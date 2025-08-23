Sorin Cârţu anunță un retur infernal pentru Universitatea Craiova cu Bașakșehir: „Dacă nu era acel gol în ultimele minute, șansele erau altele”

Sorin Cârțu (69 de ani) e Președintele de onoare al oltenilor știe că acesta este cel mai important meci din istoria recentă a echipei.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, emoții înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Greul acum începe”

Universitatea Craiova nu s-a calificat niciodată în grupele unei competiții europene în „era Mihai Rotaru”. Oltenii pot sparge gheața acum când sunt cu un picior pe tabloul principal Conference League. meciul din play-off cu Istanbul BB. Manșa secundă e programată joi, 28 august, de la ora 20:30.

„Greul de abia acum începe. Avem o presiune mai mare. Avem spectrul ăsta al grupelor, care apasă și asupra jucătorilor și a noastră, a celor din conducere.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Care sunt șansele la calificare?) Dacă nu era acel gol în ultimele minute șansele sunt 70:30, acum spun 55:45 pentru noi. Mie mi-a plăcut Istanbul BB. E o echipă tehnică, de posesie. Nu joacă niciun balon întâmplător. Ca posesie ne-au fost net superiori.

Au plimbat foarte bine mingea. Și noi am închis bine, dar au avut câteva șuturi și centrări periculoase. E o echipă foarte grea. Suntem ca într-o pantă. Am jucat doar jumătate din deal. Mai avem până sus”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„E cel mai important meci!”

„Va fi foarte, foarte greu și greu de suportat. Ca stare emoțională. Trebuie să avem un echilibru emoțional deosebit. Suntem aproape de ce ne-am propus din 2013-2014 de când e echipa asta

ADVERTISEMENT

(n.r. – E un meci istoric?) Absolut! E un meci istoric. Pentru ce s-a întâmplat pentru noi din 2014 de când echipa a promovat în Liga 1. E cel mai important meci. Cred că va fi foarte multă lume.

Lumea trebuie să vină să fie alături de noi. Craiova nu s-a mai întâlnit cu o asemenea performanță de foarte mult timp”, a adăugat președintele de onoare al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT