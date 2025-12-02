Sorin Cârțu a dat verdictul după 18 etape! Prinde sau nu FCSB play-off-ul SuperLigii? Cum arată Top 6

ADVERTISEMENT

FCSB a reușit să învingă pe terenul celor de la Farul, 2-1, într-un meci capital din runda cu numărul 18 a SuperLigii, iar acum se gândește tot mai mult la calificarea în play-off.

Va reuși FCSB calificarea în play-off? Ce spune Sorin Cârțu

Campionatul României a trecut de prima jumătate, iar acum etapele se scurg și calculele pentru locurile de play-off se fac din ce în ce mai atent. Sorin Cârțu e de părere că FCSB va reuși în cele din urmă să se claseze între primele 6, însă nu este la fel de încrezător și când a fost întrebat despre șansele pe care le are CFR Cluj.

„E chestie și de șansă de multe ori, asta ne-a lipsit aseară. Era și normal să ni se întâmple așa, că erau 3-4 echipe care stăteau cu degetele încrucișate. Vă dați seama, Dinamo, Rapid și Botoșani, toți se uitau și ne doreau răul într-un fel. FCSB, ușor, ușor, o să prindă play-off-ul fără probleme. Nu știu, nu vreau să le analizez șansele celor de la CFR Cluj.

Este un meci foarte important și pentru noi, și pentru ei. La ce arată echipa eu zic că putem să ne bazăm pe evoluții bune și cu CFR, și cu Sparta Praga. În Cupă e posibilitate să rulezi și alți jucători, nu știu care e decizia antrenorilor sau ce vor face. Deocamdată cel mai important meci este cu CFR, de duminică, și după partida cu Sparta Praga”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Sorin Cârțu lupta pentru play-off. Care echipe se bat pentru poziția a 6-a

că vede o luptă crâncenă între mai multe echipe pentru play-off, asta după ce a fost de acord că sunt 5 formații care sunt cu șanse foarte mari să se claseze între primele 6. Cârțu e de părere că Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, FC Botoșani și FCSB vor fi în play-off la finalul sezonului regulat.

„(n.r. cine se va mai califica în play-off alături de Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB și Botoșani) Cred că aici se va alege a 6-a echipă, dintre FC Argeș, Farul, U Cluj, Oțelul. Mi se pare mult mai constantă, FC Argeș, foarte greu de combătut. O echipă grea. Punctele avans se pot pierde ușor dacă ai câteva rezultate proaste. E o echipă care joacă, care are un echilibru în apărare și atac”, a mai spus Sorin Cârțu.

Cum arată clasamentul în SuperLiga după 18 etape

Rapid a reușit să o bată pe Csikszereda, clar, 4-1, și este în continuare lider în SuperLiga, cu 38 de puncte. Giuleștenii urmează să joace în etapa viitoare contra ocupantei locului 2, în deplasare, la Botoșani. Trupa lui Leo Grozavu a reușit și ea să obțină 3 puncte importante după ce s-a impus, 1-0, pe terenul celor de la Unirea Slobozia, la Clinceni, și rămâne la 2 lungimi distanță de formația lui Constantin Gâlcă.

Podiumul e care au profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova, care a remizat, 0-0, cu Universitatea Cluj. Câinii au câștigat meciul cu Oțelul Galați, 1-0, datorită unui gol semnat de Cătălin Cîrjan în prima parte a confruntării, iar acum se pregătesc de derby-ul cu FCSB, ce va avea loc sâmbătă. FC Argeș este și ea una din premiantele rundei, după succesul clar, 3-0, cu CFR Cluj, în timp ce o perdantă ar fi Farul, care-și menține locul 6, însă vine după un eșec cu FCSB.