Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „N-a fost bine!” Ce spune despre o potențială mutare în Bănie

Demisia lui Mihai Stoica (61 de ani) din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a fost comentată la cald de Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. Oficialul clubului din Bănie a recunoscut deschis că despărțirea lui „MM” de gruparea patronată de Gigi Becali slăbește considerabil forța administrativă a rivalilor, oferindu-le oltenilor un atu important în lupta din campionat.
Sorin Cârțu a subliniat rolul esențial pe care Mihai Stoica îl avea în vestiarul și în birourile echipei bucureștene, fiind convins că experiența acestuia nu va rămâne neexploatată pentru mult timp în fotbalul românesc. „Să știi că m-a surprins și, din punctul meu de vedere, e un avantaj pentru noi, că au mai slăbit cu plecarea asta.
Mihai era un președinte-jucător, cum ar veni, acolo, se implica mult, avea o vorbă din asta ascuțită și în afara terenului, în interesul clubului. Eu zic că n-a fost bine, nu e bine pentru ei. El e mai tânăr și încă e în putere. Probabil va reveni la altă echipă, de ce nu? Își face meseria, e un om de fotbal și are atâta experiență pe care poate să o pună în slujba altora”, a declarat Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.
Provocat să răspundă dacă ar interveni pe lângă conducerea clubului din Bănie pentru a-i facilita o mutare spectaculoasă lui Mihai Stoica în Oltenia, fostul mare jucător al Craiovei Maxima a lăsat de înțeles că un astfel de scenariu este puțin probabil.
Cârțu a explicat că politica de numiri din conducerea clubului nu depinde de un singur om, ci de întregul grup de acționari coordonat de Mihai Rotaru. „Nu știu, nu… (n.r. – dacă îi pune o vorbă la Craiova). Acolo, ți-am spus, decizia e la acționari întotdeauna.
Foarte bun grupul aici, tot ce se stabilește la echipă se stabilește… din vocea domnului Rotaru se exprimă. Deciziile nu sunt luate 100% de domnul Rotaru, este această alianță, acest grup care decide” , a punctat președintele onorific al Universității Craiova.