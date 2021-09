Sorin Cârțu, contre în direct la TV cu Ioana Cosma: „De ce mă mai sunați dacă vorbiți peste mine?”. Ce l-a enervat pe președintele Universității

Președintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, a avut, azi, o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport” de la . El a fost deranjat de faptul că prezentatorea Ioana Cosma discutase la telefon și cu Andrei Preda, liderul Peluzei Sud 97 din cadrul galeriei echipei FC U Craiova 1948.

„De ce nu vă respectați? Vorbiți cu lideri de galerii? De ce mă sunați pe mine dacă voi vorbiți cu liderii de galerie? De ce îi încurajați, mă? Eu ascult ce spune un lider de galerie? Iartă-mă că sunt ignorant. De ce mi-ai mai dat mie telefon dacă înainte ai vorbit cu el?

Mi-ai dat telefon, atunci lasă-mă să vorbesc, nu vorbi peste mine”, a spus Sorin Cârțu, după care moderatoarea emisiunii a decis să întrerupă discuția telefonică.

Îi invită pe ultrași la o discuție fără mască

Discuția a avut loc în contextul în care azi Cârțu a avut o surpriză neplăcută: de suporteri ai adversarilor de duminică, fiind scrise și câteva mesaje dure: „Nu uităm, nu iertăm”, „Mori!”, „Cârțu = Sifon” și „CS U = Clonă”.

„Îmi e teamă de orice. Să nu mai vină noaptea, ci ziua, că nu le face nimeni nimic. Nu mai veniți noaptea, atacați ziua. Să veniți fără mască. Eu mă duc la Poliție să fac plângere pentru că vin cu mască, cu cagulă. Păi vino să vorbești fără mască, ai curaj!

Să facă așa cum vor ei. Am mai spus că o să se întâmple multe lucruri pentru că autoritățile sunt inofensive, nu au instrumentul necesar. E posibil ca la precedentul incident să vezi mașina cu care au venit și tu să nu descoperi nici după un an jumătate cine este?”, a mai spus președintele Universității.

„Sunt unul dintre ce mai titrați jucători ai Craiovei Maxima”

După ce a revenit de la Poliție, unde a depus o plângere împotriva ultrașilor din „Peluza Sud 97”, el a acuzat autoritățile că nu iau măsuri.

„Vor fi și mai multe, dacă tot sunt tratate cu superficialitate. Am două plângeri la Poliție și nu am primit niciodată un răspuns. Nu am primit! Nu mi se spune dacă se face sau nu ceva, dacă au dat amenzi sau nu. Sunt ignorat!

Aseară au fost 4 persoane. 3 scriau pe gard și unu fotografia. O să facă treburile astea și live ca să își dea importanță. Imediat au trimis la un ziarist de casă de al Craiovei, de al lui FC U Craiova. Știu ce vorbesc. Cine te trezește la 2 noaptea să îți dea mesaje sau să te informeze de ceva? Unu care își permite cu tine.

L-am dat la Politie pentru că el este primul care dă pe Facebook, iar treaba s-a întâmplat la 1 noaptea. Nu zic că e băgat în treaba asta, dar să dea informații. Cred că el poate să știe pentru că este un jurnalist de al casei, am luat și eu date despre el. Știu ce să vorbesc și dacă să acuz sau nu.

Se dorește stare de război în Craiova. Ce s-ar întâmpla dacă eu aș fi făcut asemenea golănii de 3-4 ori?! De câte ori aș fi fost amendat? Cu ce să mă ierți tu pe mine, mă? Ce am făcut eu în Craiova? Sunt unul dintre ce mai titrați jucători ai Craiovei Maxima”, a spus Cârțu.

În ceea ce privește meciul care va avea loc la finalul acestei săptămâni, gazdă va fi FC U Craiova 1948, aflată în acest moment pe locul 13 în clasament, cu două victorii, trei remize și cinci eșecuri, golaverajul fiind 8-11.

De partea cealaltă, CS Universitatea este pe pe șapte, cele 16 puncte adunându-le din cinci victorii și o remiză. Golaverajul este pozitiv, 15-10, iar asta se datorează în special , 5-0 cu Dinamo pe teren propriu.