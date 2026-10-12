Sorin Cârțu, dat pe spate de fotbalistul Universității Craiova: “E drăcos ăsta micu, îmi place de el!” Analiza după 1-0 cu Csikszereda

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Sorin Cârțu e mulțumit de jocul Universității Craiova, cu toate că victoria la Miercurea Ciuc nu a fost categorică, după scor (1-0). Mai mult, fostul mare jucător și antrenor al Craiovei crede că echipa are de câștigat prin prezența pe teren a lui Luca Băsceanu, mijlocaș care la 20 de ani reușește să devină o certitudine.

Sorin Cârțu este mulțumit de victoria Craiovei de la Miercurea Ciuc, după o pauză competițională de 3 săptămâni

„N-am fost tot timpul sub control. Partida putea fi foarte ușoară. Am mai văzut comentarii legate de prestație, că poate nu-i interesau cele trei puncte. E foarte greu să vii după săptămâni în care jucătorii au fost plecați la loturi, s-au întâlnit la două-trei antrenamente înainte de partida asta, iar apoi să reia ritmul de joc de dinaintea pauzei competiționale. Nu s-a mai întâmplat până acum să avem o pauză de trei săptămâni. Trei săptămâni cred că n-au avut nici în vacanță”, a explicat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

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În stilul său caracteristic, Sorin Cârțu îl face „drăcos” pe Băsceanu, lăsând să se înțeleagă că-l admiră pe tânăr. Ce-i lipsește mijlocașului? Mai multe goluri care să-i ofere încredere pe viitor. Cârțu e convins, oricum, că aceste goluri vor veni, pentru că Băsceanu este o certitudine.

Sorin Cârțu îl face „drăcos” pe Luca Băsceanu, fotbalist care a reușit să impresioneze în această perioadă

„A fost situația aceea a lui Băsceanu, care putea să rupă jocul acolo. Până la urmă, faptul că s-a terminat 1-0 mi se pare, la cum s-au desfășurat ostilitățile, un scor mic. Putea să fie mult mai mare. Important pentru noi era să luăm cele trei puncte. Aș fi vrut totuși ca, la faza cu Băsceanu, Elisor să fi încercat să dea la poartă, pentru că Pap ieșise din poartă. Să fi dat o scăriță. Faza aceea era cam la șase metri, portarul ieșise din poartă. I-a pasat foarte bine lui Băsceanu, iar copilul poate trebuia să tragă din prima. Gândise bine, pe colțul scurt.

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Îmi pare rău că n-a dat gol, i-ar fi dat puțină încredere. În gândul lui, când are balonul, nu se gândește să paseze, se gândește să-l dribleze pe cel din fața lui. Ca atacant, gândeam și eu așa. Mai puțin mă interesa să pasez. Mă certa Cami că nu-i dau pasă sau nu știu ce. Dacă aveam doi în față și vedeam că sunt doi, ziceam: «Hai că pe doi îi driblez!», numai să nu fi fost mai mulți. Primul lucru la care mă gândeam era să driblez. Ăsta e atacantul, așa trebuie să facă, să aibă tupeu!”, a completat Cârțu.

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Universitatea Craiova se laudă mereu cu cei mai buni tineri, care pot să fie titulari fără probleme indiferent de vârstă

În concluzie, Sorin Cârțu le-a reamintit tuturor că la Universitatea Craiova tinerii care primesc șansa să joace titulari au mereu valoare. Underii cu care noi, la Craiova, am fost obișnuiți n-au fost poveri pentru echipă. Toți cei care au fost, de la Mihăilă la Baiaram, erau jucători pe care, chiar dacă nu erau underi, îi băgai în echipă pentru calitățile pe care le aveau.

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Așa trebuie să devină și copiii ăștia. După ce au terminat cu regula under, au devenit jucători de bază. Asta-i ideea și cu Matei, Băsceanu, Rădulescu. Când vor termina cu regula under, ei trebuie să fie luați în calcul ca jucători de bază la seniori”, a concluzionat fostul antrenor.