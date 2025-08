Universitatea Craiova s-a calificat în turul al 3-lea UEFA Conference League după o victorie de răsunet în fața lui FK Sarajevo, scor 4-0, după ce în manșa tur formația din Bosnia și Herțegovina câștigase cu 2-1. Care sunt concluziile lui Sorin Cârțu după acest succes.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a simțit pe stadion la Universitatea – Sarajevo atmosfera din vremea Craiovei Maxima. „Mi-am luat revanșa după 41 de ani”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a recunoscut că p i-a amintit de . Totodată, oficialul oltenilor susține că și-a luat „revanșa” după 41 de ani, echipa din Bosnia și Herțegovina eliminând-o pe „Știința” în urmă cu mai bine de 4 decenii din cupele europene, Sorin Cârțu fiind pe teren în acel duel.

„Am văzut aseară o echipă care a tratat partida cu echilibru, lucru ce nu l-am văzut în prima repriză la Sarajevo. Trebuie să păstrezi întotdeauna un echilibru în ceea ce faci atunci când sunt partide în cupele europene.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Nu ai avut senzația că era un meci al Craiovei Maxima în a 2-a repriză?) A fost, da! A fost o atmosferă senzațională! Publicul a avut un aport maxim în ceea ce s-a întâmplat aseară.

„Mi-am luat revanșa după 41 de ani”

Au avut și ei un meci al lor cu cei de la Sarajevo, vizavi de cum s-au comportat în meciul tur. Rar mi-a fost dat să văd o atmosferă așa de senzație. Noi nu am făcut o atmosferă ostilă împotriva lor. Eu am văzut la ei un spectacol în aer liber, așa cum te-ai duce la un concert. Noi i-am egalat sau poate chiar am fost mai bine. Acustica pe care ți-o dă stadionul e foarte frumoasă. La Sarajevo era stadionul vechi, iar aici e o altfel de acustică.

ADVERTISEMENT

(n.r. – M-am gândit că pe vremea ta v-au bătut cu 4-0, iar acum ați reușit voi să le dați 4-0, a fost arc peste timp) M-am gândit la asta, m-am gândit că ne-am luat revanșa față de ce s-a întâmplat acolo. Au trecut 41 de ani de atunci și acum mi-am luat revanșa. E bine, pentru că în cadrul clubului activează și un fost jucător din perioada aia.

ADVERTISEMENT

Mi-a adus cineva aminte aseară de revanșă. Noi am luat 4-0 atunci, după ce am bătut cu 2-0 la Craiova. Mie mi s-a părut Sarajevo o echipă foarte bine articulată. Cât timp poate să alerge, Sarajevo are niște repere foarte bune”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT