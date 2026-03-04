Sorin Cârțu a găsit noua adversară la titlu a Universității Craiova: „Noi i-am băgat în joc”. Ce spune de sfertul cu CFR Cluj

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a actualizat calculele din lupta pentru titlul din SuperLiga, bineînțeles din perspectiva Universității Craiova, după ce și U Cluj, dar și CFR Cluj, și-au asigurat matematic accederea în play-off.

Sorin Cârțu o vede pe CFR Cluj în lupta pentru titlul din SuperLiga

Președintele de onoare de la clubul din Bănie a spus că vede și formația antrenată de Daniel Pancu implicată cu șanse reale în bătălia pentru primele locuri. De asemenea, a ținut să puncteze și că ascensiunea fulminantă a ardelenilor din ultimele luni a început odată cu meciul direct din Oltenia, disputat în urmă cu ceva timp.

„Vedem, avem acum ultima partidă, asta cu Rapid. Întotdeauna speri ca adversarii cu care ești imediat lângă tine să aibă câte o sincopă. Cert e că, așa cum se configurează până acum, sunt 5 echipe, toate foarte puternice și apropiate valoric așa. Va fi un play-off cât se poate așa de tensionat, o să vedeți. Toți au speranțe de cupe europene.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre CFR Cluj, dacă devine o adversară de temut în lupta pentru titlu chiar) La modul la care merge, da, au o constanță dezarmantă până acum. Sunt de speriat, normal, victoriile întotdeauna îți dau o stare de concurs și mai bună, și mai mare încredere. Nici nu joacă rău, chiar sunt acolo.

ADVERTISEMENT

O echipă cu experiență, cu ștaif, au încredere acum. Îți dai seama, de unde au plecat, au 50 de puncte și au luat 10 victorii consecutive. Noi i-am lansat așa, că parcă primul joc al lui Pancu a fost la noi, am făcut meci egal și de atunci. Noi băgăm pe toată lumea (n.r. râde)”,

ADVERTISEMENT

Ce a spus Sorin Cârțu despre meciul Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1

Oficialul oltenilor a recunoscut că a avut la un moment dat o anumită teamă vizavi de rezultatul final, în intervalul în care bucureștenii au condus cu 1-0 pe „Ion Oblemenco”:

„Mai bine în repriza a doua, mai aproape de ceea ce trebuie să joci la un meci acasă, mai pe presiune, mai pe combinații. Și cu introducerea unor jucători de tipul ăsta, cu acțiuni individuale. Mă gândesc și la Mora, și la Baiaram. A urmat așa o succesiune de faze, au pus așa presiune pe adversar și normal că până la urmă…

ADVERTISEMENT

Mi-era imposibil să cred, mă gândeam în timpul jocului, când era 1-0, nu putem să dăm măcar două goluri, mai mult decât Metaloglobus? Și până la urmă s-a realizat. Îți e frică atunci când vezi, 1-0 pentru ei, dar trăiam cu speranța aia că e imposibil să nu fim în stare să dăm două goluri. Dar știi cum e, s-a întâmplat și în tur, 0-0, deveneam așa victima preferată a lui Metaloglobus”.

Universitatea Craiova merge la victorie în meciul cu CFR Cluj din sferturile de finală ale Cupei României

Nu în ultimul rând, Sorin Cârțu a vorbit și despre faptul că această competiție reprezintă un obiectiv extrem de important pentru olteni în acest sezon. Bineînțeles, echipa antrenată de Filipe Coelho își propune câștigarea trofeului.

„E un alt obiectiv al nostru. Vrem să rămânem în obiectiv. Avem șansa asta, jucăm acasă. Trebuie să ne impunem jocul și să câștigăm partida. Trebuie să facem calificarea asta, să ne gândim mai departe la obiectivul pe care îl avem. Este un obiectiv pe care l-am pus înainte de începerea sezonului”, a mai spus Sorin Cârțu