Sport

Sorin Cârțu a dat verdictul după conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterii lui Dinamo: „Deficiență de organizare”

Sorin Cârțu știe exact de ce s-a ajuns la conflictul dintre Ștefan Baiaram și fanul lui Dinamo! Care ar fi vina organizatorilor meciului de pe Arena Națională
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.02.2026 | 08:35
Sorin Cartu a dat verdictul dupa conflictul dintre Stefan Baiaram si suporterii lui Dinamo Deficienta de organizare
ULTIMA ORĂ
Ștefan Baiaram la finalul meciului Dinamo - Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a analizat episodul tensionat petrecut la finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, disputat luni seară pe Arena Națională, cu Ștefan Baiaram în prim-plan. Fotbalistul lui Filipe Coelho a avut un schimb dur de replici cu un fan al „câinilor” aflat atunci în apropierea tunelului care duce spre zona vestiarelor.

Sorin Cârțu a găsit problema care a dus la conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterul lui Dinamo

Aparent, respectivul l-a înjurat pe jucător, iar acesta a reacționat la un moment dat, scuipând în direcția spectatorului. La final, la flash-interviu, Baiaram a susținut că el e a fost primul care a fost scuipat în scena respectivă.

ADVERTISEMENT

Oficialul oltenilor a apreciat că acest episod nedorit putea fi evitat foarte ușor, dacă acea copertină de la intrarea pe tunel ar fi fost puțin mai lungă, astfel încât jucătorii să nu aibă contact cu fanii aflați în zona respectivă în drumul lor spre vestiare.

„El a recunoscut, ce să mai comentăm? Sunt convins că și lui îi pare rău. Înseamnă că a fost jignit foarte dur. Și deficiența asta de organizare, tunelul ăsta de ce e pus acolo? Să intri tot prin mijlocul spectatorilor?

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

În orice caz, nu am ce să comentez, sunt foarte multe momente când te simți frustrat, te simți nedreptățit și reacționezi fără acel echilibru”, a spus Sorin Cârțu în direct la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

Ce a avut de spus Ștefan Baiaram după acel episod

Fotbalistul de la Universitatea Craiova a transmis că nu a înțeles de ce s-a apelat la injuriile respective cu tentă etnică, mai ales în condițiile în care el este un jucător care a ajuns de ceva timp să fie convocat la echipa națională:

„Nu vreau să comentez de conflictul cu fanii. Am fost foarte jignit de la tribuna a 2-a, am discutat și cu domnul arbitrul. A fost făcut și un anunț, iar meciul a fost oprit. Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să vorbesc.

ADVERTISEMENT

M-au jignit foarte urât, foarte neplăcut pentru mine. Sunt român, joc la echipa națională, nu înțelegeam de unde e atâta răutate.

La final m-am dus către tunel, un suporter m-a scuipat, m-a înjurat. Da, am reacționat, nu avea el în primul rând ce să caute el acolo. Am văzut că filmulețul a fost deja urcat pe internet, pe imagini se vede că m-a scuipat și înjurat. Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”. 

Dezastru pentru fanul lui Manchester United care așteaptă de doi ani să se...
Fanatik
Dezastru pentru fanul lui Manchester United care așteaptă de doi ani să se tundă
Nimeni nu se aștepta la asta! S-a aflat vinovatul pentru scandalul de la...
Fanatik
Nimeni nu se aștepta la asta! S-a aflat vinovatul pentru scandalul de la CFR – U Cluj. Analiza care schimbă totul: „Acolo se încheia”
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la...
Fanatik
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță „Regele”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol...
iamsport.ro
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol încasat: 'Singurul patron din România de care mi-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!