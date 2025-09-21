Sorin Cârțu, analiză dură după Oțelul – Craiova 1-0. Ce nu i-a plăcut la lider și ce crede despre situația lui Baiaram

Universitatea Craiova a pierdut în deplasare cu Oțelul în Sorin Cârțu și-a spus concluziile a doua zi după eșecul cu 0-1 și a vorbit și despre situația lui Ștefan Baiaram,

Ce a spus Sorin Cârțu după Oțelul – U Craiova 1-0

Sorin Cârțu a analizat jocul Craiovei de la Galați. Fostul mare jucător al oltenilor a scos în evidență inițial prestația din prima repriză, pe care a caracterizat-o drept modestă. Oficialul echipei din Bănie a lăudat în schimb pregătirea temeinică a adversarilor pentru meciul contra liderului, explicând cum au reușit să obțină cele 3 puncte.

„Am avut o primă repriză modestă. Nu cred că a contat eșecul FCSB-ului. A fost un gol primit, așa… nu a venit pe un fond de merit al Galațiului. Nsimba a avut o poziționare greșită, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Este un gol psihologic, primit exact când intri în pauză. Nu a fost vorba de relaxare.

A fost o atitudine pozitivă a Galațiului, mi-a plăcut abordarea lor. Nu mi-a convenit că era împotriva echipei mele, dar abordarea lor într-o partidă așa de importantă și cu un adversar superior, mi-a plăcut, mai ales în prima repriză. A doua repriză am controlat-o noi.

Se poate (n.r. – cel mai slab joc al Craiovei de la startul sezonului din SuperLiga). E clar că nu a fost partida pe care ne-am dorit-o. Nu aveai cum să joci în viteză, pe unde… erau niște spații închise. Au stat tot timpul acolo, trebuia mai multă răbdare”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram. „Întrebați-l pe Mirel. Poate încă simte ceva, o încărcătură”

Ulterior, Sorin Cârțu a vorbit și despre jucătorii lui Mirel Rădoi. El a comentat prestația lui Monday Etim, fotbalistul adus pe final de mercato, iar ulterior a vorbit și despre absența lui Ștefan Baiaram din primul „11”.

„Mai lasă-mă să îl văd (n.r. – despre Monday Etim). El are desprindere bună, pleacă bine, lansat, dar aș vrea să îl văd altfel la finalizare. A avut două situații de finalizare ideale, la 0-0 și la 1-0, în repriza secundă. Are reacție bună, să vedem în continuare.

Întrebați-l pe Mirel (n.r. – de ce nu a jucat Baiaram contra Oțelului). Nu știu, vorbiți cu el și vă va spune ce vă interesează. Nu pot comenta acum că nu a jucat. A mai fost așa la partida cu Farul, când a intrat pe parcurs. Poate încă simte ceva, o încărcătură”, a mai spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.