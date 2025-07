Sorin Cârţu, declaraţie genială înainte de Universitatea Craiova – Sarajevo: „Doar doi inşi au avut ghinion acolo. Arhiducele şi eu”

Sorin Cârţu a analizat , o injecție de moral înainte de meciul decisiv din Bănie cu bosniacii. Reacție de milioane a oficialului.

Sorin Cârțu știe cât de importantă e victoria Universității Craiova în fața lui U Cluj: „Îți creează o stare de spirit”

despre partida de pe „Oblemenco”: „Au mai fost situații în care puteam să mai marcăm goluri dacă vă aduceți aminte de intrarea lui Baiaram, care putea să facă 3-1, sau Baiaram înainte a avut o acțiune foarte bună și nu a dat corner arbitrul deși Lefter a scos-o cu degetele.

Ăla era iar un gol frumos și pe o lucrare frumoasă, o deviere a lui Nsimba, pus în evidență Baiaram acolo în zona stângă. Deci erau premise că măcar nu pierd această partidă, dar s-a întâmplat să o și câștigăm”.

În perspectiva meciului retur din preliminariile Conference League, cele trei puncte capătă noi valențe: „Am rămas lucizi, am putut să facem presiune și o victorie întotdeauna îți creează o stare de spirit. Și aș vrea și pentru public, pentru că avem foarte mare nevoie la partida asta cu Sarajevo”.

Sorin Cârțu, apel pentru suporterii Universității Craiova: „Aș vrea să le arătăm bosniacilor că nu suntem cu nimic mai prejos”

Sorin Cârțu a adus aminte de atmosfera incendiară din Bosnia și Herțegovina: „Îmi pare rău că publicul nostru n-a putut să vadă ceea ce au făcut bosniacii la Sarajevo. Vreau să spun că am fost pe multe stadioane, am jucat pe multe, am antrenat echipe și am fost în posturi de tipul ăsta. Bă, dar o atmosferă senzațională!

Toată lumea cu fulare, toată lumea îmbrăcată în tricourile cu însemnele clubului, linia aia melodică a cântecelor, ce trăiam noi, stilul ăla iugoslav al cântecelor sârbești. Toată lumea știa versurile, cântece ale clubului. A fost o atmosferă care chiar a creat așa pentru jucătorii lor o stare de spirit puternică. Dovadă și încrederea cu care au intrat”.

Legenda Universității Craiova speră că fanii olteni vor fi de asemenea la nivel înalt: „Așa aș vrea să văd și la partida asta de joi, să le arătăm că nu suntem cu nimic mai prejos, ba chiar suntem capabili să facem o atmosferă poate mai încinsă așa decât a fost acolo”.

Sorin Cârțu nu are deloc amintiri plăcute din Bosnia, unde a pierdut și ca jucător, iar antrenorul a făcut haz de necaz și a adus aminte de incidentul care a dus la izbucnirea Primului Război Mondial, asasinarea lui Franz Ferdinand: „Dacă mă iei așa special pe mine, doi inși n-au avut noroc cu Sarajevo: arhiducele și cu mine. Bine că nu mi-au pus vreo bombă pe-acolo.