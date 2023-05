Sorin Cârțu, atac cu talpa după acuzele lui Marcel Pușcaș: ”Nu primim sfaturi de la niște mediocri! Nu cunoaște istoria Universității Craiova!” Video Exclusiv

Marcel Pușcaș a fost invitatul special al emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, iar oficialul lui FC U Craiova a trimis câteva .

Marcel Pușcaș, pus la colț de Sorin Cârțu

Așa cum era de așteptat replica nu a întârziat să apară, iar președintele clubului condus de Mihai Rotaru, Sorin Cârțu, l-a făcut praf pe Marcel Pușcaș la cea mai recentă ediție a .

”Atmosfera a fost una senzațională, deși am văzut că unora nu prea le-a convenit și au început să facă niște comentarii. Profit de momentul ăsta să atrag atenția. Sunt foarte iritat de intervenția unora care nu au nicio treabă cu zona în care noi activăm, mă refer la Pușcaș (n.r. – Marcel Pușcaș).

Ei au vrut să activeze în zona asta, dar li s-a închis ușa, n-au putut să treacă de pragul respectiv. Dar în schimb vorbesc despre noi. I-am mai atras o dată atenția: ‘nu mai vorbi tu de istoria Craiovei, nu mai vorbi tu de Craiova Maxima’, pentru că nostalgiile noastre nu pot intra în gura unor mediocri din fotbal. Pentru că el asta a fost în fotbal, un mediocru.

Nu simțim nevoia să primim sfaturi de la niște oameni mediocri. Noi suntem într-o altă parte a acestui campionat, el este un menestrel care încearcă să transmită niște idei care pleacă din niște minți bolnave și niște guri urât mirositoare, pentru că ei își alimentează ura din ceea ce înseamnă Universitatea Craiova”, a declarat Cârțu.

VEZI VIDEO MAI JOS

Președintele Universității, deranjat de atacurile venite din partea rivalilor din oraș

Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a mărturisit că se simte iritat deoarece tot acest scandal a venit și pe fondul înfrângerii din derby-ul cu FCSB, pe care o consideră total nemeritată.

”Stai mă tu pe zona ta acolo, vorbește de play-out-ul tău, vorbește de echipa ta, lasă-ne pe noi. Vorbește de istoria Craiovei și el este un pripășit prin Craiova. El nu are voie să vorbească, nu cunoaște istoria. El spune ce trebuie să facă Craiova Maxima, jucătorii Craiovei Maxima, păi tu eși la nivelul Craiovei Maxima să dai sfaturi?

Să stea liniștit acolo pe treaba lui, în mediocritatea lui, și gata. Noi nu vorbim de ei, nu ne interesează despre situația lor, de el una-două atacă Universitatea Craiova. Să-și vadă de treaba lui că în fișa postului o exista altceva, nu să-și pună zoaie în cap de fiecare dată când apare.

Sunt foarte iritat, mai ales că eram și pe un moment în care eram deranjat de ce ni s-a întâmplat. Sigur că suntem marcați, pentru că toată lumea și-ar fi dorit să se termine bine tot ceea ce a fost sărbătoarea asta de duminică”, a spus Sorin Cârțu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Strategia de titlu făcută de Cârțu

Președintele oltenilor a mărturisit că își făcuse anumite calcule prin care elevii lui Eugen Neagoe avea chiar șanse la câștigarea titlului, însă eșecul din partida cu FCSB a schimbat toată strategia.

”În mare parte tot ce s-a întâmplat a fost din cauza neșansei, pentru că toată conjunctura meciului le-a fost favorabilă. La fotbal, dacă această conjunctură îți este favorabilă vine și rezultatul. Noi ratăm penalty și în loc de 1-1 se face 2-0.

Dezamăgirea a fost mare pentru toată lumea, mai ales că aveam nevoie de victoria asta în a acționa cu o anumită strategie chiar pentru câștigarea campionatului. Eu am făcut niște calcule, erau trei meciuri acasă care însemnau nouă puncte și cu încă vreo patru puncte pe care puteai să le iei de afară, însemnau 13 puncte cu care puteai să iei și campionatul.

Nouă ne trebuia victorie la partida asta cu FCSB ca să putem să ne gândim la ceea ce însemna strategia asta. Și am fost foarte aproape, dar a fost o chestie de multă neșansă. Poate așa ne e scris anul ăsta, nu ne e scris să fim anul ăsta, poate vom fi la anul. Nu știu ce să zic parcă mereu avem așa o limită, un gard pe care deocamdată nu putem să-l sărim”, a continuat el.

De ce nu are Universitatea Craiova mai multe puncte în clasament

Fosta mare glorie a Craiovei Maxima le-a transmis jucătorilor că nu trebuie să fie resemnați după înfrângerea din derby-ul cu FCSB și speră că roata se va învârti și va apărea soarele și pe strada ”alb-albaștrilor”.

”Cea mai mare greșeală a noastră ar fi să o dăm în resemnare. Nu avem voie. Nici noi oamenii din club, dar în primul rând jucătorii și staff-ul. Nu au voie o secundă să fie resemnați în ceea ce privește desfășurarea în continuare a campionatului. Mai sunt 12 puncte, să fie pregătiți să le joace pe toate maxim și să încerce să le ia, pentru că avem o posibilitate.

În toate meciurile pe care noi le-am jucat am arătat că putem obține multe puncte. Am fost mai mult matadori, nu am fost toreadori să dăm lovitura de grație. Aduceți-vă aminte meciurile pe care le-am făcut cu FCSB la București sau cu CFR acasă. Toate se puteau termina cu șase puncte, dar noi am luat doar două. Poate roata se învârte și se întoarce și pe partea noastră.

N-avem voie să arătăm ca o echipă resemnată. A fost un rezultat nedrept și trebuie să învățăm din acest lucru, să încercăm să acționăm la 180 de grade la ceea ce am făcut la partida aceasta cu FCSB.

Să încercăm să facem bine ce nu am reușit cu FCSB. Echipei nu ai ce să-i reproșezi din ceea ce înseamnă pozitiv, a vrut, a muncit, doar că la potență nu am trecut limita aceea pe care trebuia să o trecem și să fim mult mai concreți”, a concluzionat Sorin Cârțu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

