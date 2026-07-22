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Universitatea Craiova a plecat învinsă de la Sofia, scor 0-1 cu Levski, însă în Bănie nimeni nu vorbește despre resemnare. Oltenii sunt convinși că returul de pe „Ion Oblemenco” poate schimba soarta calificării, iar Sorin Cârțu a transmis un mesaj de încredere înaintea partidei decisive. Președintele Universității mizează pe forța echipei pe teren propriu, pe energia unui stadion arhiplin și consideră că diferența de un gol poate fi întoarsă fără doar și poate, așa cum s-a întâmplat și în alte momente importante din istoria recentă a clubului.

Sorin Cârțu mizează pe forța Universității Craiova de acasă și pe un stadion plin la retur

La finalul partidei din Bulgaria, Sorin Cârțu a recunoscut că și-ar fi dorit un rezultat pozitiv, însă consideră că . Oficialul alb-albaștrilor a amintit de calificările obținute în trecut după prime manșe dificile și este convins că atmosfera de pe „Ion Oblemenco” va reprezenta un avantaj important în tentativa de a elimina formația bulgară.

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„Am fi vrut un rezultat favorabil. Nu mi se pare că nu putem să câștigăm. Voiam să câștigăm, dar este un rezultat care se poate întoarce. Am mai avut meciuri de acest fel cu Trnava, Sarajevo. Acasă suntem o forță și trebuie să ne calificăm. Așa sunt meciurile în perioada asta. Va veni și meciul cu Dinamo. Poate Popică, singur cu portarul, ne-a salvat, dar au avut și ei noroc la ocazia lui Anzor. Este și o chestiune de șansă. A ratat frumos, cu exteriorul. Dar ne vedem acasă.

Am spus de la început că vor fi meciuri grele și ceea ce s-a întâmplat azi nu trebuie considerat o mare surpriză. Este un adversar puternic, s-a descurcat bine în situațiile de unu la unu și cu mingea la picior. Avem șansa să câștigăm acasă și să ne calificăm. Toți ne-am fi dorit un rezultat pozitiv, dar asta nu înseamnă că este totul gata. Din contră, trebuie să ne mobilizăm și mai bine.

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Vom face analiza jocului, pentru că este important să vezi adversarul și pe imaginile tale. Atmosfera la retur va fi la fel ca anul trecut, o nebunie. Stadionul va fi arhiplin și va încuraja echipa, iar asta va însemna un suport puternic pentru jucătorii noștri. Nu sunt eu cu procentele. Va fi un meci de calificare la returul de acasă. Se pot întâmpla multe: un henț, o eliminare, un autogol. Și în seara asta era simplu să egalăm, am avut șansa chiar și după o gafă a lor. Levski este o echipă bună, s-ar putea bate la titlu în România. Totuși, nu mi se pare mai bună decât, să zicem, Sarajevo, ca echipă, ca un întreg”, a declarat Sorin Cârțu, la .

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Sorin Cârțu nu contestă deciziile lui Filipe Coelho: „Antrenorul vede cel mai bine ce se întâmplă”

Sorin Cârțu a fost întrebat și despre situația lui David Matei, unul dintre cei mai apreciați tineri din lotul Universității Craiova, care nu a prins minute nici în partida cu Levski Sofia. Oficialul oltenilor a evitat orice critică la adresa lui Filipe Coelho și a explicat că doar antrenorul știe de ce ia anumite decizii în alcătuirea primului „11” sau în privința schimbărilor.

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„Până la urmă, antrenorul este cel care decide mereu cine și cum trebuie să joace, pentru că totul depinde și de adversar. Nu mă interesează de ce îl bagă pe unul sau pe altul. Am fost antrenor și știu cum gândește un tehnician. Nici mie nu mi-ar fi convenit ca cineva să-mi conteste deciziile. Nu am ce comentarii să fac despre David Matei. Antrenorul vede cel mai bine ce se întâmplă. De exemplu, a fost inspirat cu alegerea lui Popescu. Sigur că pot exista discuții despre faptul că Băluță nu a fost titular și așa mai departe, dar sunt convins că Filipe Coelho alege în funcție de ceea ce vede zi de zi la antrenamente.

Acum, cu Dinamo, poate îl vom vedea pe Sava, nu știu cum va decide Coelho. Când eram antrenor, mă consultam foarte mult cu Silviu Lung. Portarul nu era ales doar de mine, aveam mare încredere în oamenii din staff. Este un post foarte dificil, iar un fost jucător de câmp nu poate aprecia la fel de bine ca un specialist care portar este într-o formă mai bună”, a mai declarat președintele campioanei României.

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Ce a declarat Filipe Coelho după Levski – Universitatea Craiova 1-0

La finalul întâlnirii, , însă a subliniat aspectele pozitive ale evoluției echipei sale. Antrenorul portughez consideră că Universitatea a arătat că poate pune probleme adversarului și că returul de pe „Ion Oblemenco” oferă șanse reale pentru obținerea calificării.

„O înfrângere nu poate fi niciodată un rezultat bun, dar trebuie să analizăm și maniera în care am jucat. Am avut perioade bune, am creat ocazii și trebuie să vedem ce putem îmbunătăți. Levski este o echipă puternică la fazele fixe, iar noi am primit gol după ce am pierdut marcajul într-un astfel de moment.

Nu este vorba despre un singur jucător, responsabilitatea este a mea. Trebuie să corectăm aceste aspecte înaintea returului. În același timp, trebuie să păstrăm lucrurile bune pe care le-am făcut. Am controlat multe momente ale jocului și am arătat personalitate pe un stadion dificil. După acest meci rămânem cu sentimentul că ne putem califica, chiar dacă întâlnim un adversar valoros”, a transmis Filipe Coelho.