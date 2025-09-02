Sorin Cârțu a văzut programul Craiovei în Conference League și nu are dubii: „Putem juca o dublă eliminatorie!”

Sorin Cârțu a văzut și a spus la ce se așteaptă.

Sorin Cârțu, optimist. Ce a spus după ce a văzut programul Craiovei în Conference League

Universitatea Craiova va reprezenta România în acest sezon în cea de-a 3-a competiție europeană oferită de UEFA. Sorin Cârțu a văzut adversarele și programul echipei pregătite de Mirel Rădoi și se așteaptă ca aceștia să ajungă în fazele eliminatorii, din primăvara anului viitor.

Legenda oltenilor consideră că echipa are toate elementele necesare pentru atingerea unei astfel de performanțe, însă a atras totuși atenția că drumul nu va fi ușor și lipsit de obstacole pe parcurs.

„Putem să jucăm o dublă eliminatorie în primăvară. Echipa începe să se maturizeze!”

„Nu vin să spun acum că facem x puncte. Consider că putem spera să facem niște puncte astfel încât să jucăm o dublă eliminatorie în primăvară. Este foarte important și ce meciuri fac celelalte echipe și ce puncte acumulează. Ceea ce arătăm noi, starea noastră de spirit și valoarea lotului ne fac să sperăm să fim în primii 24. Vom vedea pe ce poziție.

O să fie foarte greu. Va conta și starea de sănătate a jucătorilor, să nu îi ai accidentați. Depinde cum vor ieși din meciurile acestea. Cum facem noi socoteala, așa fac și adversarii și ne pot considera ușor de învins. În octombrie… meciurile vor fi cu mare încărcătură.

Este vorba și de programul intern, unde vrei să faci un număr de puncte. E foarte important cum începem. Va conta și în campionat și în Conference League cum gestionăm luna septembrie. Ceea ce ne dă speranțe este faptul că echipa ne arată… începe să se maturizeze”, a spus Sorin Câțu la FANATIK SUPERLIGA.

