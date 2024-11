Sorin Cârțu confirmă revenirea la Universitatea Craiova! „Am discutat cu Mihai Rotaru și am acceptat”. Exclusiv

Sorin Cârțu revine în Bănie! El va ocupa funcția de președinte onorific al echipei de pe Ion Oblemenco.

Revenire de senzație la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu este unul dintre marii antrenori și jucători pe care i-a dat fotbalul românesc. El a strălucit în tricoul Craiovei, iar după ce s-a retras, a început cariera de antrenor. A stat de mai multe ori pe banca oltenilor, însă a ocupat și funcții de conducere.

Acum, el încearcă să îi ofere o mână de ajutor bunului său prieten Mihai Rotaru. Sorin Cârțu va fi, începând de luni, noul președinte onorific al Universității Craiova. , însă decizia conducerii de a aduce un expert în adevăratul sens al cuvântului la club nu poate decât să fie una inspirată.

Sorin Cârțu: „Ne-am pus de acord cu colaborarea asta”

Sorin Cârțu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a confirmat această informație. El a declarat că a ajuns la un acord cu omul numărul unu din Bănie, Mihai Rotaru, și că își va începe atribuțiile după finalul etapei cu numărul 16 din Superliga României.

„Sunt în continuare suporterul lor. Au fost niște discuții pe care le-am avut ieri cu Mihai Rotaru și am acceptat. Ne-am pus de acord cu colaborarea asta. Voi fi președinte onorific. Încep de săptămâna viitoare.

Să vedem, să semnăm contractul. Am lăsat să treacă această partidă pentru a face un anunț sau pentru a organiza o conferință. Mi se pare mult mai important ceea ce se întâmplă mâine decât ce se va întâmpla săptămâna viitoare.

În general, așa este. Ne-am pus de acord. Este cam aceeași poziție pe care am avut-o și când am venit pentru prima dată în poziția de președinte. Voi face cam tot ce ține de un președinte onorific. Se pot face și discuții (n.r. cu Costel Gălcă). Executivul este în continuare. Mihai Rotaru este președinte. Dacă el își dorește, oricând. Ușa biroului meu e deschisă”, a explicat Sorin Cârțu în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova nu se refuză

. Noul președinte onorific al grupării din Bănie a mai ajutat echipa în perioade complicate și speră să își pună amprenta și în acest sezon.

„Am gândit întotdeauna pentru binele acestui club și în același timp să îmi fie și mie bine, oricum. Dar sumele au fost cu mult mai mici decât am primit pe unde am mai antrenat. Eu nu pot să refuz niciodată Universitatea Craiova, în nicio postură. Nu pot și nu am putut niciodată.

Am fost antrenor în cel mai greu an din istoria Universității Craiova. Am venit la echipă când era pe ultimul loc. Și am refăcut tot, atunci cu Mihai Rotaru. Când am plecat eram așa mâhnit și un an jumătate nu am venit la meciuri și nici la televizor nu m-am uitat”, spunea Sorin Cârțu într-o altă ediție a FANATIK SUPERLIGA .