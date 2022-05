Sorin Cârțu, concluzii după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0: „Locul trei e premiant, iar în play-out sunt corigenții”

Universitatea Craiova și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League, după victoria cu FC Botoșani, scor 2-0. La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Sorin Cârțu, președintele oltenilor, a criticat din nou regulamentul din Casa Pariurilor Liga 1.

Sorin Cârțu a tras concluziile după Universitatea Craiova – FC Botoșani: „În seara aceasta și-au dat corigența, dar nu au putut să o ia”

Președintele Universității Craiova a răbufnit la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco” și a pus la zid regulamentul actual din Casa Pariurilor Liga 1. Sorin Cârțu este de părere că echipa de pe locul trei nu ar trebui să dispute barajul împotriva unei formații din play-out, pentru ultimul loc din preliminariile Conference League.

Conducătorul „alb-albaștrilor” a desemnat-o premiantă pe Universitatea Craiova, după victoria din ultimul meci din Casa Pariurilor Liga 1. Acesta a spus că FC Botoșani a încercat să salveze acest sezon pe „Ion Oblemenco”, însă nu au reușit.

„E o bucurie pentr noi, chiar dacă pentru a îndeplini această bucurie a trebuit să mai jucăm un meci. Este un paradox, pentru că a trebuit să răspundem la o inerție federală, să joace locul trei cu locul șapte, eu am mai spus că nu este normal. Până la urmă, locul trei e premiant, iar cei care sunt în play-out sunt corigenții. În seara aceasta și-au dat corigența, dar nu au putut să o ia”, a declarat Sorin Cârțu.

Președintele oltenilor, dezămagit de parcursul Universității Craiova din acest sezon: „Trăim cu amărăciunea unui an în care nu am luat niciun trofeu”

Calificarea în preliminariile Conference League nu l-a făcut pe Sorin Cârțu să uite de ratarea celor două obiective propuse în acest sezon, câștigarea Cupei României și a titlului. Președintele oltenilor a declarat că este dezamăgit de faptul că Universitatea Craiova a terminat această ediție de campionat fără un trofeu.

„Sunt bucuros pentru ceea ce am realizat noi și vom vedea cum ne comportăm în continuare. Obiectivele sezonului au fost Cupa României și campionatul. Am fost aproape, dar din păcate nu s-au realizat. Am fost aproape de cupă, dar trăim cu amărăciunea unui an în care nu am luat niciun trofeu”, a spus Sorin Cârțu.

Oficialul „alb-albaștrilor” speră ca Universitatea Craiova să reușească să avanseze în preliminariile Conference League. Președintele oltenilor a declarat că formația din Bănie ar trebui să uite eșecurile anteriore din competițiile europene, cu Lokomotiv Tbilisi și KF Laci.

„Până la urmă avem satisfacția că jucăm în cupele europene. Sperăm să avem un alt parcurs, să facem uitat ce s-a întâmplat în trecut cu Tbilisi și cu Laci, trebuie să avem alt comportament. Ați văzut, și astăzi seară au fost alături de noi, chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat la meciurile cu FCSB și la semifinală, dar lumea e alături de noi și trebuie să-o răsplătim”. a mai spus președintele oltenilor.

„Eu nu am participat la niciun fel de discuție care să implice deznodământul lui Laurențiu Reghecampf”

Sorin Cârțu a declarat că Laurențiu Reghecampf nu a fost în pericol să fie demis de pe banca Universității Craiova. Președintele formației din Bănie a declarat că echipa nu are nevoie de multe transferuri în perioada de mercato din aceasta vară, fiindcă majoritatea jucătorilor vor rămâne în Bănie.

„Eu nu am participat la niciun fel de discuție care să implice deznodământul lui Laurențiu Reghecampf, mai are contract un an. Vom vedea cum putem face loc pentru alții, pentru că sunt jucători care se află sub contract, chiar dacă au fost utilizați mai puțin”, a spus președintele oltenilor.

„La sfârșitul contractului sunt doar doi jucători, Constantin Și Mateiu. La Mateiu știu că sunt niște discuții, dacă vrea să accepte modul care ne avantajează și pe noi se poate vorbii de o colaborare în viitor. Practic sunt unu sau două locuri în echipă”, a mai spus Sorin Cârțu.