Sorin Cârțu aprinde play-off-ul înainte de primul meci al Universității Craiova: „Arbitrul ăsta ne-a mai ars!”. De unde va urmări duelul cu U Cluj

Sorin Cârțu a intervenit la FANATIK SUPERLIGA înainte de debutul echipei conduse de Mirel Rădoi în play-off cu Universitatea Cluj. De ce se teme de arbitraj și de Florin Andrei.

Sorin Cârțu nu l-a uitat pe arbitrul Marian Barbu: „Era prea tendențios ca să dea explicații”

: „V-am auzit și eu înainte și e interesant ce explicați. Aș fi fost curios ce explicații ne-ar fi dat Barbu la faza aia de la București, la meciul cu FCSB. Dacă era nevoie să spună ce a văzut.

ADVERTISEMENT

Dar pentru cartonaș galben nu se dau explicații. Numai dacă era roșu. El oricum nu avea de gând să dea roșu, așa că fără explicații. Era prea tendențios la partida asta ca să dea explicații pentru noi”.

„Sorinaccio” a dezvăluit că nu va sta la nivelul gazonului pentru a evita orice incident: „Mă duc la meci. Am să evit pentru că sunt rău de gură și o să stau la tribuna oficială. Nu vreau să fiu provocat pentru că nu am cum să nu răspund. Așa că voi sta numai la lojă”.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, nemulțumit de delegarea lui Florin Andrei: „Ne-a mai ars o dată”

Președintele de onoare al Universității Craiova : „Sper să nu fie, deși așa cum se anunță meciul… Văd că avem un arbitru care ne-a mai ars o dată. S-a și văzut, s-a și explicat că nu a procedat corect. Și la partida cu FCSB din tur, când l-a eliminat pe Vlădoiu pentru două galbene.

Centralul Florin Andrei i-a dat al doilea galben lui Vlădoiu total nemeritat. N-a mai avut nicio reținere că rupe jocul în prima repriză, cum a avut Barbu. Un fault la mijlocul terenului. În zona gri ca să îl cităm pe Marius Avram”.

ADVERTISEMENT

Cârțu a avut o reacție sugestivă: „La noi nu există zonă gri. Peste tot suntem arși la fel. Nu contează, execuție! Suntem iritați în felul nostru pentru tot ce ni se întâmplă deoarece efectiv de vreo 5-6 jocuri așa observăm că e ceva tendențios”.

ADVERTISEMENT

„Mă simt un conducător agresat emoțional la ceea ce ni se întâmplă în ultimele 5-6 partide”

Sorin Cârțu se consideră o victimă a arbitrajelor din SuperLiga: „Suntem supuși unei agresiuni emoționale. Nu știu dacă termenul ăsta poate să fie în fotbal, dacă nu, îl spun eu. Explic eu pentru că mă simt un conducător agresat emoțional la ceea ce ni se întâmplă în ultimele 5-6 partide. E veridic tot ceea ce susțin”.

A avut și un mesaj pentru CCA înainte de primul meci din play-off: „Vrem să fim lăsați să se decidă totul pe teren, fără intervenții de tip tendențios. Ți-am spus, am așa o reținere la tot ceea ce ni s-a întâmplat în ultimul timp. Nu sunt drept, să fiu așa la luptă, am capul băgat așa puțin între umeri pentru că am temerea asta”.

Apoi s-a adresat direct jucătorilor Universității Craiova: „Aș vrea ca băieții să își dea seama dacă vor să ne facă o bucurie și să ne îndeplinească obiectivele pe care le-am trasat. Trebuie să înțeleagă că trebuie să facă 3-4 faze de penalty să primească unul. Trebuie să facă 3-4 faze de cartonaș roșu ca să primească unul în favoarea lor.

Trebuie să se detașeze de toate șicanele astea care vor veni și la care mă aștept și azi. Din partea arbitrului și a adversarului, care va veni să irite. Publicul e și așa foarte iritat de ceea ce s-a întâmplat data trecută și probabil că vor miza pe chestia asta.

Ei trebuie să își vadă numai de fotbal. Avem noi posibilitatea să semnalizăm după chestii dinastea de tipul Barbu la meciul cu FCSB, ce a fost la partida cu Farul sau în tur cu FCSB”, a mai spus oficialul oltenilor în încheiere.