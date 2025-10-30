Sport

Sorin Cârțu, categoric despre demisia lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – Sănătatea Cluj 4-1: „O ținem așa tot timpul?”

Ce se întâmplă cu Universitatea Craiova. Sorin Cârțu a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi. Președintele clubului din Bănie, anunț despre o posibilă demisie.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
30.10.2025 | 13:35
Sorin Cartu categoric despre demisia lui Mirel Radoi dupa Universitatea Craiova Sanatatea Cluj 41 O tinem asa tot timpul
Demisionează sau nu Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce crede Sorin Cârțu
Universitatea Craiova s-a chinuit în Cupa României cu echipa din liga a 3-a, Sănătatea Cluj. Ardelenii au condus cu 1-0, însă până la final oltenii au revenit și s-au impus cu 4-1. În ultimele zile, în presă s-a vehiculat că Mirel Rădoi și-ar dori să își dea demisia, iar Sorin Cârțu, președintele clubului din Bănie, a lămurit situația.

Pleacă sau nu Mirel Rădoi din Bănie. Ce crede Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova

După calificarea Universității Craiova în cupele europene, jocul oltenilor a scăzut în nivel. Echipa lui Mirel Rădoi a coborât de pe primul loc și au apărut câteva conflicte și în vestiar. Antrenorul nu a spus clar, după meciul cu Sănătatea Cluj din Cupă, dacă s-a gândit sau nu la demisie.

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, este de părere că nu se pune în acest moment problema ca Mirel Rădoi să plece de la echipă. Și el a auzit zvonurile, însă crede că doar antrenorul este cel care știe exact cum se va încheia această poveste.

Sorin Cârțu nu crede că Mirel Rădoi își va da demisia

Ba mai mult, Sorin Cârțu a precizat că situația din interiorul clubului nu este una deloc tensionată. Președintele Universității Craiova nu l-a auzit pe Mirel Rădoi vorbind despre o posibilă demisie.

„Ce tensiune? Tu l-ai auzit pe domnul Rotaru, pe cineva dintre acționari că vor să-l demită pe Rădoi, sau că Rădoi vrea să-și dea demisia? Vrea să se mențină un aer trepidant. Nu există! Atâta timp cât s-a pronunțat domnul Rotaru, care este autorizat. Când e vorba de demisie, iei hârtia și scrii. Eu nu am auzit. Bine, am fost și plecat. Am fost la Real cu Barca.

Universitatea Craiova a fost periculoasă de la început. Au fost „’tălpi’ cu anumiți arbitri. E clar că, atât timp cât nu este un adevăr, este ceva. Dar o ținem așa tot timpul? Eu nu am purtat nicio discuție cu el (n.r. Mirel Rădoi), a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă în care s-a prezentat noul sponsor.

