Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut: „O pierdere pentru FCSB”. Pe cine vede înlocuitor

Sorin Cârțu a reacționat după ce Adrian Șut a plecat de la FCSB. Președintele de la Universitatea Craiova știe ce jucător poate fi folosit în locul mijlocașului central.
Iulian Stoica
08.01.2026 | 19:09
Sorin Cartu a reactionat dupa plecarea lui Adrian Sut O pierdere pentru FCSB Pe cine vede inlocuitor
Sorin Cârțu, prima reacție după ce Adrian Șut s-a transferat de la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a părăsit FCSB și urmează să semneze un contract cu Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Sorin Cârțu a comentat mutarea efectuată de campioana en-titre.

Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut

FCSB l-a transferat pe Adrian Șut, iar Gigi Becali, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, va primi nu mai puțin de două milioane de euro de la Al-Ain în schimbul mijlocașului central.

Sorin Cârțu a comentat transferul efectuat de FCSB și susține că plecarea lui Șut va conta în linia mediană a rivalei. Președintele Universității Craiova e de părere că jucătorul ar fi putut fi afectat de faptul că nu a părăsit echipa în vară, când a avut o altă ofertă, iar din acest motiv evoluțiile sale au scăzut.

„Era un jucător important la FCSB. Era esențial în angrenajul lor din axul central. (n.r. – Inclusiv de cum a jucat în sezonul acesta?) Putea să își revină. Într-adevăr, nu a jucat foarte bine în sezonul acesta.

Cine știe, poate a fost marcat și de niște situații… Poate a venit cineva și a spus ‘uite, avem ceva pentru tine’. Când le dai jucătorilor o astfel de știre și nu se realizează transferul… Au niște pierderi atunci”, a declarat Sorin Cârțu la Prima Sport.

Cine îl poate înlocui pe Adrian Șut la mijlocul terenului

Sorin Cârțu susține că FCSB are înlocuitori pe postul lui Adrian Șut. Oficialul oltenilor a expus că atât Chiricheș, cât și Lixandru pot suplini foarte bine poziția în care evolua Șut. Totodată, Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB.

„În orice caz, Șut a fost un jucător foarte bun pentru ei, i-a ținut acolo, a creat un echilibru în zona centrală. Juca bine și cu Chiricheș, FCSB era fortificată pe axul central când jucau amândoi.

Mi se pare o pierdere pentru FCSB. Cred că au ei ceva în gândul lor, au soluții. Chiricheș e în continuare acolo. Mai e și Alhassan, Lixandru. E bine pentru ei că și-a revenit Lixandru, probabil că mizează cei de acolo pe continuitatea lui în evoluții”, a mai spus Sorin Cârțu.

Ce salariu va încasa Adrian Șut la Al-Ain

Transferul lui Adrian Șut la Al-Ain îi va rotunji serios conturile fotbalistului. FANATIK a anunțat în exclusivitate că mijlocașul va primi nu mai puțin de 1 milion de euro pe sezon la formația din Emiratele Arabe Unite.

Cum Gigi Becali va încasa 2 milioane de euro în schimbul lui Adrian Șut, profitul este de sută la sută, asta după ce jucătorul crescut la ASA. Tg-Mureș a fost luat gratis, de la Academica Clinceni, în 2019. În anii petrecuți la FCSB, Adrian Șut a câștigat 4 trofee, dintre care de două ori a triumfat în SuperLiga.

  • 3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut
  • 212 meciuri, 16 goluri și 14 pase decisive a adunat mijlocașul la FCSB
