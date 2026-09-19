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Fierbe Bănia! Sorin Cârţu anunță un derby de foc între Universitatea Craiova şi FCSB: „Va fi multă presiune!”

Universitatea Craiova - FCSB va fi un derby de foc, în runda a 10-a din SuperLiga. De acest lucru este convins și legenda din Bănie, Sorin Cârțu, care subliniază „că va fi multă presiune”.
Adrian Baciu
19.09.2026 | 11:50
Fierbe Bania Sorin Cartu anunta un derby de foc intre Universitatea Craiova si FCSB Va fi multa presiune
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu, despre derby-ul SuperLigii dintre Universitatea Craiova și FCSB: „Va fi multă presiune!” Sursa foto: colaj Fanatik
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Campioana en-titre, Universitatea Craiova, primește pe FCSB, sâmbătă, 19 septembrie, în etapa a 10-a din SuperLiga. Se anunță un derby extrem de încins în Bănie, pe un stadion „Ion Oblemenco” ce va deveni un veritabil vulcan. Legenda oltenilor, Sorin Cârțu (70 de ani) anticipează un meci de foc, cu foarte multă presiune în ambele tabere.

Cum vede Sorin Cârțu derby-ul SuperLigii dintre Universitatea Craiova și FCSB: „Va fi multă presiune!”

Din ianuarie 2024 nu s-a mai impus FCSB pe terenul celor de la Universitatea Craiova. Au fost, de atunci, două victorii pentru olteni și trei remize în campionat și Cupă. Urmează acum un nou duel în prima ligă în care, teoretic, prima șansă aparține echipei lui Filipe Coelho (45 de ani). Tensiunea și presiunea în Bănie sunt la cote maxime în perspectiva acestui duel de maximă importanță.

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Sorin Cârțu, președintele „Științei”, a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre meciul care se joacă sâmbătă pe „Ion Oblemenco”. În opinia legendarului fost jucător și antrenor la „U”, meciul cu FCSB va fi unul extrem de încins și de important. Nu va lipsi presiunea de la ambele combatante. „Este un meci de campionat de nivel maxim, cu multă presiune, pentru că așa este la aceste meciuri speciale. Că vine FCSB, Dinamo, mereu Craiova fierbe. Aceste echipe nu sunt bine primite în sufletele oltenilor”, spune oficialul campioanei.

În privința asistenței, Cârțu spune că ar putea fi peste 28.000 de spectatori. „Avem un stadion care va fi aproape plin. Nici nu poți să îl umpli până la maxim. Probabil 28.500, că de la 32.000 e 10% unde nu ai voie să umpli. S-au pus în vânzare 16.500 de bilete, care sunt aproape epuizate. La ele se adaugă abonamentele. În rest, se anunță un meci foarte încărcat. Sunt două echipe care luptă de ani de zile pentru locurile din play-off, pentru campionat. Au luat și ei, am luat și noi”, spune „Sorinaccio”.

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Ce spune Sorin Cârțu despre noua vedetă de la FCSB, Denis Drăguș

Sorin Cârțu admite că, în general, U Craiova avut probleme cu FCSB în meciurile de campionat. Președintele campioanei speră ca, treptat, statistica să se mai echilibreze: „Cam multe eșecuri am avut cu ei. Ar trebuie să mai micșorăm această diferență, să mai echilibrăm acest lucru. Tot timpul au fost diferențe de un gol sau scoruri foarte strânse”.

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Denis Drăguș va juca, sâmbătă, în primul său derby cu oltenii de la venirea la FCSB. Cârțu nu se teme de calitățile atacantului și spune că acesta încă nu e la nivelul salarial pe care îl are, de un milion de euro pe an. Cu toate acestea, oficialul din Bănie admite că Drăguș este un fotbalist de calitate pe care mereu l-a admirat.

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Să vedem ce joacă, cât joacă. Drăguș nu este încă la nivelul care să îl recomande pentru suma asta uriașă. Dar este un jucător de calitate. Mie mi-a plăcut întotdeauna de el ca jucător. Sunt convins că prestațiile lui în campionatul românesc îl vor ajuta să revină pe unde a fost. El a făcut obiectul unor transferuri, a unor salarii mari”, adaugă Cârțu.

Fierbe Bănia! Sorin Cârţu anunță un derby de foc între Universitatea Craiova şi FCSB: „Va fi multă presiune!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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