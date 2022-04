Sorin Cârțu, despre noul mandat de președinte al Universității Craiova: „Dacă domnul Rotaru mi-ar fi dat responsabilitățiile de acum l-aș fi refuzat”

Sorin Cârțu este singurul candidat la alegerile pentru postul de președinte al Universității Craiova în următorii doi ani, care vor fi organizate pe 10 aprilie, în ziua meciului cu CFR Cluj. Conducătorul „alb-albaștrilor” a declarat că atribuțiile sale în cadrul clubului se vor schimba în noul mandat, îndatoriri care l-ar fi împiedicat să preia această funcție în 2019.

Sorin Cârțu, declarații după noul mandat de președinte la Universitatea Craiova: „Ideea asta de a-mi depune candidatura a fost în urma unor discuții ”

a declarat că va avea atribuții noi în următorul mandat de președinte al Universității Craiova. Conducătorul oltenilor a mai spus și că dacă Mihai Rotaru i-ar fi impus aceleași condiții în 2019, legenda formației din Bănie ar fi refuzat propunerea finanțatorului.

„Dacă domnul Rotaru mi-ar fi dat responsabilitățile de acum l-aș fi refuzat la vremea respectivă. Acum am mai luat contact cu ceea ce înseamnă munca de birou, dar în mandatul trecut am făcut ceea ce am negociat și eu am dat exact ceea ce am stabilit cu domnul Rotaru”. a spus Sorin Cârțu.

Președintele oltenilor a declarat că se bucură de susținerea pe care o are din partea patronului Universității Craiova. a fost luată după o serie de discuții cu persoane din jurul său și speră să nu îi dezamăgească în următorul mandat.

„În perioada asta și-a făcut o impresie despre ce reprezint și ceea ce aș putea să fac. Mă bucur pentru încrederea pe care o are pentru perioada asta de doi ani de zile. O să încerc să nu îi dezamăgesc nici pe dânșii, nici pe cei care și-au pus speranțe. Ideea asta de a-mi depune candidatura a fost în urma unor discuții pe care le-am avut cu foarte multă lume și m-au făcut să accept acest lucru”. a declarat președintele Universității Craiova.

Sorin Cârțu își dorește să aibă parte în continuare de sprijinul finanțatorului, Mihai Rotaru: „Fotbalul profesionist ar fi inexistent fără prezența patronului”

Conducătorul Universității Craiova speră ca lucurile să mergă bine în noul său mandat. Sorin Cârțu a declarat că își dorește să beneficieze în continuare de sprijinul finanțatorului și să îl susțină mult mai mult în postura de președinte al Universității Craiova.

„Eu sper să iese totul foarte bine. Avem nevoie de sprijinul patronatului, poate chiar mai mult să mă sprijine în această postură. Știți foarte bine că fotbalul profesionist ar fi inexistent fără prezența patronului, nu există fotbal profesionist fără bani. Tot ceea ce aș conduce din această postură se face sub atenta observație a unui consiliu de administrație, a patronatului. Mă gândesc că sfaturile mele vor fi mai bine luate în considerare”. a declarat Sorin Cârțu.

Președintele oltenilor a declarat că rezultatele echipei sunt într-o strânsă legătură cu bugetul pus la dispoziție de Mihai Rotaru. Legenda Universității Craiova a declarat că nu există o sumă fixă impusă de finanțator, iar această poate să fie modificată în funcție de performanțele clubului.

„Finanțarea unui club este în strânsă legătură cu rezultatele echipei, cum și rezultatele echipei sunt în strânsă legătură cu partea financiară. Sunt fotbaliști profesioniști și pe lângă plăcerea și spiritul pe care îl au pentru o anumită echipă, interesul e să își i-a salariile, primele de obiectiv, primele și pentru ce se stabilește că sunt plătiți”. a declarat conducătorul oltenilor.

„Este un buget care în situații în care echipa merge foarte bine și atacă obiective mărețe poate să suporte niște modificări în sensul pozitiv. Nu poți să ai o sumă fixă care nu poate să fie modificată dacă ai rezultate care nu sunt în obiectivele stabilite de club, mie mi se pare normal ca o activitate negativă să fie suportată într-un fel sau altul de cineva”. a adăugat Sorin Cârțu.