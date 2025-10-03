Sorin Cârțu, analiză la sânge după Rakow – Craiova 2-0: „Cel mai slab meci! Eu asta nu am înțeles”. Exclusiv

Lipsa de atitudine pe care au avut-o elevii lui Mirel Rădoi în jocul cu Rakow l-a lăsat perplex pe Sorin Cârțu. Președintele Universității Craiova a făcut o analiză dură după înfrângerea din Polonia.

Cum vede Sorin Cârțu eșecul din Polonia înainte de derby-ul cu FCSB: „Pică prost”

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în grupa din Conference League. și , cu Noah, după ce a încasat cartonașul roșu în minutul 53.

Pe Sorin Cârțu l-a deranjat cel mai bun lipsa de atitudine în rândul jucătorilor lui Mirel Rădoi. Legendarul fotbalist al Craiovei Maxima a remarcat că oltenii nu au avut răspuns la pressingul agresiv al polonezilor.

Mai mult, președintele grupării din Bănie consideră că eșecul cu Rakow a picat cum nu se putea mai prost, având în vedere că duminică, pe Arena Națională, Universitatea Craiova o va înfrunta pe FCSB.

„N-aș vrea să intru prea mult în fondul problemei pentru a nu crea niște polemici. Dar pot să spun fără echivoc, luând 11 meciuri din campionat și 7 meciuri din cupele europene, ăsta mi s-a părut cel mai slab meci. Nu mi-a plăcut deloc cum am arătat. Sigur, e o competiție diferită, cu un alt specific față de meciurile alea care s-au jucat înainte și față de meciurile noastre din campionat. Dar, în același timp, e ca un bonus calificarea asta în cupele europene. Nu știu de ce toată lumea nu a înțeles că este o oportunitate maximă.

Sunt convins că în pregătirea jocului li s-a spus ce să facă. Dar în teren i-am văzut foarte crispați și nu au reușit ceea ce sunt sigur că au reușit ceea ce au pregătit pentru meci. Am ieșit greu din pressingul lor foarte avansat. De câte ori am încercat să ieșim cu construcția de portar nu știu dacă ne-a ieșit de două-trei ori. Nu mai vorbesc de repriza a doua, a venit și eliminarea și totul s-a năruit.

Rakow e o echipă care mi-a plăcut, cu tehnică și viteză bună, combinații frumoase. A picat prost (n.r. înainte de meciul cu FCSB). Sunt meciuri cu specific, nu trebuie căutat un alibi. N-am văzut echipa asta să facă alunecări pe gleznă, te-a lăsat. Dar două-trei pase și a patra era greșită”, a declarat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ucrainenii Pavlo Isenko și Romanciuk, lăudați după Rakow – Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a avut și un remarcat după eșecul din Polonia. Președintele Universității Craiova a susținut că paradele lui Pavlo Isenko i-au salvat pe olteni de la un rezultat rușinos.

„Am avut noroc cu Isenko, a apărat extraordinar. A trecut glonțul pe lângă un rezultat catastrofal”, a precizat Sorin Cârțu.

În discuție a intervenit și Marius Șumudică. Analistul FANATIK a mai găsit un fotbalist care a arătat atitudine și și-a dorit să schimbe soarta meciului cu Rakos: Oleksandr Romanchuk.

„Eu nu am înțeles lipsa de atitudine, de agresivitate, de dorință, să nu-ți câștigi duelurile. A trebuit să intre Romanchuk să bage capul în contră, și-a spart capul. Până atunci nimic. Ai ajuns acolo, te-ai chinuit, ai trecut de hopul Sarajevo, ai trecut de Trnava, și să nu ai pic de agresivitate? Să vezi că nu poți să ieși din pressing și să nu încerci minge lungă, să nu ai un lider în teren? Este cel mai slab meci al Craiovei din acest început de sezon de departe”, a explicat Șumudică.

Oltenii plâng după punctele pierdute în ultimele meciuri

Sorin Cârțu trage un semnal de alarmă înainte de derby-ul cu FCSB. Oficialul „leilor” consideră că Universitatea Craiova a pierdut mult prea ușor puncte în ultimele meciuri din SuperLiga și că este nevoie de o concentrare mai mare pentru a nu pierde avantajul din campionat.

„Este dezamăgire. Nu ne-am propus să câștigăm Conference League, dar ne-am propus să facem ceva puncte. Puteam să fim în primele 24, să facem niște puncte și să mai jucăm pe urmă un meci tur-retur. A fost șutul ăla bun al lui Baiaram, atât. Dar era greu în repriza a doua. Rakow e o echipă bună, care a făcut transferuri.

Numai în ultimele partide am pierdut 2 puncte la Botoșani în ultimul minut, pe urmă am pierdut 2 puncte cu Dinamo, a făcut Cojocaru spectacolul ăla. Sunt niște meciuri care puteau crea o altă liniște sufletească pentru abordarea partidelor. Dar sunt convins că și pentru ei impactul cu o asemenea echipă (n.r. Rakow) este o surpriză”, a spus Sorin Cârțu.

Ce probleme are Mora după ce se întoarce de la convocări

Un alt jucător pe care se miza Mirel Rădoi și nu a ieșit la rampă a fost Carlos Mora. Însă, Sorin Cârțu l-a cauționat și pune evoluția ștearsă pe seama drumurilor lungi pe care le face când este convocat la naționala statului Costa Rica.

„Mora de câte ori se duce în Costa Rica vine diferit. Cel puțin, ce văd eu. Pleacă cu o formă sportivă, cu un ritm, și vine cu altceva. Se observă treaba asta cu ochiul liber, observă toată lumea. Nu numai eu”, a dezvăluit președintele Universității Craiova.