Sorin Cârțu a semnat cu Universiatea Craiova. Ce funcție va avea fostul antrenor din Bănie

Schimbări la Universitatea Craiova! Sorin Cârțu, unul dintre cei mai emblematici antrenori care au trecut pe la gruparea din Bănie, va avea un nou rol la clubul lui Mihai Rotaru. El nu va fi însă tehnician!

Așa cum anunță , Sorin Cârțu a acceptat propunerea lui Rotaru și va fi noul președinte onorific al Universității Craiova. Acesta a ocupat în trecut funcții importante la club, iar acum speră să își pună amprenta la echipă și să câștige, de ce nu, un trofeu.

Anunțul ar urma să fie făcut la începutul săptămânii viitoare. Această schimbare vine după o perioadă în care mai mulți experți din fotbalul românesc au criticat jocul echipei lui Costel Gâlcă. O parte dintre suporteri consideră că Mihai Rotaru ar trebui să îl demită,

Universitatea Craiova, echipa pe care Sorin Cârțu nu poate să o refuze

De altfel, Sorin Cârțu a declarat în trecut că nu ar spune niciodată „nu” Universității Craiova. Fostul antrenor din Bănie a arătat și acum că este dispus să îl ajute pe Mihai Rotaru, deși situația de la echipă nu este deloc excelentă.

„Niciodată, cât timp am fost la Universitatea Craiova ca antrenor sau președinte, nu am avut pretenții mari. Am gândit întotdeauna pentru binele acestui club și în același timp să îmi fie și mie bine, oricum. Dar sumele au fost cu mult mai mici decât am primit pe unde am mai antrenat. Eu nu pot să refuz niciodată Universitatea Craiova, în nicio postură. Nu pot și nu am putut niciodată.

Am fost antrenor în cel mai greu an din istoria Universității Craiova. Am venit la echipă când era pe ultimul loc. Și am refăcut tot, atunci cu Mihai Rotaru. Când am plecat eram așa mâhnit și un an jumătate nu am venit la meciuri și nici la televizor nu m-am uitat. Dar nu am vorbit vreodată rău de nimeni și nu m-am supărat într-un fel sau altul. Și când a apelat la mine în funcția de președinte am zis ‘Ok, nu e problemă’. Iubesc prea mult clubul acesta ca să îl refuz”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK Superliga.

Acesta e de părere că anumite decizii luate de banca tehnică sunt unele neispirate. În plus, noul președinte onorific al clubului din Bănie ar vrea să vadă mai mulți jucători români pe teren.

Sorin Cârțu: „Sunt niște străini aici care blochează niște posturi”

„Eu tot făceam media aia aritmetică cu etape multe înainte. Și a venit exact acum adevărul și ai o medie de sub 1,40. Ai un deficit de aproape 8 puncte ca să te gândești la obiectivul pe care îl ai.

Că în momentul în care ai un obiectiv de a câștiga campionatul, te gândești măcar la 2 puncte pe meci, așa cum are U Cluj.

(N.r. echipa n-a jucat nimic.) După mine este normal să nu joace. Noi ne-am încărcat cu niște jucători și e greu să ne descărcăm pentru o perioadă de timp. Te descarci de niște jucători care au dovedit că n-au nicio treabă.

(N.r. dacă ai fi antrenor, de ce jucători te-ai despărți în iarnă?) Tot ce e străin. Cum e Luis Paradela, cum e ăsta, fundașul dreapta, că nu-l mai țin minte (n.r. Iago Lopez), ălălaltul, Sierra. Sunt niște străini aici care blochează niște posturi și nu arată. Mora, atacantul (n.r. Jovo Lukic). Și Oshima. (n.r. Păi da, dar sunt 6.) Și ce dacă?

Suntem încărcați cu niște jucători care nu sunt pentru ceea ce vrem noi și obiectivele pe care ni le propunem. Realitatea e de 1,40 puncte per meci. N-ai ce să faci cu media asta pentru campionat și pentru ce pretindem noi”, a spus Sorin Cârțu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA după meciul cu FCSB.