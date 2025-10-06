Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan Kovacs după FCSB – Craiova 1-0. Exclusiv

Sorin Cârțu (69 de ani) nu a avut milă de Președintele de onoare al oltenilor susține că rezultatul a fost viciat de „cavalerii fluierului”.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, analiză la rece a derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Universitatea Craiova a plecat cu mâna goală de pe Arena Națională. grație golului marcat de Florin Tănase, în minutul 39, din penalty.

„Sunt foarte dezamăgit. Mi-a luat vorbele din gură și gândurile, fostul meu jucător, Trică. Parcă avem ceva cu ăștia (n.r. – FCSB). Parcă suntem legați. Știți cum se zice de ăla că nu se însoară că sunt legate cununiile. Așa suntem noi cu ăștia. Nu se poate să ai o primă repriză cum am avut-o noi.

ADVERTISEMENT

Am avut-o sub control. Am avut două ocazii cum nu prea găsești într-un meci cu două echipe de valori apropiate. Sunt două ocazii pe care scrie gol mai mult decât scrie ratare. Nu înscriem și avem dezvantaj la pauză. Nici măcar egal, după o repriză în care am controlat. Și avem handicap de 0-1?!”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu l-a atacat dur pe Kovacs după FCSB – Craiova 1-0: „Te faci de râs. Ți-e frică de Becali?”

CCA l-a delegat pe Istvan Kovacs să „fluier” FCSB – U Craiova 1-0. „Centralul” din Carei a fost jutat la cele două linii de Mihai Marius Marica şi Ferencz Tunyogi. În camera VAR s-au aflat Sorin Costreie şi Valentin Porumbel.

ADVERTISEMENT

„Noi mai facem și niște greșeli. Știm cu cine jucăm. Trebuie să recunoaștem. Nu suntem priviți înaintea FCSB-ului, a lui Dinamo, a Rapidului. Sunt altele, mai aproape acolo de federație, de arbitraje. Nu le mai ridicați la fileu ca să te execute! Era minutul 4-5 și el a văzut fault la Romanchuk. Ești arbitru internațional! Te faci de râs, bă, băiatule! Arbitrezi City, arbitrezi Liverpool. Bă, acolo de ce nu greșești? Aici, imediat, penalty. Ți-e frică de ce comentarii fac Becali, Meme sau alții după? Nu se poate să te duci la VAR…

ADVERTISEMENT

De câte ori jucăm cu FCSB parcă vor să ne demonstreze ‘Lasă, mă, că degeaba vorbiți voi. Că noi suntem șmecheri, noi suntem tari’ Îți dă într-un mod ironic. Costreie ăsta e a nu știu câta oară pentru FCSB și a nu știu câta oară la VAR împotriva noastră. Cum să îl dai pe Costreie, pe care l-ai dat și ultima dată, când nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana.

Nu vreau să pun eșecul pe seama arbitrajului. Greșeli sunt și de partea noastră. Și Cicâldău, când îl calci p-ăla, când te duci și ridici piciorul… Dar, vezi, aici nu s-a mai gândit nimeni ‘Hai, mă, să nu rup echilibrul’. Cum s-a gândit Barbu, data trecută, cu Ngezana. La noi nu se gândește nimeni. La noi nu mai cheamă pe nimeni la VAR.

ADVERTISEMENT

La Galați ăla aleargă amotric cu mâna și îl lovește. Spune că e mâna în poziție firească. Aici de ce nu a fost în poziție firească, la Ștefan? Poate e acoperit cu penalty-ul, dar cum să facă alunecare? Cu mâinile sub el? Dacă face alunecare cu mâna sub el, face fractură la mână”, a adăugat președintele de onoare al oltenilor.

Sorin Cârțu, acuzații grave după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Costreie stă în Voluntari, el e șeful. Fă tu legăturile

După Istvan Kovacs, Cârțu a pus tunurile și pe Sorin Costreie. Oficialul alb-albaștrilor contestă vehement penalty-ul din care a câștigat FCSB.

„La primul penalty e fault la Matei. Peste tot în lume s-a întors. De ce n-ai dat, mă, Costreie, faza mai în spate? Să se vadă faza cu Matei. E scos clar de pe direcția de alergare, e împins, e fault! Ia faza inițială, că după se ajunge la penalty, la faza cu Stoian.

Când joacă FCSB el e întotdeauna șeful (n.r. – Costreie). El e în Voluntari, stă aproape. E normal. Mie mi-a spus cineva, un prieten foarte bun al lui nea Puiu Iordănescu și ăla mi-a spus clar, știu mai de mult treaba asta, de la meciul trecut mi-a spus că stă în Voluntari. Costreie a fost și la meciul cu U Cluj, când le-a dat penalty-ul ăla (n.r. – la Simion cu Bîrligea), în play-off. Peste noi trec cu vederea. La Botoșani a trecut cu vederea VAR-ul. N-a chemat centralul, să spună el dacă e henț sau nu. Sau la Galați”, a continuat Cârțu.

Știre în curs de actualizare…