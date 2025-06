Sorin Cârțu, amintiri de coșmar cu Universitatea Craiova la ultimul meci la Sarajevo: „Atunci a început depresia pentru mine!”. Exclusiv

Sorin Cârțu a vorbit pentru FANATIK după ce Universitatea Craiova .

Sorin Cârțu, primele declarații legate de „dubla” Universitatea Craiova – FK Sarajevo: „Nici nu vreau să îmi mai aduc aminte”

Sorin Cârțu s-a dus imediat cu gândul după tragerea la sorți la eliminarea dramatică a Universității Craiova din turul 3 al Cupei UEFA: „Am niște amintiri de la Sarajevo. Atunci în ’84 am jucat cu Zeljeznicar. Sper că istoria nu se repetă. Pentru mine a început depresia de la meciul ăla. Am bătut 2-0 la Craiova și am avut o bară în retur la scorul de 0-0. Puteam să avem 3-0 și am pierdut acolo cu 0-4. Nici nu vreau să îmi mai aduc aminte.

ADVERTISEMENT

Acuma sunt lucruri diferite. Atunci aveau echipă foarte bună: Bazdarevic, Skoro, Srkba în poartă… Aveau trupă tare de tot, iar noi aveam mulți accidentați. La retur au lipsit Balaci, Cămătaru, Beldeanu, Tilihoi, mulți jucători de valoare. Negrilă știu că a fost nevoit să joace cu mâna fisurată pentru că nu avea cine. Știu că nici pe Adrian Popescu nu am putut să îl folosim.

Tot timpul am avut probleme cu echipele astea din fosta Iugoslavie. Fie că a fost vorba de Hajduk Split, Maribor, Steaua Roșie Belgrad, niciodată nu am trecut de ei pentru că au stilul ăsta de luptă”, a mai spus fostul antrenor, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu știe ce trebuie să facă Universitatea Craiova ca să nu aibă emoții la calificare: „Va fi un stil diferit”

Sorin Cârțu i-a avertizat pe jucătorii Universității Craiova: „Noi trebuie să ne pregătim în sensul ăsta și să avem putere să combatem agresivitatea asta, să putem să ne luăm la trântă cu ei. Sunt sigur că vor provoca multe dueluri unu contra unu”.

„Leii” vor aborda însă „dubla” cu bosniacii fără : „Suntem totuși favoriți, suntem superiori, dar una e pe hârtie și alta e pe teren dacă ești superficial. Alex Mitriță e o pierdere foarte mare și va trebui să regândim jocul echipei. Trebuie să avem o altă setare și va fi un stil diferit.

ADVERTISEMENT

Mie îmi pare foarte rău că a plecat, dar am înțeles că e șansă mare pentru el din punct de vedere financiar și s-a gândit la familie pentru că are și el totuși o vârstă. Pentru echipă era bine să rămână.

ADVERTISEMENT

Legenda Craiovei Maxima visează la grupele Conference League: „Mirel Rădoi a mai fost o dată foarte aproape”

Oltenii vor juca în manșa tur la Sarajevo: „E bine că jucăm meciul decisiv la Craiova. Probabil acolo va fi un stadion plin și o atmosferă ostilă. Eu am încredere în echipă și sunt optimist. Totuși plecam favoriți indiferent pe cine întâlneam în această fază. Să nu uităm asta.

Deocamdată suntem la începutul perioadei de pregătire. Avem nevoie să ne omogenizăm rapid și să însușim mai repede un nou stil de joc. Au venit jucători pe care îi cunoaștem și pe care Mirel Rădoi și i-a dorit mult”.

Oficialul craiovenilor este încântat de campania de transferuri: „Băluță, Crețu, Teles și așa mai departe. Îl așteptăm și pe Cicâldău, să se decidă dacă se achită acea clauză. Sunt mulți jucători. Matei e iar un jucător de perspectivă, dar timpul va decide. Și o să mai vină probabil un fundaș central și un atacant. Pe asta ne concentrăm acum. Pe postul lui Mitriță avem mai mulți jucători. E Baiaram și Ivan, sunt mai multe soluții”.

Sorin Cârțu e convins că Universitatea Craiova poate să scrie istorie în acest sezon în cupele europene: „Sperăm și ne dorim mult să ajungem în grupele Conference League, mai ales că Mirel Rădoi a fost foarte aproape cu Beer Sheva. Cred că e un obiectiv realizabil. Din păcate atunci am avut mult ghinion și am jucat pe un teren foarte greu la Severin”, a mai spus legenda „Craiovei Maxima” în exclusivitate pentru site-ul nostru.