentru eleganța sa, atât în teren cât și în afara lui. Antrenorul, bănuit că i-a dat o lecție lui Baiaram lăsându-l pe bancă la deplasarea cu Oțelul, îl iubește de fapt foarte mult.

Sorin Cârțu a dezvăluit că tehnicianul i-a oferit tânărului internațional român un cadou deosebit: un ceas marca Rolex în valorare de 18.000 de euro, infirmând astfel faptul că Rădoi ar avea ceva cu jucătorul.

„Ca să vezi cât de mult ține la el!”

„Rădoi îl iubește pe Baiaram. L-a plăcut fantastic. I-a dat un ceas, un Rolex de 18.000 de euro, că ține la el. Așa am auzit eu, au fost multe comentarii. Așa este. Ca să vezi cât de mult ține la el.

De când a intrat Baiaram am fost mult mai dinamici și am avut vreo 4-5 ocazii, posibilități. Nu știu ce s-a întâmplat, eu tot zic că poate a fost o jenă”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Valoarea ceasului lui Mirel Rădoi, purtat la conferința de presă înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir

Înaintea meciului retur Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, Mirel Rădoi s-a prezentat la conferința de presă purtând un ceas extrem de valoros.

Mai exact, pe mâna tehnicianului a putut fi observat un ceas superb, marca Richard Mille RM 011, care valorează nu mai puțin de 185.000 de euro. Ceasul, care a fost realizat în colaborare cu Felipe Massa, fostul pilotul brazilian de Formula 1, are un preț de catalog de 200.000 de euro.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
