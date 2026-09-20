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Universitatea Craiova a obținut un rezultat istoric împotriva celor de la FCSB. Oltenii s-au impus cu 5-0 în derby-ul etapei a 10-a din SuperLiga. Nu este însă pentru prima dată când alb-albaștrii aplică o astfel de corecție rivalei din București.

Sorin Cârțu a rememorat victoriile de poveste ale Universității Craiova împotriva Stelei. De la duelurile cu Dan Petrescu până la incredibilul 10-0 din Bănie

. Campioana en-titre s-a impus cu 5-0, un rezultat istoric pentru ambele formații. Nu a fost prima dată când oltenii marchează de cinci ori în poarta roș-albaștrilor. Craiova a mai dat 5 goluri roș-albaștrilor în anii ’80. A fost o victorie cu 5-4, pe 18 iunie 1986, cu Dumitru Stângaciu în poarta Stelei.

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„A mai fost unul și cu 5-2 sau 5-3, de am dat eu 4 goluri”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

În acel 5-4, Sorin Cârțu a primit cartonaș roșu după un duel cu Dan Petrescu. „(n.r. – De ce ai luat roșu?) Un singur gol am dat. L-am avut adversar direct pe Dan Petrescu. Era copil. Cred că a fost primul joc al lui. Era ambițios. M-a ținut, îl driblam greu. Nu se lăsa ușor. Era la început Dan Petrescu și își arăta calitățile. Ori am dat în el, ori a fost o contră, ori l-am împins. Nu știu ce am făcut. Mi-a dat roșu, iar după meci m-am dus în vestiar la ei și i-am cerut scuze copilului Dan Petrescu”, a adăugat președintele de onoare al U Craiova.

Universitatea Craiova a marcat de cinci ori în poarta Stelei și cu un an înainte. Mai exact, pe 16 iunie 1985, „Știința” s-a impus cu 5-2. Atunci, 4 goluri, iar Sorin Cârțu un gol. Pentru „militari” au punctat Pițurcă și Majearu.

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„La 5-4 din 1986 a fost meciul la care Duckadam nu a vrut să meargă. Era Eroul de la Sevilla. Știa ce s-a întâmplat acolo. A refuzat să meargă acolo să apere, știa că era încasatorul. A apărat Stângaciu. Și mi-a povestit că a fost amenținat cu carcera. Deși era Eroul de la Sevilla, fiind militar, pentru că nu a vrut să execute ordinul, a fost amenințat cu arestul. Nu a vrut să se ducă”, a povestit Andrei Vochin.

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Când marcat U Craiova 10 goluri în poarta Stelei

„(n.r. – Știi că a fost un Craiova – Steaua 10-0, pe 12 mai 1979) A fost în Cupa FRF. A fost singura ediție de Cupa FRF și aia a fost câștigată de noi. Se făcea competiția pe timpul jocurilor echipelor naționale. Și jucau cei care nu mergeau la națională. Am jucat pe Tineretului. I-a dat Irimescu un șut lui Răducanu. I-a trecut pe lângă față. L-a alergat pe teren. ‘Bă, dacă îmi dădeai în față? Te omor!’. Erau mingi grele, nu ca acum. Dacă îi prindea una, îi făcea comoție”, s-a amuzat Sorin Cârțu.

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