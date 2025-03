Sorin Cârțu acuză FCSB de jocuri de culise după 1-0 cu Craiova: „Eram convins că vor căuta un arbitru care să-i protejeze. Barbu n-a fost ales întâmplător. Își cerea scuze lui Crețu!”

FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova şi încheie pe primul loc în sezonul regulat al SuperLigii. cu o torpilă de la 30 de metri.

Sorin Cârțu acuză FCSB de jocuri de culise după 1-0 cu Craiova: „Pe Barbu îl asociez spre o anumită simpatie”

Sorin Cârţu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , cel care a ezitat să îi arate al doilea cartonaş galben lui Ngezana, în minutul 40 al meciului. Preşedintele onorific al oltenilor îi acuză pe cei de la FCSB de jocuri de culise:

“Eu am mai avut nişte comentarii cu X, cu Y. Înainte de meci am spus că se va căuta un arbitru care să protejeze ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână în urmă. Eu am mai întâlnit situaţia asta când eram la Pandurii Tg. Jiu cu Unirea Urziceni.

Poate am fost şi puţin preconceput, că o să le dea un arbitru care să-i apere, care să-i scoată din impasul efortului făcut la mijlocul săptămânii. Şi după părerea mea, pe Barbu îl asociez spre o anumită simpatie.

Din punctul meu de vedere n-a fost ales întâmplător. Nu sunt atent la comentariile lui Gigi Becali, dar vreau şi eu o explicaţie din minutul 40. Nu cumva te-ai contrazis cu ce-ai făcut în minutul 88? E aceeaşi situaţie.

Eu îi înţeleg. Atâta timp cât şeful lor vine şi ne dă o explicaţie din aia ca şi cum noi suntem nişte imbecili şi ne insultă inteligenţa. Cum arată el cu două mâini, de parcă ne arată direcţia.

“Şi-a cerut scuze lui Creţu că a trebuit să dea fault”

Unde se ducea jucătorul respectiv. Noi nu am spus să dai roşu, ci că acel băiat merită al doilea cartonaş galben. Tu ne iei pe noi de proşti? Ţi-am arătat ce înseamnă o situaţie când trebuie să dai cartonaş galben.

Aceeaşi situaţie cu Baiaram. Are acelaşi dribling ca Safira. De ce i-ai dat al doilea cartonaş galben acolo, în minutul 88 şi în minutul 40 nu? Am văzut o fază după ce s-a întâmplat asta cu Safira.

Şi-a cerut scuze lui Creţu că a trebuit să dea fault. Trebuie să îşi ceară scuze că fluieră pe lângă careul de 16 metri, acolo. Prestaţia lui pe care a avut-o, poate te face şi pe tine să faci un pas în spate.

Eu sunt mâhnit pentru că aş fi vrut să văd o astfel de atitudine. Nu ştiu dacă le e frică de Gigi Becali sau nu. Eu v-am spus impresia mea. S-a căutat o protejare a echipei ca urmare a efortului depus duminică şi joi”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.