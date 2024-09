Sorin Cârțu a dat ultimele detalii despre situația lui Cicâldău. „Kilograme în plus”. Care crede că este singurul transfer reușit

Sorin Cârțu abia așteaptă să îl vadă la lucru pe Alexandru Cicâldău, Legenda Craiovei Maxima a dat detalii despre situația mijlocașului, care nu e încă pregătit să joace pentru olteni.

Sorin Cârțu, despre situația lui Alex Cicâldău: „Are deficiențe de pregătire”

. Sorin Cârțu e de părere că internaționalul român nu este încă pregătit să joace în tricoul alb-albastru, iar acest lucru ar putea reprezenta o problemă pentru Constantin Gâlcă.

ADVERTISEMENT

„Sunt curios să îl văd pe atacantul adus (n.r. – Lukic). Pe Cicâldău îl știu. Dar am înțeles că are niște deficiențe de pregătire. Probabil are și niște kilograme în plus. Să îl vedem.

Dar e prea târziu. Se pierde foarte mult. Când tu îi ai pe ăștia la dispoziție și faci o echipă foarte, foarte bună, să faci și un cheag. Să ai o zestre de puncte. Pe care trebuie să o faci cu cei pe care îi ai la dispoziție”.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a fost dezamăgit de jocul prestat de Universitatea Craiova în runda cu numărul 9 din SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă a pierdut în Copou, scor 0-2, cu Poli Iași.

Fostul președinte al oltenilor a fost dezmăgit de Paradela și a regretat absența lui Mora. După 9 etape, alb-albaștrii sunt pe locul 4 în SuperLiga, cu 15 pucnte, obținute din 4 victorii, 3 egaluri și 2 eșecuri.

ADVERTISEMENT

„Mă uitam și la Paradela. Cum să ai mă ocazia aia acolo? Când sunt toți ăia pe jos. Dar mie singurul care mi-a lăsat o impresie din tot ce s-a dat până acum a fost Mora.

Cred că și la partida asta ar fi jucat dacă nu ar fi fost accidentat”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT