Sorin Cârțu analizează Universitatea Craiova – FCSB. Ce jucători pot decide meciul din Bănie. Exclusiv

Universitatea Craiova – FCSB. Locul 1 cu locul 2. Derby de clasament. Derby de tradiție. Sorin Cârțu a analizat pentru în exclusivitate pentru FANATIK meciul din Bănie și a nominalizat jucătorii care pot decide rezultatul final.

Sorin Cârțu este din martie 2019 președintele lui Universitatea Craiova. Component al neuitatei „Craiova Maxima”, are în CV și bucurii, și tristeți din întâlnirile cu Steaua de pe timpul să, FCSB astăzi…

…De la exuberanța celor 4 goluri înscriese într-o victorie memorabilă din 1983, 5-2 pe un stadion „Ion Oblemenco” ticsit cu 40.000 de olteni fericiți, până la dezamăgirea debutului ca antrenor la Universitatea Craiova, 1-5 cu Steaua în 1988, pe același stadion.

Sorin Cârțu analizează Universitatea Craiova – FCSB. Ce jucători pot decide meciul din Bănie

Ce simte, domnule Cârțu, un fotbalist care dă patru goluri Stelei și ratează și un 11 m în același meci?

– Eeee, astea sunt lucruri vechi… la echipa pe care o aveam nici nu era așa mare mirare… Lung, Negrilă, Tilihoi, Ştefănescu, Ungureanu, Ţicleanu, Geolgău, Irimescu, Balaci, Cămătaru…

L-ați uitat pe… Cârțu!

– Era și Cârțu pe-acolo… Dar câți nu mai sunt acum pe nicăieri, Dumnezeu să-i odihnească…

Dumnezeu să-i ierte… Acum sunt alții… Ce-or să facă în meciul cu FCSB?

– Trebuie să-l câștige! Sper că au învățat ceva din acea partidă cu CFR Cluj din campionatul trecut, când am avut un meci care pe care, cu titlul pe masă. Trebuie să ne consolidăm în poziția actuală. Și putem să realizăm acest lucru. Este și acesta un meci care pe care și trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere, dar mai ales mental pentru un adversar foarte tare.

Atuuri: atacul cel mai bun din prima ligă împotriva apărării numărul 2

Care ar fi atuul Universității Craiova și care al FCSB-ului?

– FCSB vine după o perioadă foarte bună, șapte victorii înaintea înfrângerii de la Cluj, ăsta poate fi un atu al lor, au moral…

Păi și Craiova a avut șapte victorii consecutive în startul campionatului…

– Da, dar au urmat sincopele de-acasă cu Clinceni și Chindia, după care trei meciuri fără înfrângere, ne-am regăsit constanța, nu vreau s-o stricăm cu FCSB.

Deci, deocamdată egalitate la rezultate, ca să zicem așa… Atuuri pe teren?

– La noi un compartiment de apărare care a funcționat bine, doar CFR Cluj are mai puține goluri primite și doar cu unul… pe atac ne creăm ocazii, dar… trebuie să fim mai eficienți. FCSB are un plus pe atac, au dat multe goluri, dar eu n-aș face comparație așa, ci per ansamblu, unde este un echilibru evident.

Oricum va fi mai mult decât un amical… Ceea ce a întâmpinat FCSB la Cluj, va întâmpina și la Craiova, aceeași rezistență, aceeași combativitate a echipei noastre. Clar!

Cicâldău vs Man, jucătorii care pot fi decisivi

Jucători decisivi? Cine ar putea înclina balanța, ca să spun așa?

– La FCSB se vede meci de meci că sunt mai mulți… Man, Coman, Tănase… Dar, după ce se arată în ultimul timp, în condițiile actuale, Man ar putea fi decisiv… Coman și Tănase vin după accidentări, nu sunt în forma lor cea mai bună.

Iar la noi… Cicâldău poate să fie atuul nostru… el a cam fost în ultimul timp… dar pot fi alții decisivi, au acest potențial… și Nistor, la valoarea și experiența lui poate fi… și Ofosu…

Poate fi un meci al portarilor?

– Da! Portarii au un rol foarte important. Ca să câștigi un astfel de meci, e clar că aportul portarului trebuie să fie maxim. Trebuie să fie în zi bună.

„Un meci de factura asta induce o ambiție peste orice ambiție locală”

Mai aveți probleme cu accidentații?

– Suntem refăcuți… pentru că au fost mulți jucători loviți în meciul de lunea trecută cu UTA. Cicâldău, Vlădoiu, Bancu… A fost un meci așa… în care am văzut o echipă UTA ce mi-a adus aminte de UTA din anii mei… Foarte agresivă, obstrucționistă, cu durități… așa era UTA de fiecare dată, așa a fost și acuma.

M-am cam mirat, având în vedere că în ultimii ani s-a mers pe permisivitatea… pe protejarea reciprocă a jucătorilor, ăsta-i trendul, toți sunt profesioniști, din fotbal își câștigă pâinea.

Da, dar la atât de lăudata ambiție oltenească sigur vot trece peste durerea…

– Nu ambiția oltenească… sau nu numai… e meciul de așa factură. Un meci de factura asta induce o ambiție peste orice ambiție locală.