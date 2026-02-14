Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, avertisment pentru FCSB în bătălia pentru play-off: „Îi înțeleg pe Meme și pe Gigi, dar nu ne interesează. Din vina lor sunt acolo”

Sorin Cârțu a vorbit despre situația din campionat a rivalilor de la FCSB, înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Legenda oltenilor nu îi compătimește pe MM Stoica și Gigi Becali.
Mihai Dragomir
14.02.2026 | 12:49
FCSB luptă să ajungă în play-off, dar finalul sezonului regular este unul foarte dificil și începe cu o bătălie pe viață și pe moarte în deplasare cu Universitatea Craiova. Sorin Cârțu nu are milă de rivala din Capitală.

Universitatea Craiova a jucat deja cu FCSB joi seară în Cupă, unde a obținut o remiză cu scorul de 2-2 și s-a calificat în faza sferturilor. Dacă pentru bucureșteni, competiția nu reprezenta un obiectiv major, campionatul este o cu totul altă poveste.

Sorin Cârțu, cel care a avut o reacție virulentă după faza controversată cu Luca Băsceanu în meciul cu FCSB, a vorbit în direct despre importanța partidei de duminică, din cadrul etapei a 27-a. Fostul atacant legendar al oltenilor a spus că echipa din Bănie nu urmărește să-i îndepărteze pe bucureșteni din play-off, ci vrea doar să acumuleze cât mai multe puncte posibile.

„(n.r. – e un obiectiv primordial pentru Craiova să scoată FCSB-ul din play-off?) Nu, pentru că nu ne interesează. Nu considerăm că, dacă nu e FCSB în play-off, e mai ușor pentru noi sau e drumul mai liber. Pentru că momentul în care intri acolo este foarte important cu câte puncte o faci.

Pentru noi, important este să acumulăm cât mai multe puncte. Deci o victorie cu FCSB-ul, pe urmă vin două partide în care iar cu speranță de a acumula puncte te duci în jurul… Nu mai vreau să fac socoteli, știi, și pe urmă să nu-mi iasă. Dar asta e ideea noastră, să acumulăm cât mai multe puncte, să avem o poziționare, atunci când se înjumătățesc punctele, să ne dea speranțe pentru obiectiv. În rest, e treaba lor.

Sigur că la ei este… la ce înseamnă FCSB-ul și an de an în cupele europene și trofee obținute. Sunt de doi ani la rând campioni. Sigur că nu cade bine pentru ei. Și știu, înțeleg starea de spirit și a lui MM, și a patronului. Pe noi nu ne interesează!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Ulterior, Sorin Cârțu a spus din nou că, în opinia lui, FCSB va reuși să ajungă în primele 6. Președintele de onoare al Universității Craiova crede că bucureștenii pot lua toate punctele puse în joc, mai puțin pe cele contra echipei sale.

„Eu am spus că FCSB-ul va fi în play-off. Și îmi mențin punctul ăsta de vedere. Au meciuri, mai sunt și rezultatele indirecte… sunt toate posibilitățile să facă… Bine, să nu luăm în calcul punctele cu noi!”, a mai spus Cârțu.

Cum a reacționat Sorin Cârțu când a auzit scenariul „horror” prin care FCSB poate rata play-off-ul. „Sunt foarte sincer!”

Pe final, Sorin Cârțu a comentat și scenariul în care FCSB ar rata calificarea în play-off din cauza rezultatelor celorlalte contracandidate, deși ar câștiga la rândul său toate meciurile pe care le mai are. El i-a arătat cu degetul pe bucureșteni și i-a acuzat că doar din vina lor au ajuns într-un asemenea punct.

„Îți dai seama… Situația în care e FCSB-ul e din vina lor, nu e din vina celorlalți. Ei și-au făcut treaba asta, așa că mai puțin mă interesează dacă reușesc sau nu reușesc. Chiar foarte sincer spun treaba asta!”, a concluzionat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

