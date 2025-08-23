Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârţu anunță un retur infernal pentru Universitatea Craiova cu Bașakșehir: „Dacă nu era acel gol în ultimele minute, șansele erau altele”

Sorin Cârțu are emoții înaintea meciului dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir, returul din play-off-ul Conference League
Cristian Măciucă
23.08.2025 | 08:30
Sorin Cartu anunta un retur infernal pentru Universitatea Craiova cu Basaksehir Daca nu era acel gol in ultimele minute sansele erau altele
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârţu anunţă un retur infernal între Universitatea Craiova şi Başakşehir: „Emoţional, e foarte greu de suportat! E un meci istoric” FOTO: Fanatik

Sorin Cârțu (69 de ani) e cu sufletul la gură înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir. Președintele de onoare al oltenilor știe că acesta este cel mai important meci din istoria recentă a echipei.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, emoții înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Greul acum începe”

Universitatea Craiova nu s-a calificat niciodată în grupele unei competiții europene în „era Mihai Rotaru”. Oltenii pot sparge gheața acum când sunt cu un picior pe tabloul principal Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi a câștigat cu 2-1, în Turcia, meciul din play-off cu Istanbul BB. Manșa secundă e programată joi, 28 august, de la ora 20:30.

„Greul de abia acum începe. Avem o presiune mai mare. Avem spectrul ăsta al grupelor, care apasă și asupra jucătorilor și a noastră, a celor din conducere.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Care sunt șansele la calificare?) Dacă nu era acel gol în ultimele minute șansele sunt 70:30, acum spun 55:45 pentru noi. Mie mi-a plăcut Istanbul BB. E o echipă tehnică, de posesie. Nu joacă niciun balon întâmplător. Ca posesie ne-au fost net superiori.

Au plimbat foarte bine mingea. Și noi am închis bine, dar au avut câteva șuturi și centrări periculoase. E o echipă foarte grea. Suntem ca într-o pantă. Am jucat doar jumătate din deal. Mai avem până sus”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

„E cel mai important meci!”

„Va fi foarte, foarte greu și greu de suportat. Ca stare emoțională. Trebuie să avem un echilibru emoțional deosebit. Suntem aproape de ce ne-am propus din 2013-2014 de când e echipa asta

ADVERTISEMENT
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și...
Digisport.ro
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede

(n.r. – E un meci istoric?) Absolut! E un meci istoric. Pentru ce s-a întâmplat pentru noi din 2014 de când echipa a promovat în Liga 1. E cel mai important meci. Cred că va fi foarte multă lume.

Lumea trebuie să vină să fie alături de noi. Craiova nu s-a mai întâlnit cu o asemenea performanță de foarte mult timp”, a adăugat președintele de onoare al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Sorin Cartu, ANALIZA LA SANGE dupa Basaksehir - U Craiova 1-2: “UN MECI ISTORIC”

Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB: „Acolo îl băgăm. Zici că e tanc”
Mandorlini, pus în gardă înainte de a ajunge la CFR Cluj: „Este greu...
Fanatik
Mandorlini, pus în gardă înainte de a ajunge la CFR Cluj: „Este greu să vii după Dan Petrescu!”
Dan Petrescu, forţat să se retragă din antrenorat: “Are probleme de sănătate! Poate...
Fanatik
Dan Petrescu, forţat să se retragă din antrenorat: “Are probleme de sănătate! Poate dura ani de zile”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!