Sorin Cârţu a scos în evidenţă problemele de arbitraj din “dubla” Universitatea Craiova – FCSB: “Este o polemică la anularea golului doi! Am vorbit cu Porumboiu”

E fericire mare în Bănie. Universitatea a învins-o pe FCSB, pe stadionul Ion Oblemenco, și rămâne pe primul loc în Superliga. Oltenii s-au impus cu 1-0. Sorin Cârțu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus câteva cuvinte despre arbitraj. Acesta a analizat golul anulat de VAR al lui David Matei.

Victorie mare pentru Universitatea Craiova. Oltenii au învins FCSB în Bănie!

Universitatea Craiova a obținut un rezultat extrem de important duminică seara. Echipa din Bănie a luat cele trei puncte din meciul cu FCSB, la capătul unui joc dominat de olteni. Campioana României nu a reușit să înscrie, iar jucătorii lui Elias Charalambous s-au întrecut în greșeli.

Atacantul palestinian al Universității Craiova l-a învins pe portarul celor de la FCSB cu un șut superb la colțul lung, în prima repriză. Roș-albaștrii au forțat egalarea, însă apărarea Universității Craiova a fost una excelentă.

Ce spune Sorin Cârțu despre arbitrajul din Universitatea Craiova – FCSB. Ce a discutat cu Porumboiu

Oltenii puteau marca și golul doi . Centralul partidei validase inițial golul, dar VAR a intervenit. A fost vorba despre un ofsaid minuscul. Sorin Cârțu a intrat în direct și a analizat în detaliu faza. Acesta a recunoscut că a cerut lămuriri de la fostul arbitru român Adrian Porumboiu.

„Sunt polemici. (N.r. La meciul din Cupa României) A fost faza cu Băsceanu. La meciul ăsta a fost anulat golul doi. A fost un ofsaid. A tras Assad la poartă. Dacă mingea ajungea la David Matei direct, era clar ofsaid. Mingea a ajuns însă la un jucător de la FCSB, pe care l-a lovit în picior. Sigur s-a interpretat că este un gest involuntar.

Am vorbit cu Porumboiu. Am zis că e ok. Dacă s-ar fi terminat meciul cu alt rezultat, îți dai seama ce polemici ar fi apărut. (N.r. Legat de intrarea lui Romanchuk la Joao Paulo). S-a și accidentat la faza aia”, a declarat Sorin Cârțu, oficialul celor de la Universitatea Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.