Sorin Cârțu a dat verdictul după conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterii lui Dinamo: „Deficiență de organizare”

Sorin Cârțu a analizat episodul tensionat petrecut la finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, disputat luni seară pe Arena Națională, cu Ștefan Baiaram în prim-plan. Fotbalistul lui Filipe Coelho a avut un schimb dur de replici cu un fan al „câinilor” aflat atunci în apropierea tunelului care duce spre zona vestiarelor.

Sorin Cârțu a găsit problema care a dus la conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterul lui Dinamo

Aparent, respectivul l-a înjurat pe jucător, iar acesta a reacționat la un moment dat, scuipând în direcția spectatorului. La final, la flash-interviu, Baiaram a susținut că el e a fost primul care a fost scuipat în scena respectivă.

Oficialul oltenilor a apreciat că acest episod nedorit putea fi evitat foarte ușor, dacă acea copertină de la intrarea pe tunel ar fi fost puțin mai lungă, astfel încât jucătorii să nu aibă contact cu fanii aflați în zona respectivă în drumul lor spre vestiare.

„El a recunoscut, ce să mai comentăm? Sunt convins că și lui îi pare rău. Înseamnă că a fost jignit foarte dur. Și deficiența asta de organizare, tunelul ăsta de ce e pus acolo? Să intri tot prin mijlocul spectatorilor?

În orice caz, nu am ce să comentez, sunt foarte multe momente când te simți frustrat, te simți nedreptățit și reacționezi fără acel echilibru”, în direct la

Ce a avut de spus Ștefan Baiaram după acel episod

, mai ales în condițiile în care el este un jucător care a ajuns de ceva timp să fie convocat la echipa națională:

„Nu vreau să comentez de conflictul cu fanii. Am fost foarte jignit de la tribuna a 2-a, am discutat și cu domnul arbitrul. A fost făcut și un anunț, iar meciul a fost oprit. Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să vorbesc.

M-au jignit foarte urât, foarte neplăcut pentru mine. Sunt român, joc la echipa națională, nu înțelegeam de unde e atâta răutate.

La final m-am dus către tunel, un suporter m-a scuipat, m-a înjurat. Da, am reacționat, nu avea el în primul rând ce să caute el acolo. Am văzut că filmulețul a fost deja urcat pe internet, pe imagini se vede că m-a scuipat și înjurat. Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”.