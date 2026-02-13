Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”

ADVERTISEMENT

Ultimul meci din grupele Cupei României, disputat între Universitatea Craiova și FCSB, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Cum partida a avut loc pe „Ion Oblemenco”, suporterii olteni au pus o presiune uriașă pe rivali, însă un banner la adresa lui Florin Tănase a depășit limita normală. Cum a comentat Sorin Cârțu acest eveniment.

Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase

Atmosfera de pe „Ion Oblemenco” a pus o presiune imensă pe jucătorii de la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că .

Pe lângă episodul amintit de Mihai Stoica, . Deși pe față scria: „Tănase, dă-mi tricoul tău!”, pe spatele afișului era afișat mesajul licențios: „Să mă șterg cu el la c*r”.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a dezvăluit că a văzut banner-ul pe TikTok. Președintele de onoare al Universității Craiova a transmis că rivalitatea cu FCSB și Dinamo atinge cote înalte și e normal ca fanii adevărați ai „Științei” să poarte o ură aparte pentru cele două formații din București.

„Am văzut mesajul afișat de suporter pentru Tănase pe TikTok, mi l-a trimis cineva. Ce reacție să am când am văzut, am râs. Ce pretenții să avem?

Adevărații suporteri ai Craiovei nu iubesc pe nimeni. Ei nu suportă FCSB, Dinamo, la Rapid e mai așa, mai merge. Așa s-a trăit aici, în orașul acesta. Cine se naște aici, se naște cu deficiența sau calitatea aceasta”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, încântat de partida dintre U Craiova și FCSB

Cât despre derby-ul disputat, Sorin Cârțu a expus că echipele au purtat un duel extrem de echilibrat. Oficialul oltenilor speră că la finalul partidei din SuperLiga de duminică, 15 februarie, toată lumea să vorbească despre un fotbal frumos, ci nu despre controverse.

„O să ne auzim după meciul Universitatea Craiova – FCSB din SuperLiga și o să vorbim de fotbal, nu de faze controversate. A fost un un fotbal bun, dinamic aseară. Am condus, au egalat repede. Echipele au mers una lângă alta, nu s-a rupt echilibrul jocului. Cam așa trebuie să fie partidele de genul acesta”, a conchis Sorin Cârțu.