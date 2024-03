Meciurile amicale ale României cu Irlanda de Nord și Columbia . Analistul a discutat despre cele două jocuri și s-a arătat nemulțumit de anumiți elevi ai lui Edi Iordănescu.

Sorin Cârţu, analiză dură după meciurile României cu Irlanda de Nord şi Columbia: “Mi-au spart retina!”

La FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu susține că și-ar fi dorit ca la meciurile României cu Irlanda de Nord și Columbia “tricolorii” să fi fost mai implicați.

ADVERTISEMENT

Analistul nu a observat o prezență convingătoare în cele două jocuri, iar elevii lui Edi Iordănescu nu au arătat la fel ca .

“Nu am fost prea entuziasmat și nu am o impresie deosebită. Nu am văzut o echipă națională a noastră cu entuziasm pentru ceea ce aveau de făcut în aceste partide.

ADVERTISEMENT

Pe mine m-ar fi interesat la meciul cu Columbia, să fi avut ei 1-0, apoi 1-1, 2-1 și tot așa până la final, la 3-2. Aș fi considerat altfel cele două goluri înscrise. Aș fi analizat altfel partida.

Când ai un meci anost și care a spart retina cu Irlanda de Nord și după 80 de minute în care iar ești dominat complet de Columbia și adversarul are 3-0.

ADVERTISEMENT

Faptul că am revenit cu două goluri la finalul celor 90 de minute mie nu îmi creează o stare de spirit deosebită. Nu pot să vin cu o analiză pozitivă”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu, dezamăgit de Drăgușin și Burcă

Sorin Cârțu s-a arătat dezamăgit și de prestațiile fundașilor centrali ai României. Apărarea “tricolorilor” a arătat mai multe momente de slăbiciune în cele două amicale cu Irlanda de Nord și Columbia.

ADVERTISEMENT

Legenda oltenilor este de părere că Radu Drăgușin ar trebui să fie mult mai atent la poziționare. Cârțu este de părere că greșelile făcute de fundașul lui Tottenham au apărut și din cauza lipsei constante de meciuri. În schimb, Sorin Cârțu a observat și lipsa de concentrare a lui Andrei Burcă.

“Deocamdată e greu de făcut un prim 11. Sunt niște jucători care spun ceva valoric, care au ceva probleme și nu știi cât vor juca. Nu știm ce jucători o să aibă Iordănescu la dispoziție și ce ritm de joc vor avea.

Am observat și la Drăgușin, pe care l-am admirat tot timpul și pe care l-am lăudat, mi s-a părut că nu mai e Drăgușin de la Genoa și poate asta pentru că joacă mai puțin. Avea ritm de joc atunci. La primul gol cu Columbia și la golul doi a fost eliminat foarte ușor în zona centrală.

La primul gol vina o are Burcă din cauza marcajului, dar am observat la Drăgușin și poziționarea pe care o avea la partidele din campionat. Se bazează prea mult pe detentă și pe înălțime. El nu a plecat pe traiectoria mingii. Dacă ar fi făcut un pas mai în spate și sare devia balonul”, a mai spus analistul de la FANATIK SUPERLIGA.

Sfatul lui Sorin Cârțu pentru Drăgușin

“Nu trebuie să se bage sub minge, asta trebuie evitat. Este un jucător înalt peste care nu ar trebuit să treacă niște baloane de tipul cum au fost acelea din meciul cu Columbia.

Nu ai voie ca la 1.90 și ceva înălțime să treacă o minge așa pe lângă tine. L-ar fi putut scoate pe Burcă la faza respectivă, care a dormit puțin”, a adăugat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, dezamăgit de meciurile României cu Irlanda de Nord și Columbia