Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când a mai dat Craiova 5 goluri roș-albaștrilor. Sorin Cârțu: „L-am avut adversar pe Dan Petrescu”. Povești fabuloase din momentele istorice cu fosta Steaua, inclusiv 10-0 în Bănie!

Universitatea Craiova a demolat-o pe FCSB, scor 5-0. Nu e pentru prima dată când oltenii aplică o astfel de corecție roș-albaștrilor. Sorin Cârțu a povestit de niște rezultate halucinante din anii '80
Cristian Măciucă
20.09.2026 | 12:30
Cand a mai dat Craiova 5 goluri rosalbastrilor Sorin Cartu Lam avut adversar pe Dan Petrescu Povesti fabuloase din momentele istorice cu fosta Steaua inclusiv 100 in Banie
EXCLUSIV FANATIK
Când a mai dat Craiova 5 goluri roș-albaștrilor. Sorin Cârțu: „L-am avut adversar pe Dan Petrescu”. Povești fabuloase din momentele istorice cu fosta Steaua, inclusiv 10-0 în Bănie! FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut un rezultat istoric împotriva celor de la FCSB. Oltenii s-au impus cu 5-0 în derby-ul etapei a 10-a din SuperLiga. Nu este însă pentru prima dată când alb-albaștrii aplică o astfel de corecție rivalei din București.

Sorin Cârțu a rememorat victoriile de poveste ale Universității Craiova împotriva Stelei. De la duelurile cu Dan Petrescu până la incredibilul 10-0 din Bănie

Universitatea Craiova nu i-a dat nicio șansă FCSB-ului în etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre s-a impus cu 5-0, un rezultat istoric pentru ambele formații. Nu a fost prima dată când oltenii marchează de cinci ori în poarta roș-albaștrilor. Craiova a mai dat 5 goluri roș-albaștrilor în anii ’80. A fost o victorie cu 5-4, pe 18 iunie 1986, cu Dumitru Stângaciu în poarta Stelei.

ADVERTISEMENT

„A mai fost unul și cu 5-2 sau 5-3, de am dat eu 4 goluri”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA. 

În acel 5-4, Sorin Cârțu a primit cartonaș roșu după un duel cu Dan Petrescu. (n.r. – De ce ai luat roșu?) Un singur gol am dat. L-am avut adversar direct pe Dan Petrescu. Era copil. Cred că a fost primul joc al lui. Era ambițios. M-a ținut, îl driblam greu. Nu se lăsa ușor. Era la început Dan Petrescu și își arăta calitățile. Ori am dat în el, ori a fost o contră, ori l-am împins. Nu știu ce am făcut. Mi-a dat roșu, iar după meci m-am dus în vestiar la ei și i-am cerut scuze copilului Dan Petrescu”, a adăugat președintele de onoare al U Craiova.

Universitatea Craiova a marcat de cinci ori în poarta Stelei și cu un an înainte. Mai exact, pe 16 iunie 1985, „Știința” s-a impus cu 5-2. Atunci, Rodion Cămătaru a marcat 4 goluri, iar Sorin Cârțu un gol. Pentru „militari” au punctat Pițurcă și Majearu.

ADVERTISEMENT
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...
Digi24.ro
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată

„La 5-4 din 1986 a fost meciul la care Duckadam nu a vrut să meargă. Era Eroul de la Sevilla. Știa ce s-a întâmplat acolo. A refuzat să meargă acolo să apere, știa că era încasatorul. A apărat Stângaciu. Și mi-a povestit că a fost amenținat cu carcera. Deși era Eroul de la Sevilla, fiind militar, pentru că nu a vrut să execute ordinul, a fost amenințat cu arestul. Nu a vrut să se ducă”, a povestit Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului

Când marcat U Craiova 10 goluri în poarta Stelei

(n.r. – Știi că a fost un Craiova – Steaua 10-0, pe 12 mai 1979) A fost în Cupa FRF. A fost singura ediție de Cupa FRF și aia a fost câștigată de noi. Se făcea competiția pe timpul jocurilor echipelor naționale. Și jucau cei care nu mergeau la națională. Am jucat pe Tineretului. I-a dat Irimescu un șut lui Răducanu. I-a trecut pe lângă față. L-a alergat pe teren. ‘Bă, dacă îmi dădeai în față? Te omor!’. Erau mingi grele, nu ca acum. Dacă îi prindea una, îi făcea comoție”, s-a amuzat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Sorin Cartu, ANALIZA COMPLETA dupa ce U Craiova A DEMOLAT-O pe FCSB: „N-AU FACUT FATA”

„Craiova poate ajunge la nivelul Maxima!” Adrian Ilie, gluma zilei: „Ați pus terenu-n...
Fanatik
„Craiova poate ajunge la nivelul Maxima!” Adrian Ilie, gluma zilei: „Ați pus terenu-n pantă!” Val de reacții după ce oltenii au distrus FCSB
Zicu sau Șumudică la FCSB! Decizia privind noul antrenor are legătură cu Gigi...
Fanatik
Zicu sau Șumudică la FCSB! Decizia privind noul antrenor are legătură cu Gigi Mustață și Peluza Nord. Exclusiv
Se clatină scaunul lui Elias Charalambous la Levadiakos?! Ultimele informații despre situația fostului...
Fanatik
Se clatină scaunul lui Elias Charalambous la Levadiakos?! Ultimele informații despre situația fostului antrenor de la FCSB. Exclusiv
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la...
iamsport.ro
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la FCSB: 'Nu are niciun fel de rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!