Sorin Cârțu a spus răspicat cine este favorită în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. „E normal să fie așa”. Exclusiv

FCSB, , primește vizita Universității Craiova, Sorin Cârțu, , a prefațat partida din campionat și a spus totul despre ce crede că se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu nu s-a ferit de cuvinte în privința favoritei în meciul FCSB – Universitatea Craiova. „Joacă acasă!”

Sorin Cârțu vrea să vadă o cu totul abordare din partea elevilor lui Mirel Rădoi la partida cu FCSB, după prestația dezamăgitoare din deplasarea în Polonia. Președintele oltenilor consideră că FCSB este favorită, dat fiind faptul că evoluează pentru al 3-lea meci consecutiv pe teren propriu.

„Aștept o reacție la tot ceea ce ni s-a întâmplat. E normal să ai o reacție pozitivă, de orgoliu, așa cred. În general meciurile cu FCSB sunt de alt specific și trebuie să te comporți în felul respectiv. Nu poți veni crispat… trebuie altă reacție.

ADVERTISEMENT

Ne trebuie un rezultat pozitiv, atunci dăm și o altă încredere. Vine și întreruperea, ce ai mai greșit, refaci… Trebuie să nu pierdem. FCSB e favorită, normal. La noi și cu deplasarea, oboseli peste oboseli… FCSB este favorită, joacă acasă. Asta nu înseamnă că poate câștiga, vedem… E un meci cu alt specific. Vreau o altă atitudine!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Cât va conta absența căpitanului Nicușor Bancu după „roșul” cu Dinamo

Nicușor Bancu nu va evolua contra FCSB-ului. Experimentatul fundaș lateral al Universității Craiova , după un gest nesportiv la adresa lui Armstrong, adversarul său.

ADVERTISEMENT

„Contează, este un jucător important. Vedem… avem acolo… Se va apela la Florin Ștefan, care are experiență. Contează, dar trebuie să facă abstracție lumea de asta. Trebuie altă mobilizare, altă reacție, altfel nu facem nimic”, a punctat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a făcut calculele punctelor pierdute de olteni în ultimele etape

Sorin Cârțu a evidențiat situația echipei sale, care putea să arate mult mai bine la meciurile recente din campionat. Fostul mare fotbalist al echipei din Bănie a spus categoric că s-au pierdut puncte importante.

„Au fost și niște meciuri care ne-au destabilizat puțin. Faptul că pierzi la Botoșani niște puncte facile, apoi ce s-a întâmplat cu Dinamo… Ați văzut că au venit unele echipe la 2 puncte de noi. Succesul este foarte greu de gestionat. Am fost și noi atâția ani în spatele FCSB-ului și a CFR-ului, veneam, dar tot nu câștigam”, a mai spus oficialul oltenilor.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu vrea o schimbare de atitudine

Oltenii au comentat delegarea lui Istvan Kovacs la FCSB – Universitatea Craiova

, considerat cel mai bun „central” român. Sorin Cârțu este de părere că LPF a luat cea mai bună decizie prin delegarea arbitrului cu ecuson FIFA.

„E considerat cel mai bun arbitru român. Este un meci de încărcătură, de orgolii… Mereu a fost un meci de încărcătură. Nu sunt neapărat liniștit cu Kovacs, poate greși și el, dar fiind cel mai bun, ce să îți dorești mai bine de atât”, a concluzionat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Când se joacă FCSB – Universitatea Craiova

, de la ora 20:30. Partida se va disputa pe „Arena Națională”, unde sunt așteptați un număr mare de spectatori din partea ambelor formații.

Situația din clasament

FCSB se regăsește pe locul 11 după 11 etape, cu 10 puncte în dreptul său, în timp ce Universitatea Craiova este liderul clasamentului, cu 24 de puncte. Iată cum arată clasamentul din SuperLiga înaintea meciurilor din runda cu numărul 12:

Ultimele rezultate FCSB

FCSB încă înregistrează fluctuații de formă. În ultimele 5 partide oficiale, bucureștenii au bifat următoarele rezultate: 1-1 cu Csikszereda (campionat), 1-3 cu Botoșani (campionat), 1-0 cu Go Ahead Eagles (Europa League), 1-0 cu Oțelul (campionat) și 0-2 cu Young Boys (Europa League).

Ultimele rezultate Universitatea Craiova

Nici Universitatea Craiova nu se mai află în forma cu care începuse acest sezon. Oltenii au înregistrat următoarele rezultate în ultimele 5 meciuri: 1-1 cu Botoșani (campionat), 2-0 cu Farul (campionat), 0-1 cu Oțelul (campionat), 2-2 cu Dinamo (campionat) și 0-2 cu Rakow (Conference League).

Ultimele rezultate directe

În ultimele 5 confruntări directe dintre FCSB și Universitatea Craiova, bucureștenii au un bilanț pozitiv. Iată cum au arătat scorurile finale la ultimele întâlniri dintre cele două cluburi:

FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (campionat, 17.05.2025)

Universitatea Craiova – FCSB 0-0 (campionat, 13.04.2025)

FCSB – Universitatea Craiova 1-0 (campionat, 09.03.2025)

FCSB – Universitatea Craiova 0-2 (Cupă, 18.12.2025)

Universitatea Craiova – FCSB 1-1 (campionat, 03.11.2024)

Fotbaliști în formă FCSB

FCSB are în lot mai mulți jucători valoroși. În acest sezon, cel mai în formă, până acum, este Florin Tănase, care are 6 goluri în 19 apariții. În evidență a ieșit și Ștefan Târnovanu, ale cărui parade au contribuit la obținerea punctelor sau chiar la evitarea unor scoruri rușinoase.

Fotbaliști în formă Universitatea Craiova

Universitatea Craiova abundă de asemenea în acest sezon de fotbaliști deosebiți. Lotul lui Mirel Rădoi este unul ofertant, iar cel mai în formă fotbalist este atacantul Steven Nsimba, cu 7 goluri în 14 meciuri. Și portarul Isenko arată faorte bine, având intervenții formidabile în multe meciuri.