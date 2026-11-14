Sport

Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „N-a fost bine!” Ce spune despre o potențială mutare în Bănie

Catalin Oprea
14.11.2026 | 06:10
Sorin Cartu a reactionat dupa plecarea lui MM Stoica de la FCSB Na fost bine Ce spune despre o potentiala mutare in Banie
ULTIMA ORĂ
Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui MM Stoica
Președintele onorific al oltenilor recunoaște că plecarea fostului manager general de la rivala din Capitală reprezintă un avantaj clar pentru gruparea din Bănie, însă a explicat cum se iau deciziile în jurul lui Mihai Rotaru în privința unei eventuale colaborări cu „MM”.
ADVERTISEMENT

​Demisia  lui Mihai Stoica (61 de ani) din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a fost comentată la cald de Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova. ​Oficialul clubului din Bănie a recunoscut deschis că despărțirea lui „MM” de gruparea patronată de Gigi Becali slăbește considerabil forța administrativă a rivalilor, oferindu-le oltenilor un atu important în lupta din campionat.

​„Au mai slăbit cu plecarea asta! Mihai era un președinte-jucător”

​Sorin Cârțu a subliniat rolul esențial pe care Mihai Stoica îl avea în vestiarul și în birourile echipei bucureștene, fiind convins că experiența acestuia nu va rămâne neexploatată pentru mult timp în fotbalul românesc. ​„Să știi că m-a surprins și, din punctul meu de vedere, e un avantaj pentru noi, că au mai slăbit cu plecarea asta.

ADVERTISEMENT

Mihai era un președinte-jucător, cum ar veni, acolo, se implica mult, avea o vorbă din asta ascuțită și în afara terenului, în interesul clubului. Eu zic că n-a fost bine, nu e bine pentru ei. El e mai tânăr și încă e în putere. Probabil va reveni la altă echipă, de ce nu? Își face meseria, e un om de fotbal și are atâta experiență pe care poate să o pună în slujba altora”, a declarat Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.

​Ce spune Cârțu despre o „pilă” pentru Mihai Stoica la Universitatea Craiova

​Provocat să răspundă dacă ar interveni pe lângă conducerea clubului din Bănie pentru a-i facilita o mutare spectaculoasă lui Mihai Stoica în Oltenia, fostul mare jucător al Craiovei Maxima a lăsat de înțeles că un astfel de scenariu este puțin probabil.

ADVERTISEMENT
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului...
Digi24.ro
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin

Cârțu a explicat că politica de numiri din conducerea clubului nu depinde de un singur om, ci de întregul grup de acționari coordonat de Mihai Rotaru. ​„Nu știu, nu… (n.r. – dacă îi pune o vorbă la Craiova). Acolo, ți-am spus, decizia e la acționari întotdeauna.

ADVERTISEMENT
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără...
Digisport.ro
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul

Foarte bun grupul aici, tot ce se stabilește la echipă se stabilește… din vocea domnului Rotaru se exprimă. Deciziile nu sunt luate 100% de domnul Rotaru, este această alianță, acest grup care decide” , a punctat președintele onorific al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT
De cât timp nu a mai avut România atacant din top 5 campionate....
Fanatik
De cât timp nu a mai avut România atacant din top 5 campionate. Ultimul a ajuns la 30 de ani și nu a mai jucat din mai
Ce avere are Gabi Torje. Câștigătorul Asia Express 2026 a trecut prin probleme
Fanatik
Ce avere are Gabi Torje. Câștigătorul Asia Express 2026 a trecut prin probleme
„Mic ticălos viclean!” Un jurnalist din Marea Britanie, suspendat din Formula 1 după...
Fanatik
„Mic ticălos viclean!” Un jurnalist din Marea Britanie, suspendat din Formula 1 după ce l-a jignit pe Charles Leclerc
Tags:
Parteneri
A văzut imaginile cu Gigi Becali și l-a făcut praf pe patronul FCSB:...
iamsport.ro
A văzut imaginile cu Gigi Becali și l-a făcut praf pe patronul FCSB: 'Se dă mare credincios, dar este, de fapt, un infractor și un fost pușcăriaș!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!