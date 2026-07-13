Sorin Cârţu compară echipa lui Coelho cu Craiova care a luat ultima dată eventul! Verdict surpriză: „Cei de atunci au rămas datori”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu (70 de ani) era ultimul antrenor care cucerise eventul cu Universitatea Craiova. Se întâmpla la finalul sezonnului 1990-1991. Cel care a spart gheața a fost Filipe Coelho (45 de ani), care, mai nou, a luat și Supercupa României. După victoria obținută în fața lui U Cluj, „Sorinaccio” a vorbit pentru FANATIK și a dezvăluit că echipa de acum ar putea fi mai bună decât cea pe care a antrenat-o el în urmă cu 35 de ani.

Sorin Cârțu, discurs la superlativ despre Craiova lui Filipe Coelho

După ce a luat campionatul și Cupa României, Universitatea Craiova și-a mai trecut în palmares un trofeu. pentru a doua oară în era Mihai Rotaru după succesul din 2001. , formație care, sezonul trecut, a terminat pe locul 2 în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Este o bucurie că am câștigat. E un trofeu, intră la palmaresul nostru. Meciul, sigur, la fel ca toate, când se joacă cu trofeul pe masă ai niște trăiri speciale, dar să fiu sincer au fost emoții mai mari la finalele pentru Cupă și campionat. Acum, sigur, a venit si Supercupa.

Doamne ajută, să fie primită, suntem mulțumiți. E un trofeu important și e bine că l-am luat. E bun pentru echipă, că va crea o stare de concurs pentru ce urmează. E începutul de sezon și chiar e un start excelent. Nu mă bag în comparații cu Craiova Maxima. Daca ar fi să asemăn echipa asta cu ceva, ar fi cu campioana din 90/91, campioana Revoluției.

ADVERTISEMENT

Totuși, la vremea respectivă nu exista Supercupă ca să mai joci și pentru trofeul ăsta, dar sunt de elogiat și de adus multe complimente echipei de acum. Și echipa de atunci era foarte bună, cu o structură solidă, cu fotbaliști de valoare, dar cei de atunci au rămas datori cu prestația internațională, pe care cei de acum au realizat-o cu brio, în sezonul precedent”, a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În urma succesului cu U Cluj din finala Supercupei României, oltenii au ascendent moral înaintea returului cu ML Vitebsk din primul tur preliminar UEFA Champions League. Chiar dacă s-au impus în prima manșă, scor 4-1, campionii României sper să nu aibă nicio emoție pentru accederea în turul 2. După meciul cu campioana din Belarus, pentru Universitatea Craiova urmează prima etapă din SuperLiga. Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15, alb-albaștrii vor primi pe Oblemenco vizita celor de la UTA Arad.