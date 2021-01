Sorin Cârţu a plecat în minutul 80 din U Craiova – Sepsi 0-0! Ce a spus despre meci

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a plecat în minutul 80 de la meciul echipei sale contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe în prima etapă a returului.

Rezultatul final a fost 0-0, iar trupa din Bănie face un pas greşit în lupta pentru titlu. Cu toate acestea, Sorin Cârţu e de părere că lupta e departe de a fi încheiat, pentru că mai sunt multe meciuri de jucat în acest campionat.

Oficialul oltenilor a luat apărarea jucătorilor din ofensivă, spunând că nu sunt de condamnat pentru lipsa de realizări, întrucât nu se cunosc suficient de bine. Pe viitor, se aşteaptă ca acţiunile de atac să se perfecţioneze.

Sorin Cârţu: „Ne apărăm mai bine decât atacăm“

„Jocul are două momente: când ai mingea şi când te aperi. Suntem la stadiul în care ne apărăm mai bine decât ne reuşesc acţiunile. Nu trebuie să facem comparaţie cu un meci de acum 20 de zile. În timp se vor pune la punct şi atacurile. Se fac şi în meciuri treburile astea. Campionatul e lung.

La CFR, am avut situaţii bune. Am marcat şi un gol, bine, a fost gol, nu a fost gol… Vin şi meciurile în care ne vom regla şi ofensiva. Mamut e atacant central, depinde ce joacă ceilalţi în spatele lui. El, acolo, e unu contra doi întotdeauna. Dacă nu îl sprijină, nu are nici tehnică să reusească împotriva a doi fundaşi. Trebuie ajutat! El face un joc poziţional destul de bun.

Când eşti ‘9’, lumea aşteaptă să dai goluri. Asta e cartea ta de vizită. Şi la el, Şi la Bărbuţ, şi la Ofosu, şi la Ivan, lumea asta aşteaptă. Mamut are nevoie de un gol să se deblocheze în campionat, că prin Cupă a mai dat.

Sorin Cârţu: „Kovacs a arbitrat echidistant“

Nu comentez eliminarea lui Screciu. Mi s-a părut că ăsta, cum îl cheamă?, Kovacs, a arbitrat echidistant. Mi-a plăcut şi cum a interpretat faza aia cu Mamut (n.r. – o intrare întârziată la portarul Niczuly, prin care i-a tăiat gheata adversarului cu crampoanele), că am văzut comentarii. Eu nu am văzut piciorul lui Mamut pe piciorul lui Niczuly.

Ce transferuri? Avem jucători în analiză, ne dorim, dar sunt multe lucruri de pus la punct pentru a face un transfer. Am spus şi eu, şi patronul Rotaru că trebuie să facem 2-3 transferuri. Fereastra trecută am făcut 4 transferuri, e timpul să îi vedem, să joace, să vedem dacă ne-am înşelat sau nu.

Atacanţii au nevoie de timp., dar sunt numai meciuri oficiale. Altfel ar fi fost în amicale. E normal ca Ofosu şi Mamut să nu se înţeleagă, că unul juca la Botoşani şi unul prin Croaţia. Au fost vreo 8-10 meciuri. Atacanţii au nevoie de mai mult timp. Unul o cere în stânga şi o primeşte în dreapta…

Sorin Cârţu: „Maşinuţa care a curăţat terenul trebuia să intre înainte de meci“

Starea terenului… Ce am făcut la pauză trebuia să facem de la începutul meciului. La pauză, a intrat o maşinuţă şi a luat toată zăpada de pe teren. Nu ştiu de unde a apărut maşinuţa aia. Şi s-a văzut în repriza a doua, că au apărut combinatiile şi la noi, şi de partea cealaltă. Noi suntem organizatori, dar nu ştiu cine trebuia să trimită maşinuţa“, a declarat Sorin Cârţu, într-o intervenţie telefonică la Telekomsport.

În urma acestei remize, ambele formaţii îşi păstrează locurile în clasament, Craiova pe 2, Sepsi pe 4.