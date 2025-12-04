Sorin Cârțu a fixat obiectivele Universității Craiova în acest sezon. Cum vor aborda oltenii meciul cu Petrolul din Cupa României: „Care e problema?”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se află pe locul 4 după 18 etape în SuperLiga. Sorin Cârțu a spus în direct care sunt obiectivele echipei în acest sezon și ce urmează la partida din Cupa României contra Petrolului.

Sorin Cârțu a tras concluzia despre jucătorii Universității Craiova după prima parte a sezonului

Universitatea Craiova a obținut doar un punct în etapa 18 din SuperLiga după 0-0 cu U Cluj. Oltenii se află pe locul 4, iar Sorin Cârțu consideră că fiecare jucător în parte trebuie evaluat și decis dacă se va mai continua alături de el, întrucât el crede că nu toți s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Hai să vă spun ceva. Pentru mine, tot ce se întâmplă, tot ce ni s-a întâmplat în perioada asta, de când am început preliminarii și până se va termina, 22 decembrie, când jucăm cu Csikszereda, și se mănâncă șorici, toată perioada asta ar trebui folosită ca un trial și să pui pe foarte multă lume în balanță. Nu toți au arătat în multe meciuri că se poate baza echipa pe ei pentru obiectivele pe care le avem!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Ce obiective are Universitatea Craiova în acest sezon

Sorin Cârțu a spus ulterior care sunt obiectivele Universității Craiova în acest sezon. Fostul mare atacant al oltenilor a precizat cât se poate de clar că , și chiar prezența în primăvara europeană.

„Obiectivele rămân în continuare pentru Coelho, cum au fost și pentru Rădoi, campionatul și participarea asta, să jucăm în primăvara europeană. Meciurile care au fost au arătat anumite momente pentru anumiți jucători. Mutările care se vor face depind de acționari”, a mai spus legenda oltenilor.

Cum va aborda U Craiova meciul cu Petrolul din Cupă

Pentru Universitatea Craiova urmează cu Petrolul Ploiești. Sorin Cârțu a spus că echipa poate trece cu brio de această partidă, chiar dacă nu va utiliza cea mai bună formulă.

„Cupa este și ea un obiectiv. Avem un lot care poate face față cu brio unei partide de Cupă cu Petrolul. Care e problema? Că joacă X și Y și nu joacă altul? Nu mi se pare că se schimbă echipa la 180 de grade. Nu știu care este strategia, dar mă gândesc că se ia în calcul și ceea ce urmează, meciul cu CFR, cu Sparta Praga”, a concluzionat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.