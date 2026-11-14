Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „N-a fost bine!” Ce spune despre o potențială mutare în Bănie

CE TREBUIE SĂ ȘTII ​„Au mai slăbit cu plecarea asta! Mihai era un președinte-jucător”

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​Demisia lui Mihai Stoica (61 de ani) din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a fost comentată la cald de Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. ​Oficialul clubului din Bănie a recunoscut deschis că slăbește considerabil forța administrativă a rivalilor, oferindu-le oltenilor un atu important în lupta din campionat.

​„Au mai slăbit cu plecarea asta! Mihai era un președinte-jucător”

​Sorin Cârțu a subliniat rolul esențial echipei bucureștene, fiind convins că experiența acestuia nu va rămâne neexploatată pentru mult timp în fotbalul românesc. ​„Să știi că m-a surprins și, din punctul meu de vedere, e un avantaj pentru noi, că au mai slăbit cu plecarea asta.

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Mihai era un președinte-jucător, cum ar veni, acolo, se implica mult, avea o vorbă din asta ascuțită și în afara terenului, în interesul clubului. Eu zic că n-a fost bine, nu e bine pentru ei. El e mai tânăr și încă e în putere. Probabil va reveni la altă echipă, de ce nu? Își face meseria, e un om de fotbal și are atâta experiență pe care poate să o pună în slujba altora”, a declarat Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.

​Ce spune Cârțu despre o „pilă” pentru Mihai Stoica la Universitatea Craiova

​Provocat să răspundă dacă ar interveni pe lângă conducerea clubului din Bănie pentru a-i facilita o mutare spectaculoasă lui Mihai Stoica în Oltenia, fostul mare jucător al Craiovei Maxima a lăsat de înțeles că un astfel de scenariu este puțin probabil.

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Cârțu a explicat că politica de numiri din conducerea clubului nu depinde de un singur om, ci de întregul grup de acționari coordonat de Mihai Rotaru. ​„Nu știu, nu… (n.r. – dacă îi pune o vorbă la Craiova). Acolo, ți-am spus, decizia e la acționari întotdeauna.

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Foarte bun grupul aici, tot ce se stabilește la echipă se stabilește… din vocea domnului Rotaru se exprimă. Deciziile nu sunt luate 100% de domnul Rotaru, este această alianță, acest grup care decide” , a punctat președintele onorific al Universității Craiova.