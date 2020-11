După ce a declarat că fotbaliștii infectați cu noul coronavirus ar trebui să poată juca în continuare, dacă nu prezintă simptome, Sorin Cârțu atacă din nou autoritățile și cere ca fanii să revină pe stadioane.

Președintele Universității Craiova susține că virusul a fost produs și lansat în societate de oameni și consideră că totul decurge conform unui plan bine stabilit.

Oficialul din Bănie a vorbit și despre modul în care a fost afectat de virus atunci când a fost infectat și a dezvăluit ce a provocat complicațiile patronului Mihai Rotaru.

Sorin Cârțu atacă din nou autoritățile pe tema pandemiei de coronavirus: „Nu s-a suit liliacul pe șobolan”

Președintele formației alb-albastre a vorbit din nou despre pandemia de coronavirus, după ce în data de 7 noiembrie a susținut că fotbaliștii testați pozitiv ar trebui să poată juca fotbal, dacă nu prezintă simptome.

„Am luat-o razna toți, am înnebunit. Ăia nu sunt bolnavi care sunt în izolare, bolnavi sunt ăia care sunt în spital. Să joace fotbal Bancu, dacă nu are simptome! De ce îl ții în izolare? Ăla care e în spital e bolnav. Eu am fost în spital, știu ce e acolo și de asta vorbesc”, spunea atunci Cârțu.

Două săptămâni mai târziu, „Sorinaccio” continuă să lanseze păreri controversate despre pandemia care a lovit din plin întregul mapamond și continuă să facă mii de victime în fiecare zi.

„Am spus din aprilie, nu acum, că e virus făcut de om, nu s-a suit lilacul pe șobolan, i-a tras-o și moare planeta. Cât să ascunzi minciuna sub preş? Se va rezolva într-un fel. Am zis că prin decembrie va apărea vaccinul, așa era totul calculat. Cât de prost să fiu să cred că au aruncat virusul și n-au antidotul? Specialiștii să ne dea antidotul, nu să îmi spună să stau cu mască sau să păstrez distanţa, că asta pot face și eu”, a declarat Sorin Cârțu pentru Prosport.

Cere ca fanii să revină pe stadioane și vorbește despre problemele lui Mihai Rotaru: „A avut la plămâni”

Fostul atacant al Universității Craiova crede că modul în care este gestionată pandemia în România este unul deficitar. Cârțu crede că fanii n-ar trebui să lipsească de pe stadioane și este de părere că autoritățile au datoria de a insista pentru revenirea oamenilor în tribunele arenelor sportive.

„Mă uitam la handbal la Aarhus, erau spectatori în tribune în Danemarca, vreo 2.000. Eu, ca ministru al sportului, mă bat să vină spectatorii la meciuri, îmi susțin cauza. Nu vezi că nu se luptă?”, a declarat Cârțu.

Președintele liderului din Liga 1 a oferit noi detalii despre perioada în care a fost infectat cu virusul și a spus și ce a provocat complicațiile de care a avut parte Mihai Rotaru și pe care FANATIK le-a dezvăluit în exclusivitate.

„Eu m-am ferit, nu știe nimeni cum îl iei, cine ți-l dă, e greu de înțeles. E foarte important dacă ești pozitiv sau ești bolnav, sunt diferențe mari. De asta sunt intrigat de atmosfera COVID în Romania, că mor nu ştiu câți… Mulți au 90 de ani, au alte probleme.

Din moment ce stai acasă nu ești bolnav. E ca înainte, la o gripă mai puternică, asta însemnă și ceva la plămâni. Și eu, și soția am fost pozitivi. Eu nu am avut absolut nimic, n-am fost bolnav, așa sunt foarte mulți. E în funcție și de sistemul imunitar.

Mihai Rotaru, Ovidiu Costeșin… ei au avut la plămâni, de aici agravarea situației. El acționează pe un sistem imunitar cu labilitate, te găsește și acționează”, a mai spus „Sorinaccio”.