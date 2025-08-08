Sport

Sorin Cârțu a dezvăluit ce sfat i-a dat lui Assad înainte să marcheze în U Craiova – Spartak Trnava 3-0: „A înțeles”. Video

Universitatea Craiova a zdrobit cu 3-0 Spartak Trnava. Ce a declarat Sorin Cârțu după o nouă victorie răsunătoare obținută de olteni.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste, Mihai Dragomir
08.08.2025 | 06:00
Sorin Cartu a dezvaluit ce sfat ia dat lui Assad inainte sa marcheze in U Craiova Spartak Trnava 30 A inteles Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Sorin Cârțu, încântat după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0. Sursa Foto: Fanatik.

Universitatea Craiova a învins Spartak Trnava cu 3-0 în manșa tur din turul 3 preliminar UEFA Conference League. Sorin Cârțu, cel care lansase înaintea meciului un mesaj pentru suporteri, a reacționat după victoria la scor de neprezentare obținută de echipa lui Mirel Rădoi.

Sorin Cârțu, încântat de victoria Universității Craiova cu 3-0 în fața lui Spartak Trnava

O nouă seară magică în Bănie după ce Universitatea Craiova a câștigat încă un meci european în fața propriilor fani. După 4-1 la returul de pe „Oblemenco” cu FK Sarajevo, „Leii” lui Mirel Rădoi au rămas la fel de înfometați în ceea ce privește golurile.

Baiaram, Assad și Mora au marcat în victoria cu 3-0 obținută în fața slovacilor de la Spartak Trnava. Sorin Cârțu a reacționat la finalul partidei, vizibil încântat de reușita echipei sale, însă nu ia în desconsiderare returul.

„O victorie deosebită și obținută așa cu mult stres, emoții. Important este că băieții și-au păstrat echilibrul emoțional pe întreaga durată a reprizei. În prima repriză au fost niște momente bune pentru adversar și au creat chiar foarte multe probleme.

Ușor, ușor echipa și-a revenit. Primul gol a venit destul de repede, am avut goluri frumoase. Mă bucur pentru Baiaram că și-a revenit după situația aia pe care o avusese… o ratare care în timpul unui joc îți poate crea niște probleme de exprimare.

„Concentrarea este alta. Jucătorii vin la meci cu o altă încărcătură psihică”

Assad, al doilea gol, mă bucur pentru el. A înțeles ce i-am spus după partida cu FC Argeș să mai întoarcă o dată adversarul dacă are posibilitatea aia și uite că a făcut-o. Asta este exprimarea unui atacant în fața porții, nu trebuie să tragi imediat cum ai scăpat. Nu e un rezultat liniștitor, și nu fac aluzie la meciul acela când am avut 3-0 (n.r. – UTA – Universitatea Craiova 3-3, prima etapă din noul sezon din Superliga). Putea să fie și 4-0, la situația aceea a lui Screciu cu capul.

Meciurile din cupele europene au un alt spirit. Și starea jucătorilor, total diferită față de ce este în campionat. Dacă ai greșit ceva, ai 15-20 de etape să repari, aici, o dată și încă o dată. Concentrarea este alta. Jucătorii vin la meci cu o altă încărcătură psihică”, a spus Sorin Cârțu după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0.

Sorin Cârțu exultă după Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0

