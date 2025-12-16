Sorin Cârțu a tras linie după eșecul Craiovei cu Sparta Praga și victoria cu Hermannstadt. Ce așteaptă de la meciul cu AEK Atena

ADVERTISEMENT

Oltenii au trecut cu bine peste eșecul cu Sparta Praga și s-au impus pe terenul lui Hermannstadt. Sorin Cârțu a explicat la FANATIK SUPERLIGA cât de bine a fost că Universitatea Craiova nu a consumat prea multă energie la Sibiu.

Sorin Cârțu, mulțumit de prestația Universității Craiova în victoria cu Hermannstadt

Președintele de onoare al ”alb-albaștrilor” a recunoscut că partida cea mai importantă este cea de la mijlocul săptămânii cu AEK Atena, iar pentru asta este bine că victoria cu Hermannstadt a venit destul de lejer.

”Craiova a făcut un meci solid, serios, plus că ne-am detașat și repede. De fapt, întotdeauna asta este și caracteristica atunci când joci meciuri cu un adversar considerat pe hârtie mai modest. Cu cât joci mai mult timp din poziție de rezultat care îi avantajează, cu atât este mai dificil pentru tine.

Așa, au venit golurile destul de repede și apoi s-a putut manifesta echipa cam cum și-a dorit antrenorul. Și schimbările au fost făcute în ideea asta de conservare, pentru că ceea ce e important pentru noi e în mijlocul săptămânii.

Noi de asta ziceam de punctul ăla (n.r. – punctul pierdut cu Sparta Praga), eram cu zâmbetul pe față toată săptămâna, toată iarna. Era foarte important punctul ăla și sunt sigur că am fi câștigat și la Sibiu, pentru că aveam starea de spirit”, a declarat Sorin Cârțu, la .

Frica poate fi un aliat la duelul cu AEK Atena

Fosta glorie a Craiovei Maxima a admis că AEK Atena este un adversar teribil de greu , dar a mărturisit că uneori e bine să-ți fie teamă de o echipă pentru a putea da randament maxim.

”(n.r. – Cum simți meciul ăsta de la Atena cu AEK?) Greu de tot, sunt în formă, din 11 meciuri au vreo 10 victorii. E una dintre echipele cele mai în formă, dar meciurile sunt diferite. Eu zic că avem puterea să nu pierdem.

Întotdeauna am spus că e bine să-ți fie frică de un adversar, pentru că îi acorzi mai mult respect și din frica asta pe care o ai te concentrezi foarte mult și din concentrare ies tot timpul partide foarte bune. Așa că să fim cu temeri, dar să ne scoatem calitățile la joc. E bună și frica. Trebuie să facem acest punct, să ne ajutăm singuri pentru calificarea asta”, a spus el.

Ce se întâmplă cu Screciu și Romanchuk înaintea duelului cu AEK Atena

Întrebat la FANATIK SUPERLIGA despre situația jucătorilor cu probleme medicale, Sorin Cârțu a anunțat că atât Vladimir Screciu, cât și Oleksandr Romanchuk vor putea evolua în meciul de la Atena, din ultima etapă a grupei de Conference League

”Ar fi o performanță mare să ne calificăm. Apoi urmează un meci tur-retur, eliminatoriu, sunt adversari cu care poți să joci, se întâmplă multe. Dar întâi să ajungem acolo și abia apoi vedem cam care este parcursul. Plus că vine iarna, vedem ce mișcări de îmbunătățire vor mai fi și la noi.

(n.r. – Screciu va putea juca la Atena?) Cred că da. De asta cred că nici nu a încercat nimic cu el ieri (n.r. – la meciul cu Hermannstadt), tocmai pentru a nu se risca o recidivă. (n.r. – Cu Romanchuk e vreo problemă?) Nu cred. Bine, nici nu știi nimic că ieri a fost meciul, abia astăzi se fac toate discuțiile”, a spus Cârțu.

Cum se califică Craiova în play-off-ul Conference League

Înaintea ultimei etape din grupa de Conference League, Universitatea Craiova se află pe locul 23, cu 7 puncte. În cazul unei victorii sau a unui rezultat de egalitate, oltenii sunt siguri de calificarea în primăvară.

, dar pentru acest lucru au nevoie și de jocul rezultatelor în alte patru întâlniri.