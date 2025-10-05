Sorin Cârțu a spus răspicat cine este favorită în derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. „E normal să fie așa”. Exclusiv

FCSB, care vine după eșecul cu Young Boys în Europa League, primește vizita Universității Craiova, echipa învinsă de asemenea de Rakow în Conference League. Sorin Cârțu, cel care a făcut o analiză la sânge după eșecul din Polonia, a prefațat partida din campionat și a spus totul despre ce crede că se va întâmpla.
Sorin Cârțu vrea să vadă o cu totul abordare din partea elevilor lui Mirel Rădoi la partida cu FCSB, după prestația dezamăgitoare din deplasarea în Polonia. Președintele oltenilor consideră că FCSB este favorită, dat fiind faptul că evoluează pentru al 3-lea meci consecutiv pe teren propriu.
„Aștept o reacție la tot ceea ce ni s-a întâmplat. E normal să ai o reacție pozitivă, de orgoliu, așa cred. În general meciurile cu FCSB sunt de alt specific și trebuie să te comporți în felul respectiv. Nu poți veni crispat… trebuie altă reacție.
Ne trebuie un rezultat pozitiv, atunci dăm și o altă încredere. Vine și întreruperea, ce ai mai greșit, refaci… Trebuie să nu pierdem. FCSB e favorită, normal. La noi și cu deplasarea, oboseli peste oboseli… FCSB este favorită, joacă acasă. Asta nu înseamnă că poate câștiga, vedem… E un meci cu alt specific. Vreau o altă atitudine!”, a spus inițial Sorin Cârțu.
Nicușor Bancu nu va evolua contra FCSB-ului. Experimentatul fundaș lateral al Universității Craiova a văzut cartonașul roșu etapa trecută cu Dinamo, după un gest nesportiv la adresa lui Armstrong, adversarul său.
„Contează, este un jucător important. Vedem… avem acolo… Se va apela la Florin Ștefan, care are experiență. Contează, dar trebuie să facă abstracție lumea de asta. Trebuie altă mobilizare, altă reacție, altfel nu facem nimic”, a punctat Sorin Cârțu.
Sorin Cârțu a evidențiat situația echipei sale, care putea să arate mult mai bine la meciurile recente din campionat. Fostul mare fotbalist al echipei din Bănie a spus categoric că s-au pierdut puncte importante.
„Au fost și niște meciuri care ne-au destabilizat puțin. Faptul că pierzi la Botoșani niște puncte facile, apoi ce s-a întâmplat cu Dinamo… Ați văzut că au venit unele echipe la 2 puncte de noi. Succesul este foarte greu de gestionat. Am fost și noi atâția ani în spatele FCSB-ului și a CFR-ului, veneam, dar tot nu câștigam”, a mai spus oficialul oltenilor.
Arbitrul delegat pentru meciul FCSB – Universitatea Craiova este nimeni altul decât Istvan Kovacs, considerat cel mai bun „central” român. Sorin Cârțu este de părere că LPF a luat cea mai bună decizie prin delegarea arbitrului cu ecuson FIFA.
„E considerat cel mai bun arbitru român. Este un meci de încărcătură, de orgolii… Mereu a fost un meci de încărcătură. Nu sunt neapărat liniștit cu Kovacs, poate greși și el, dar fiind cel mai bun, ce să îți dorești mai bine de atât”, a concluzionat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.
Derby-ul FCSB – Universitatea Craiova este programat duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30. Partida se va disputa pe „Arena Națională”, unde sunt așteptați un număr mare de spectatori din partea ambelor formații.
FCSB se regăsește pe locul 11 după 11 etape, cu 10 puncte în dreptul său, în timp ce Universitatea Craiova este liderul clasamentului, cu 24 de puncte. Iată cum arată clasamentul din SuperLiga înaintea meciurilor din runda cu numărul 12:
FCSB încă înregistrează fluctuații de formă. În ultimele 5 partide oficiale, bucureștenii au bifat următoarele rezultate: 1-1 cu Csikszereda (campionat), 1-3 cu Botoșani (campionat), 1-0 cu Go Ahead Eagles (Europa League), 1-0 cu Oțelul (campionat) și 0-2 cu Young Boys (Europa League).
Nici Universitatea Craiova nu se mai află în forma cu care începuse acest sezon. Oltenii au înregistrat următoarele rezultate în ultimele 5 meciuri: 1-1 cu Botoșani (campionat), 2-0 cu Farul (campionat), 0-1 cu Oțelul (campionat), 2-2 cu Dinamo (campionat) și 0-2 cu Rakow (Conference League).
În ultimele 5 confruntări directe dintre FCSB și Universitatea Craiova, bucureștenii au un bilanț pozitiv. Iată cum au arătat scorurile finale la ultimele întâlniri dintre cele două cluburi:
FCSB are în lot mai mulți jucători valoroși. În acest sezon, cel mai în formă, până acum, este Florin Tănase, care are 6 goluri în 19 apariții. În evidență a ieșit și Ștefan Târnovanu, ale cărui parade au contribuit la obținerea punctelor sau chiar la evitarea unor scoruri rușinoase.
Universitatea Craiova abundă de asemenea în acest sezon de fotbaliști deosebiți. Lotul lui Mirel Rădoi este unul ofertant, iar cel mai în formă fotbalist este atacantul Steven Nsimba, cu 7 goluri în 14 meciuri. Și portarul Isenko arată faorte bine, având intervenții formidabile în multe meciuri.