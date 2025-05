Sorin Cârțu analizează impactul major pe care-l va avea plecarea lui Mitriță de la Craiova: „Pierdere mare!”

Mihai Rotaru visează să vadă Universitatea Craiova în faza principală a UEFA Champions League, însă oltenii ar putea rămâne fără vedeta echipei, Alex Mitriță. Sorin Cârțu, oficialul clubului din Bănie, a analizat această situație.

Alex Mitriță ar putea pleca de la Universitatea Craiova vara aceasta

Alex Mitriță a fost unul dintre cei mai buni jucători din Superliga României. Atacantul a avut un rol decisiv în aproape fiecare meci și pare a fi piesa centrală din jocul ofensiv al oltenilor.

. Ulterior, Sorin Cârțu a intrat în direct și a analizat situația. El este de părere că Universitatea Craiova ar avea serios de suferit în cazul în care fotbalistul ar părăsi echipa.

Sorin Cârțu, despre Mitriță: „Când n-a jucat el bine, am avut probleme”

„Eu n-aș vrea să plece Mitriță. Aș vrea să rămână la echipă și să i se aducă un atacant bun, de combinație, cu care să se înțeleagă. Sper să facem o echipă cât mai puternică.

Ar fi o pierdere mare. Dacă noi nu l-am fi avut pe Mitriță în sezonul ăsta, cred că am fi jucat în playout. Am fi avut un alt jucător acolo, dar nu cred că ar fi avut eficiența lui. Și-a pus amprenta clar pe jocul ofensiv. Am fost dependenți de el.

Și-a făcut pe deplin datoria. Sigur, pentru un succes individual, poate merge în străinătate și să câștige bani buni. Cam de la un milion și jumătate se pune problema. Dacă nu, și la Craiova e destul de bine. Eu i-aș propune să mai facă un sacrificiu.

Când n-a jucat el bine, am avut probleme. Nu avem pe nimeni care să se remarce constant alături de el. Baiaram a făcut-o în anumite meciuri, dar prea puțin. Asta a fost lipsa echipei noastre”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

