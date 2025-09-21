Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu a dezvăluit culisele negocierilor dintre Craiova și Bașakșehir pentru Baiaram. „Erau vreo 6-7 milioane de euro la mijloc”. Exclusiv

Sorin Cârțu a făcut dezvăluiri de culise despre negocierile dintre U Craiova și Bașakșehir. Turcii voiau să plătescă o sumă uriașă pentru perla oltenilor
Cristian Măciucă
21.09.2025 | 11:33
Sorin Cârțu a dezvăluit culisele negocierilor dintre Craiova și Bașakșehir pentru Baiaram. „Erau vreo 6-7 milioane de euro la mijloc”. FOTO: Fanatik

Ștefan Baiaram (22 de ani) a fost la un pas să plece de la U Craiova la Bașakșehir. Sorin Cârțu a dat detalii de la negocierile dintre olteni și turci.

Ștefan Baiaram, aproape să plece de la Craiova la Bașakșehir: „Au fost mici neînțelegeri”

Ștefan Baiaram, vedeta Universității Craiova, a fost foarte aproape să plece din Bănie în această vară. Președintele de imagine al oltenilor, Sorin Cârțu, a dezvăluit că internaționalul român a fost dorit de Istanbul Bașakșehir. Turcii l-au dorit după ce Baiaram a marcat un gol în „dubla” din play-off-ul Conference League, câștigată de alb-albaștri, scor 5-2 la general.

„Baiaram a fost la un pas de transfer. Era foarte aproape să se realizeze. La Bașakșehir. Și au fost niște mici neînțelegeri. Erau acolo. După dubla manșă (n.r. – din Confernece League).

Au fost acolo, dar nu s-au înțeles la niște detalii. (n.r. – Cât dădeau turcii? 6 milioane de euro?) Nu știu că nu am fost acolo, dar în jur de 6-7 milioane de euro.

Au fost niște discuții. Nu a fost nimic scris, dar au fost discuții în jurul transferului. (n.r. – Ce s-a întâmplat?) Nimic. Nu s-a rezolvat. A rămas pe loc”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Baiaram, „pedepsit” de Mirel Rădoi

În prezent, Ștefan Baiaram nu se află în grațiile lui Mirel Rădoi după meciul cu Farul din etapa trecută. Perla oltenilor a început ca rezervă și meciul Oțelul – Craiova 1-0. Mijlocașul a intrat pe teren în minutul 65, dar nu a reușit să schimbe soarta partidei.

Pentru Baiaram, meciul de la Galați a fost al 7-lea la rând în care nu a fost titularizat de tehnicianul oltenilor. În această perioadă, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a marcat un singur gol, în victoria cu Petrolul (2-0).

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform transfermarkt.com
  • 6 goluri în 15 meciuri a dat mijlocașul ofensiv în acest sezon pentru Universitatea Craiova
