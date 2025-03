Sorin Cârțu a vorbit despre revederea cu Nistor și Chipciu la derby-ul U Craiova – U Cluj: „Au denaturat adevărul”

. Revederea dintre cele două formații este una specială, pentru că la finalul ultimei întâlniri .

Sorin Cârțu a vorbit despre revederea cu Nistor și Chipciu

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a transmis că nu se gândește la revederea cu Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Președintele oltenilor susține că nu a avut intenția de a se certa cu cei doi fotbaliști în ultimul duel, ci să vorbească cu arbitrul Iulian Călin.

„Nu am cum să mă întâlnesc cu Nistor și Chipciu diseară și nu mă interesează, nu am nicio treabă. Ei au denaturat adevărul și într-un fel îi înțeleg, ei sunt reprezentanții Clujului și, de regulă, doar ei vorbesc. Au vrut, probabil, să își apere colegul lor.

Eu am vrut doar să vorbesc cu arbitrul Călin, nu am avut nicio idee de a interacționa cu jucătorii Clujului. Eu sunt conducător, ei sunt fotbaliști și nu avem treaba asta. Acolo i-am găsit, Cristea avea un dialog cu spectatorii din zona vestiarelor și de acolo a plecat toată treaba. Am intervenit și am spus să înceteze”, a declarat Sorin Cârțu.

„Ei au dat-o într-un sector care nu mă caracterizează”

Președintele oltenilor e de părere că atât Alexandru Chipciu, cât și Dan Nistor au greșit când l-au acuzat că mirosea a alcool în ultima întâlnire. Sorin Cârțu spune că fotbaliștii „au dat-o într-un sector care nu-l caracterizează”.

„Ei au vrut să-și apere coechipierul, dar trebuiau să o facă în alt mod, ci nu la modul de minciună. Mă știți foarte bine, în studio aveți și foști jucători de ai mei și nu cred că vreodată am avut alt miros pe lângă cel de parfum. Nu a existat vreodată să miros în fața jucătorilor a băutură.

Ei au dat-o într-un sector care nu mă caracterizează! Singura dată, recunosc, când beau un whiskey este atunci când merg cu avionul”, a adăugat președintele „Științei”, Sorin Cârțu.