Sorin Cârțu, critic cu două dintre vedetele Craiovei după eșecul cu Sparta Praga: „Îmi e greu să accept. Aveam alte pretenții”

dramatic meciul din grupa principală a Conference League, cu Sparta Praga, 1-2, după un gol venit în ultimele minute din partea lui Rynes.

Sorin Cârțu, supărat după ce Craiova a pierdut meciul cu Sparta Praga

Sorin Cârțu s-a declarat nedumerit de modul în care Anzor Mekvabishvili a ales să execute lovitura de la 11 metri, pe care a ratat-o în prima parte a confruntării, după ce a dat câțiva metri peste poartă în urma unui elan scurt pe care și l-a luat.

„Nu vreau să fac o analiză, e treaba lor. Sunt dezamăgit. Au fost atâtea momente în timpul jocului pe care nu le-am exploatat și nu le-am tratat cum trebuia. Să execuți un penalty cu 2-3 metri elan, nu pot să concep. Cum am tratat eu meciul toată săptămâna ca importanță și tot ce a însemnat pregătirea lui, îmi e greu să accept ce s-a întâmplat pe teren.

Penalty-ul a venit într-un moment în care primeam cadouri de la ei. Și până în minutul 35 a mai fost o pasă dată înapoi, pe care nu am exploatat-o. Și penalty-ul tot un cadou a fost, venit din nimic. Ni le facem și singuri. Când am văzut ratarea, mi-a fost foarte greu să accept”, a spus Sorin Cârțu.

Cicâldău nu a scăpat de criticile lui Sorin Cârțu

Alexandru Cicâldău, unul dintre cei mai importanți cu experiență europeană, l-a dezamăgit pe Sorin Cârțu prin prestația avută. Fostul tehnician spune că are așteptări mai mari de la mijlocașul grupării din Bănie și că acesta trebuia să bată el lovitura de la 11 metri.

„Aveam alte pretenții de la Cicâldău. Prin ce reprezintă el în echipa asta și prin importanța lui, nu m-am așteptat. Trebuia să spună «bat eu», pentru că e Cicâldău, nu să se gândească în timpul meciului. Atmosfera a fost ca la toate partidele de până acum. Suporterii meritau satisfacția calificării. Sunt 42 de ani de la ultima calificare”, a mai declarat Cârțu la Prima Sport.

Universitatea Craiova are nevoie de un rezultat pozitiv cu AEK Atena pentru calificare

Universitatea Craiova se află într-o situație delicată înaintea duelului din deplasare cu AEK Atena, programat pe 18 decembrie. Chiar și așa, oltenii mai pot obține calificarea în play-off-ul optimilor Conference League, chiar și în eventualitatea unei înfrângeri în ultima rundă a grupei unice.

După disputarea tuturor meciurilor din etapa a 5-a, formația lui Papură ocupă locul 23, cu 7 puncte, dar urmează o confruntare de foc pe terenul echipei lui Răzvan Marin, care luptă din greu pentru un loc în Top 8 și calificarea directă în optimi.

Important este că „alb-albaștrii” pot rămâne între primele 24 și dacă pierd cu AEK, însă depind de rezultatele celorlalte partide. În cazul unui pas greșit la Atena, Craiova va trebui să urmărească atent patru meciuri din ultima etapă.